국제원자력기구가 확인한 영변 우라늄 농축 시설 증설로 북한이 연간 35㎏ 이상의 고농축 우라늄을 추가로 생산할 수 있다는 분석이 나왔다. IAEA 총회에서 이 문제가 본격 논의될 전망이다.

북한의 영변 핵 단지에서 우라늄 농축 시설이 추가로 증설되어, 고농축 우라늄 생산 능력이 크게 향상될 수 있다는 분석이 제기되었습니다. 이는 북한의 핵무기 개발 프로그램이 여전히 국가 최우선 전략으로 진행되고 있음을 보여주는 강력한 지표로 해석됩니다. 최근 촬영된 위성 사진과 국제기구의 보고서가 맞물리며, 국제사회의 우려가 다시 한 번 커지고 있는 상황입니다.

영변 시설 증설 및 추가 생산량 추정

월스트리트저널은 지난 6일 촬영된 위성 사진을 분석한 결과, 북한 영변 핵 단지의 주요 농축 시설에 새로운 증축 건물이 연결된 모습이 포착되었다고 22일 보도했습니다. 월스트리트저널은 새로운 원심분리기가 설치될 경우, 건물의 규모를 고려했을 때 연간 35㎏ 이상의 고농축 우라늄을 추가로 생산할 수 있다고 전했습니다. 이는 북한이 핵무기 재료를 확보하는 속도가 가속화되고 있음을 시사하는 수치입니다.

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IAEA 보고 및 전문가 분석 내용

라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장은 지난 18일 영변의 우라늄 농축시설이 지난 9월 중순부터 증축되었으며, 지난달 말 외부 공사가 완료되었다고 밝힌 바 있습니다. 이에 따라 국제원자력기구는 보고서를 근거로 내달 중순 개최되는 연례 총회에서 북한 핵 개발 문제를 논의할 방침입니다. IAEA는 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설되었다는 사실을 공식 확인하며 심각한 우려를 표명했습니다.

미 외교정책연구소의 샘 레어 연구원은 새 건물이 원심분리기 추가 설치를 위한 시설일 가능성이 높다고 분석했습니다. 레어 연구원은 군사 전문 블로그 '암스 컨트롤 웡크'에 올린 별도의 분석 글에서, 위성사진에 포착된 L자형 증축 건물이 북한이 2024년 강선 우라늄 농축시설에 원심분리기를 추가 설치하기 위해 지은 별관과 유사하다고 설명했습니다.

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생산 능력 비교 및 시설 배치 가능성

레어 연구원은 지난 9월 공사 중 촬영된 위성사진에서 사무실이나 행정 공간에 필요한 내부 벽이나 칸막이가 확인되지 않았다는 점을 근거로 제시했습니다. 그는 원심분리기 약 2000대가 설치된 강선 시설의 원심분리기 배치 밀도를 적용할 경우, 영변의 새 증축 공간에서 연간 약 37㎏의 고농축 우라늄을 추가 생산할 수 있을 것으로 추산했습니다.

영국 군비통제 전문 비영리단체 버틱에 따르면, 북한의 기존 고농축 우라늄 생산 능력은 연간 최대 375㎏으로 추정됩니다. 다만 레어 연구원은 새 건물이 기존 시설의 출입구를 가리는 등 원심분리기 설치에 적합하지 않은 위치에 있어, 장비 설치나 저장 공간 등 다른 용도로 활용될 가능성도 배제하지 않았습니다.

핵무기 프로그램 지속 및 향후 전망

샘 레어 연구원은 영변의 추가 공사가 북한의 핵무기 프로그램이 여전히 국가의 핵심 우선순위이며 지속적인 투자를 받고 있다는 또 다른 신호라고 평가했습니다. 김정은 북한 국무위원장은 지난 6월 3일 최성남 군수공업부 부부장과 함께 새로 가동한 핵물질 생산공장을 방문하여 원심분리기 사이로 생산공장을 둘러본 바 있습니다. 이러한 일련의 행보는 북한의 핵 개발이 단절되지 않고 지속적으로 추진되고 있음을 명확히 보여줍니다.