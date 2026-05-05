영유아 전집 선택의 미로: 0세부터 4세까지 올바른 전집 고르는 법

아이의 발달 단계에 맞춰 전집을 선택하는 것이 중요합니다. 0세부터 4세까지 연령별로 어떤 전집을 선택해야 하는지, 그리고 전집 선택 시 고려해야 할 요소들을 전문가들과 함께 알아봅니다.

안녕하세요! 부모님들. hello! Parents를 관심 목록에 추가해드렸습니다. 전집을 살지 말지 고민 중이시라면, 다음에 어떤 것을 들여야 할지 고민이 되실 것입니다.

아이가 태어날 때마다 매 순간 선택의 기로에 서게 됩니다. 모유냐 분유냐부터 시작해 분유를 먹인다면 어떤 분유를 먹이고, 젖병이나 소독기는 어떤 브랜드로 선택할지 등 끝이 없습니다. 아이가 먹이고 재우는 일에 적응할 즈음 선택해야 할 것이 하나 더 등장합니다. 바로 ‘전집’입니다.

아이와 어떻게 놀아줘야 할지, 두뇌의 80%가 발달한다는 시기에 어떻게 자극을 줘야 할지 고민하다 보면 어느새 전집을 검색하고 있는 자신을 발견하게 됩니다. 박정민 디자이너는 전집 고민은 아이가 커도 계속된다고 말합니다. 돌만 지나면 젖병은 떼지만, 책은 그렇지 않기 때문입니다. 연령별로 봐야 하는 책의 종류도 달라지고, 읽는 양도 늘어나면서 고려해야 할 요소도 많아집니다.

‘영사(영업사원)’ ‘은물(교구)’ 등 낯선 단어를 마주칠 때면 험난한 전집의 세계에서 길을 잃기도 합니다. 대체 어떻게 골라야 할까요? 헬로 페어런츠(hello! Parents)가 영유아 전집에 대한 궁금증을 샅샅이 파헤쳤습니다.

양육자와 출판업계 관계자 14명에게 언제, 무슨 전집을, 어떻게 보면 좋을지 물어봤습니다. 보다 솔직한 이야기를 듣기 위해 양육자 이름은 가명으로 처리했습니다. 미로 같은 전집의 세계로 들어갑니다. 0세, 함부로 지르지 마라 24개월 미만 영아 전집의 양대 산맥은 한국몬테소리와 프뢰벨입니다.

이탈리아 빈민가에서 어린이집을 연 마리아 몬테소리(1870~1952)와 독일에서 세계 최초로 유치원을 세운 프리드리히 프뢰벨(1782~1852)의 교육 이념을 바탕으로 설립된 회사들입니다. 1975년 한국에 진출한 몬테소리가 교구 시장을 개척했다면, 77년 설립된 프뢰벨은 국내 최초 유아용 컬러 그림책 ‘자연관찰’을 출시하면서 전집 시장의 포문을 열었습니다. 자연관찰은 동식물 생태계를 다룬 시리즈를 일컫는 대명사로 자리매김했습니다. 2세, 잘 맞는 친구 찾아라 2세부터는 아이의 관심사와 발달 단계에 맞는 전집을 선택해야 합니다.

이 시기 아이들은 언어와 인지 발달이 급속히 이루어지기 때문에, 다양한 주제를 다룬 책들이 필요합니다. 예를 들어, 동물, 교통수단, 자연 현상 등을 소재로 한 책들은 아이들의 호기심을 자극하고 지식 습득에 도움을 줍니다. 또한, 간단한 문장과 밝은 색상의 삽화로 구성된 책들은 아이들의 집중력을 높이는 데 효과적입니다. 4세, 책장을 골고루 채워라 4세부터는 아이의 독서 습관이 형성되는 시기입니다. 이 시기에는 다양한 장르의 책들을 골고루 읽어주는 것이 중요합니다.

동화, 과학, 역사, 예술 등 다양한 주제의 책들을 통해 아이들의 상상력과 창의력을 키울 수 있습니다. 또한, 아이와 함께 책에 대한 이야기를 나누는 것도 좋은 방법입니다. 책 속의 인물이나 사건에 대해 질문하고, 아이의 생각을 들어보는 것은 아이의 언어 능력과 사고력을 발달시키는 데 도움이 됩니다





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