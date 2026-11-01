영국인들 비상용품 비축 증가…기상재해 대비 가족 비상키트 준비

기후 위기 및 지진 피해로 글로벌 비상키트 시장 확대. 스톡홀름과 일본 노토반도, 미국 시민들의 실제 비축 현황과 식량 관리법을 살펴봅니다.

영국에서는 비상용품 이나 개인 비상 대비 키트를 마련하는 일이 아직 생소하게 느껴질 수 있으나, 세계 여러 지역에서는 이미 보편적인 생활 습관으로 자리 잡았다. 전 세계 각지의 사람들은 어떤 비상용품 을 준비하고 있으며, 이를 어떻게 관리하고 있을까?

스톡홀름 시민의 체계적인 비축 전략

30세의 안드레아스 베네르베리는 2년 전 정부에서 발행한 안내 책자를 집으로 전달받기 전까지 비상사태에 대비해야 한다는 생각을 거의 해본 적이 없었다. 스톡홀름에 거주하는 안드레아스는 지하실에 비상용품을 비교적 소량 비축했다. 여기에는 수동 충전식 라디오와 물 10리터가 담긴 물통, 약 2230스웨덴 크로나(약 30만 3000원)의 현금이 포함된다. 그는 이 중 일부는 원래 가지고 있던 물건이라고 설명했다.

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지금까지 약 6000달러(약 801만원)를 들였으며, 비상용품은 지하실 선반에 보관하고 있다. 몇 년 전, 2월의 어느 추운 날씨에 집으로 통하는 길이 끊기면서 가족들은 이틀 동안 전기 없이 지내야 했다. 당시에도 이미 비상용품을 비축하고 있었지만, 그는 미리 준비해 둔 물품에 부족한 부분이 많았다고 말했다.

또한 개울이나 강에서 얻은 물을 식수로 사용할 수 있도록 정수할 때 흔히 쓰이는 이산화염소 정제도 갖추고 있다. 식재료를 평소 요리에 사용하고 새것으로 교체해 그저 보관하다 유통기한이 지나버리는 일이 없도록 한다. 4인 가족이 약 3개월 동안 먹을 수 있는 식량을 비축해 두고 있다.

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이 밖에도 태양광 패널과 캠핑용 버너, 텐트, 장작, 전기나 장작 없이도 사용할 수 있는 프로판 가스 벽난로용 난방 장치를 갖추고 있다. 출혈을 통제하는 응급처치 키트를 비롯해 다양한 의료용품도 비축하고 있다. 댄은 비상사태에 대비할 때 지나치게 최악의 상황을 상상하는 경향이 있을 수 있다면서도, 자신에게는 책임감 있는 집 주인으로서 해야 할 일을 하는 것이라고 설명했다.

일본과 미국의 기후 위기 대응 실태

2024년 지진으로 수백 명이 목숨을 잃고 일본 노토반도에 광범위한 피해가 발생한 이후, 아유미는 비상용품을 더욱 넉넉하게 비축했다. 아유미는 옷장에 보관해 둔 비상용 배낭에 옷과 수건, 생리용품, 일회용 젓가락, 포스트잇, 일회용 마스크, 등산객이나 캠핑객들이 사용하는 것과 같은 휴대용 일회용 변기를 넣어 두고 있다.

아유미의 가족은 매년 새해가 되면 비상용 키트를 점검하고, 필요할 경우 물품을 교체한다. 예를 들어 유통기한이 지난 식품은 새것으로 바꾸는 식이다. 애틀랜타에서 리더십 코치로 일하는 그는 전 세계적으로 심각한 기상 현상과 폭풍이 눈에 띄게 더 자주 발생하는 것을 목격했고, 이에 대한 대비가 부족하다는 점도 느꼈다고 설명했다.

48세인 니콜은 다양한 세정 및 위생용품뿐만 아니라 건전지와 보조배터리, 구급용품, 충전식 선풍기, 담요, 침낭 등을 구입해 두고 있다. 이러한 사례들은 전 세계적으로 기후 변화에 따른 재난 위험이 증가함에 따라 개인 수준의 대비가 중요해지고 있음을 보여준다.

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독일 가족의 현실적인 준비 태도

아내와 다섯 살 아들과 함께 호른에 거주하는 39세의 마이클은 몇 년 전부터 비상용품을 준비하기 시작했다. 그는 다락방과 집 아래의 좁은 기어들어가는 공간에 비상용품을 보관하고 있다. 이곳에는 물 약 120리터와 현금, 구급상자, 발전기 등이 있다. 그는 대비한다는 것은 당황하는 것이 아니라며 정전이 됐을 때 침착함을 유지하는 사람이 되는 것이라고 말했다.

마이클이 처음 비상용품을 준비하기 시작했을 때 아내는 그럴 필요성을 느끼지 못했다. 부부는 다섯 살 아들에게 비상용품은 단지 가게에 가고 싶지 않을 때를 위한 것이라고 설명했다. 아이에게 부담을 주고 싶지 않기 때문이다. 이러한 접근 방식은 재난 대비를 일상적인 생활의 일부로 자연스럽게 정착시키는 데 도움이 된다.

종합해보면, 비상용품 비축은 단순한 불안감을 해소하기 위한 행위가 아니라, 기상이변과 지진 등 예측 불가능한 재난 상황에 대비한 필수적인 생활 전략이 되었다. 각국은 정부 안내에 의존하거나 개인의 책임감 있는 준비를 통해 재난 리스크를 관리하고 있다.