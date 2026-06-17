한국수력원자력은 신규 원전 부지 선정 평가위원회를 열어 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 건설 후보 부지가 결정됐다고 밝혔다. 영덕군·기장군이 선정되고 울주군·경주시는 탈락했다.

영덕·기장과 경쟁했던 울주·경주 탈락 '부지 적정성, 주민 수용성 등에서 앞서' 새울 원자력발전소. 한국수력원자력 신규 대형 원자력발전소와 소형모듈원자로 (SMR) 건설 후보 부지로 각각 경북 영덕군 과 부산 기장군 이 선정됐다.

SMR은 국내 첫 건설 사업이다. 한국수력원자력은 17일 외부 전문가들로 꾸려진 신규 원전 부지 선정 평가위원회를 열어 11차 전력수급기본계획(전기본)에 반영된 신규 원전 건설을 위한 후보 부지가 이같이 결정됐다고 밝혔다. 영덕군·기장군과 각각 경쟁했던 울산 울주군과 경북 경주시는 탈락했다. 종합 평가 결과 대형 원전의 경우, 영덕군은 91.01점으로, 울주군(82.63점)보다 높은 점수를 받았다.

SMR의 경우 기장군은 87.11점, 경주시는 84.56점을 획득했다. 평가위원회는 '안정적인 전력공급은 국가 경쟁력 확보와 미래 세대를 위한 필수 과제'라며 '우리 위원회는 산업 생태계를 지탱할 기저 전원으로서의 역할과 지역 상생을 최우선으로 고려해 최적의 입지를 찾고자 노력했다'라고 밝혔다. 분야별 평가 점수를 보면 당락을 가른 건 부지 적정성과 주민 수용성이었다. 환경성과 건설 적합성에서는 점수가 크게 차이 나지 않았다.

영덕군은 부지 적정성과 주민 수용성에서 각각 23.2점, 23.74점을 받았다. 울주군은 각각 21.6점, 19.63점에 그쳤다. SMR 역시 기장군 부지 적정성과 주민 수용성에서 경주시를 앞섰다. 기장군은 각각 21.6점과 21.91점을 받았다.

반면 경주시는 19.8점과 20.03점을 얻었다. 지난해 윤석열 정부 당시 확정된 11차 전기본은 1.4GW급 원전 2기를 2037~2038년까지 준공하기로 했다. 대형 원전은 통상 경제성 때문에 2기를 함께 나란히 짓는다. 11차 전기본에는 또 사상 처음으로 0.7GW 규모의 SMR 1기를 2035~2036년 준공하는 내용이 담겼다. 이재명 정부 출범 이후 백지화해야 한다는 주장이 나오기도 했지만, 인공지능(AI) 데이터센터 등의 전력 사용량 급증 등에 따라 이재명 정부도 재생에너지와 함께 원전이 필요하다고 결론 내리면서 신규 원전 건설이 탄력을 받게 됐다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

영덕군 기장군 울주군 경주시 소형모듈원자로 대형 원전

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'日 오염수 방류 걱정 안해도돼'크리스 르베크 테라파워 CEO'SMR 한국과 협력 확대 기대'

Read more »

‘좌초 위기’ 차세대 원전 SMR…국내 투자 기업 어쩌나미국 원전 설계업체인 뉴스케일파워의 첫 번째 소형모듈원전(SMR) 프로젝트가 무산 위기에 놓였다...

Read more »

경남, 국제 소형모듈원전 협력체계 구축 ‘박차’경남도는 차세대 원전인 소형모듈원전(SMR) 협력체계 구축 사업에 박차를 가하고 있다고 3일 밝혔다. 도는 이날 SMR(300㎿이하) 제조기업, 대학, 정부출연 연구기관 등과...

Read more »

'脫탈원전' 선언으로 수출 힘받는 韓 … 체코수주 역전 노린다11차 전력수급기본계획 초안대형원전 3기·SMR 1기 신설생태계부활로 건설능력 제고한국형 SMR 홍보 효과까지공기지연·예산증가 佛과 달리빨리 짓고 예산 맞추는 K원전정책 뒷받침으로 성장 기대감

Read more »

선진국, SMR 속도전… 한국은 '왕따'?미국, 캐나다, 영국 등 주요 선진국들은 SMR (소형 모듈 원자로) 개발에 힘쓰고 있습니다. 반면 한국은 정치적 논쟁으로 인해 SMR 개발 속도를 높이지 못하고 있습니다.

Read more »

[미국 주식 돋보기] AI 거품론 딛고…뉴스케일파워 질주SMR 대장주 이달 18% 하락조정 거치며 가격매력 부각3거래일 연속 주가 상승세'6~7년간 SMR 수요 클 것'

Read more »