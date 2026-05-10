영웅 없는 연대의 기록, 다큐멘터리 남태령이 제시하는 동지의 민주주의

전주국제영화제 폐막작 남태령을 통해 2030 여성들과 농민들이 이뤄낸 새로운 시대의 연대와 민주주의의 가치를 조명합니다.

제27회 전주국제영화제의 대미를 장식한 폐막작 남태령 은 단순한 기록 영화를 넘어 우리 시대의 새로운 민주주의와 연대의 가능성을 탐색하는 작품이다. 김현지 감독이 메가폰을 잡은 이 다큐멘터리 는 2024년 12월 3일 발생한 불법 계엄령 이후 대한민국 사회를 휩쓴 탄핵 시위의 흐름 속에서 특히 주목해야 할 한 지점인 남태령 대첩을 조명한다.

영화는 20대와 30대 여성들이 왜, 그리고 어떤 마음으로 추운 겨울 광장으로 나왔는지에 대한 근원적인 질문에서 시작한다. 감독은 이들이 보여준 행동력이 기존의 정치적 문법과는 어떻게 다른지, 그리고 그것이 한국 민주주의의 미래에 어떤 함의를 갖는지를 세밀하게 추적한다. 특히 지역 PD로서의 정체성을 가진 김 감독은 서울 중심의 서사에서 벗어나 진주의 농민들과 서울의 청년들이 만나는 접점을 찾아냄으로써 지역과 세대, 그리고 계층을 가로지르는 거대한 연대의 그물을 그려냈다. 사건의 중심이 되는 2024년 12월 21일 남태령의 풍경은 처절하면서도 경이롭다.

전국농민회총연맹 소속의 트랙터들이 서울 진입을 시도하다 경찰의 강력한 저지에 부딪혔을 때, 그곳은 단순한 대치 현장이 아니라 새로운 시대의 정치적 각성이 일어나는 공간이 되었다. 영하 20도에 육박하는 혹한의 날씨 속에서 엑스(구 트위터)를 통해 빠르게 전파된 현장 상황은 수많은 2030 여성들을 남태령으로 불러모았다. 영화는 향연, 에스텔 뉴스계정, 내향인 깃발, 퀴어 유기체 쌍도남 등 익명 뒤에 숨어있던 트위터리안들이 용기 내어 카메라 앞에 서는 과정을 담아냈다. 이들은 분노라는 감정으로 시작해 현장에서 타인과 부딪히며 자신의 삶이 변화하는 경험을 고백한다.

아이돌을 좋아하는 덕후가 농민가를 부르며 눈물을 흘리고, 야구 이야기를 나누던 청년이 농민 단체에 기부하는 모습은 현대 사회에서 개인의 정체성이 얼마나 다층적일 수 있는지, 그리고 그 다양한 정체성이 어떻게 하나의 정치적 목소리로 수렴될 수 있는지를 극명하게 보여준다. 영화의 핵심 메시지는 영웅의 민주주의가 아닌 동지의 민주주의에 있다. 김후주 활동가는 남태령에서의 경험을 통해 내 일이 아니더라도 관심만 있다면 누구나 연대할 수 있다는 믿음을 얻었다고 말한다.

이는 과거의 민주주의 운동이 소수의 지도자나 영웅적 인물에 의해 이끌려갔던 방식에서 벗어나, 평범한 소시민들이 각자의 자리에서 서로를 인지하고 손을 잡는 수평적 연대로의 전환을 의미한다. 영화 속에 등장하는 말벌 동지들과 금속노조의 연대 모습은 이러한 새로운 연대의 구체적인 실천 사례로 제시된다. 김후주 씨는 청년 농부이자 SNS 활동가로서 농민과 청년 여성 사이의 가교 역할을 수행하며, 남태령을 단순한 충돌의 장소가 아닌 해방공간으로 정의한다. 그는 이후 베니스비엔날레 한국관 전시 참여와 도자 작업 등을 통해 이 기억을 예술적으로 승화시키며 연대의 가치를 지속적으로 확장해 나간다.

김현지 감독은 트위터 특유의 정서를 절박하면서도 유머러스하게 표현하는 방식으로 영화를 구성했다. 웃으면서 화를 내고, 비극적인 상황 속에서도 낄낄댈 수 있는 트위터리안들의 감성은 영화 전반에 흐르는 독특한 리듬이 된다. 감독은 남태령의 정신이 바로 서로가 서로의 존재를 인정하는 태도에 있다고 강조한다. 비록 서로가 완전히 이해되지 않거나 싫은 사람일지라도, 상대가 그곳에 존재한다는 사실을 알아두겠다는 마음가짐이야말로 진정한 대화의 시작이라는 것이다.

이러한 관점은 갈등과 혐오가 만연한 현대 사회에서 우리가 회복해야 할 가장 기본적인 민주적 가치가 무엇인지 생각하게 만든다. 남태령은 이제 하나의 지명을 넘어, 서로 다른 삶을 살던 개인들이 서로의 존재를 확인하고 함께 울고 웃었던 연대의 상징적 공간으로 재탄생했다. 결국 남태령이라는 영화는 기록의 힘과 기억의 연대를 믿는 작품이다. 12.3 계엄이라는 국가적 트라우마 속에서 시민들이 스스로를 어떻게 치유하고, 그 상처를 어떻게 공동체의 힘으로 바꾸었는지를 보여준다.

감독은 이 영화가 정치적인 선언문이 되기보다, 다음 세대의 민주주의가 어떤 모습이어야 하는지를 보여주는 하나의 가능성으로 읽히길 바란다. 지역의 농민과 도시의 청년, 그리고 익명의 네트워크가 만들어낸 이 기적 같은 순간은 극장 개봉을 통해 더 많은 이들에게 전달될 예정이다. 우리는 이 영화를 통해 나 자신의 작은 관심이 어떻게 타인의 삶과 연결될 수 있는지, 그리고 그 연결이 세상을 바꾸는 가장 강력한 도구가 될 수 있음을 다시금 깨닫게 된다





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남태령 김현지감독 MZ세대연대 동지의민주주의 다큐멘터리

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