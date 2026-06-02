영화 '미이라', 가족의 공포와 고대 미스터리가 교차하는 현대 호러

이집트 특파원 가족의 딸 케이티가 8년 만에 돌아왔지만 기괴한 행동으로 가족을 공포에 빠뜨리는 이야기. 블룸하우스와 제임스 완 제작, 리 크로닌 감독의 현대 호러영화 '미이라'를 분석한다.

이집트 특파원 찰리와 병원 관계자 라리사는 평온한 일상을 보내고 있었다. 어느 날 찰리가 뉴욕 앵커 자리를 제안받고 기뻐하던 중 첫째 딸 케이티가 의문의 여성에게 납치당하는 사건이 발생한다. 케이티는 흔적도 없이 사라졌고, 가족은 절망의 나날을 보낸다. 8년이 지난 후 비행기 추락 사고 현장에서 의문의 관에 붕대로 봉인된 채 살아있는 케이티가 발견된다.

가족은 오랜 절망에서 벗어나 희망을 품고 집으로 데려온다. 그러나 케이티는 생체 징후는 정상이지만 외할머니 집에서 지내며 이상한 소리, 기이한 행동, 괴력으로 일가족을 공포에 떨게 한다. 라리사가 우연히 케이티의 붕대를 풀고 기괴한 패턴을 발견한다. 케이티를 납치한 이는 누구이며, 그녀에게 무슨 일이 있었던 것일까.

영화 '미이라'는 블룸하우스와 제임스 완이 제작을, 리 크로닌 감독이 연출을 맡은 현대 서양 공포영화의 대표작이다. 가족의 감정 서사가 핵심인데, 찰리의 뉴욕 발령, 케이티의 실종, 죄책감, 귀환 후의 희망과 다시 찾아온 공포까지의 흐름이 가족 관계의 붕괴 가능성을 보여준다. 케이티는 마치 8년간 죽어 있었다가 돌아온 듯한 모습으로, 육체는 썩어가고 말을 하지 않으며 무언가에 갇혀 있다. 제목이 '미이라'인 것은 고대의 힘이 케이티에 씌었을 가능성을 시사한다.

The 영화는 가족 영화이자 호러 영화로, 불안과 균열의 집합체라 할 수 있다. 2시간이 넘는 러닝타임에도 긴장감이 끊이지 않으며, 가족의 내면적 서사와 케이티의 외면적 공포, 고대 미스터리를 자유롭게 오가며 관객을 몰입시킨다. 알 수 없는 존재에 맞서는 과정은 점점 더 답이 없는 미스터리로 깊어지고, 결국 가족의 힘으로 어떻게 극복될지 기대를 모은다





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