영화 '마이클'이 일깨운 마이클 잭슨의 유산: K팝과 숏폼으로 이어진 혁신의 DNA

2009년 추모 칼럼에서 이윤정 문화칼럼니스트는 마이클 잭슨의 죽음으로 청춘이 끝났다고 썼다. 17년 후 영화 '마이클'을 본 그녀는 마이클이 영원히 끝나지 않을 것이라 말하며, 586세대의 공유 기억을 일깨운 영화의 감상을 담았다. 영화는 단조로울 수 있지만, 그가 뮤직비디오 플랫폼을 뒤집고 인종 장벽을 허물며 안무와 서사 문법을 혁명적으로 재정의한 역사적 사실을 보여준다. 이로 인해 브루노 마스와 같은 흑인 수퍼스타가 탄생했고, 노래와 춤이 동등한 예술이 되었으며, 완벽주의 퍼포먼스와 서사 중심 뮤직비디오가 정립됐다. 현재 K팝, 특히 방탄소년단 정국의 '스탠딩 넥스트 유'는 그 헤리티지를 선언하며 계보 위에 서 있음을 공표한다. 1983년 모타운 무대에서 마이클이 선보인 문워크는 전 세계를 바이러스처럼 감염시킨 첫 챌린지였고, 지금의 틱톡과 쇼츠와 같은 원리로 작동했다. 그는 무대 위 완벽한 존재이지만, 쇼츠 세대는 무대 뒤 인간적이고 입체적인 모습을 접하며 그를 재해석한다. 논란은 있었지만, 무대 위에서 이룩한 것은 인류가 받은 선물이자 시공간을 초월한 위안이다.

이윤정 문화칼럼니스트가 2009년 6월 작성한 추모 칼럼을 인용하며 영화 '마이클' 을 보고 난 후의 감상을 담은 글이다. 필자는 17년이 지난 후에도 마이클 잭슨 의 존재감이 여전히 살아있다고 말한다.

영화는 586세대의 청춘 시절을 마이클 잭슨의 전성기와 겹치게 보내며 공유했던 선명한 기억을 일깨운다. 어린아이가 '벤'을 부르던 목소리에서 문워크와 '스릴러'로 세상을 뒤흔든 순간까지, 한 시대가 바뀌는 짜릿한 깨달음을 전했던 때를 떠올린다. 영화는 단조롭지만, 그가 '뮤직비디오' 플랫폼을如何로 뒤바꿨는지, 인종 장벽을 허물고 안무와 서사의 문법을 혁명적으로 재정의했는지를 보여준다. 특히 MTV가 '흑인이기 때문에 틀 수 없다'고 했던 편견을 깨고 '스릴러'를 방영한 순간은 전율을 일으킨다.

이로 인해 브루노 마스 같은 수퍼스타가 흑인임을 의식하지 않게 되었고, 노래와 춤이 동등한 예술이 되었으며, 완벽주의 퍼포먼스와 서사를 가진 뮤직비디오 스타일이 정립되었다. 현재 대중문화에서 당연하게 여겨지는 문법은 그가 인생을 바쳐 이룩한 DNA이며, 그 정수를 물려받아 피어낸 꽃이 K팝이다. 방탄소년단 정국의 솔로곡 '스탠딩 넥스트 유'는 단순한 오마주를 넘어 '헤리티지의 선언'으로, 마이클 잭슨의 계보 위에 서 있음을 공표한다.

만약 그가 살아있었다면 정국과 함께 세기를 교차하는 댄스 챌린지를 하며 전 세계 알고리즘을 폭파했을 상상이든다. 1983년 모타운 무대에서 '빌리진'과 문워크를 선보일 때, 전 세계는 마이클이라는 바이러스에 감염됐다. 사람들은 방구석에서 친구들 앞에서 문워크를 흉내 냈고, 이는 전 지구적 챌린지였다. 지금의 틱톡과 쇼츠도 같은 원리로 작동한다: 압도적인 직관성으로 첫 몇 초에 시선을 훔친다. 그는 그 강렬함을 무대 위에서 내내 유지했고, 인간의 뇌가 시각과 청각에如何 반응하는지 본능적으로 알았던 선구자였다.

뮤직비디오 세대는 무대 위 완벽한 마이클만 알았지만, 쇼츠 세대는 그의 인터뷰, 고난, 무대 뒤 진짜 목소리를 접한다. 그를 가장 인간적이고 입체적으로 이해해가리라 믿는다. 그때도 지금도 추문과 논란은 있지만, 무대 위에서 이룩한 것은 인류가 받은 선물이다. 그가 그리워질 때면 1983년 전설의 무대, '뉴 송'이라 말한 뒤 소박한 핀 조명 아래에서 어린 새가 파드닥거리듯 춤추며 외롭게 역사를 만든 모습을 떠올린다. 그 역사가 오늘날 케이팝과 숏폼이 되었고, 시공간을 초월한 위안으로 남았다





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마이클 잭슨 영화 '마이클' K팝 숏폼 뮤직비디오 혁신

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