영국에서 찾은 김치, 올드 에일: 시간과 기다림의 미학

주말 밤, 아들과 함께 축구 경기를 보던 중 영국 관중들의 옷차림에서 김장을 떠올린 저자는, 김치와 올드 에일의 공통점을 발견한다. 겨울을 준비하는 지혜, 발효와 숙성을 통해 삶을 풍요롭게 한다는 점을 강조하며, 사라져가는 올드 에일의 풍미를 되살린 요크셔 스팅고를 소개한다. 시간과 기다림의 미학이 담긴 올드 에일의 매력을 탐구한다.

주말 밤, 아들과 함께 소파에 앉아 영국 프리미어리그 축구 경기를 시청했다. 축구를 즐기지만 해외 축구에 열광하지 않는 아들과 나는 특별한 경기를 골라보는 편인데, 이날은 맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드의 더비 매치가 열렸다. 과자 한 봉지와 캔 맥주를 앞에 두고 경기를 보며, 문득 관중들의 옷차림에 눈길이 갔다. 꽤 두꺼운 파카를 입고 있는 모습에, 반팔을 입고 있는 나는 계절의 변화를 실감했다. 스마트폰으로 맨체스터 날씨를 확인하니 12도. 곧 김장철이 다가올 시점에, 영국 관중들의 옷차림이 김장을 떠올리게 했다. 우리 식문화에서 계절의 변화를 알리는 김치처럼, 영국에서는 올드 에일 이 겨울을 준비하는 중요한 역할을 했다.\ 올드 에일 은 가을 추수를 마친 후 긴 겨울을 보내기 위해 양조되었던 맥주다. 높은 알코올 도수를 가지고, 나무 배럴에서 숙성되어 겨울철 영국 사람들에게 에너지와 활력을 제공했다.

김장 김치와 올드 에일은 서로 다른 문화권에 존재하지만, 겨울을 대비하는 지혜와 발효, 숙성을 통해 삶을 풍요롭게 한다는 공통점을 지닌다. 한국의 '담그다'라는 표현처럼, 맥주를 담그는 행위는 김치를 담그는 행위와 유사하다. 하지만 20세기 이후 올드 에일은 김치와 다른 길을 걷게 되었다. 김치는 쉽게 구할 수 있게 되었지만, 올드 에일을 담그는 문화는 사라져 갔다. 현대의 올드 에일은 숙성 기간이 짧아지고, 알코올 도수도 낮아져 예전의 풍미를 잃었다. '식스턴 올드 페큘리어'와 같은 올드 에일이 있지만, 100년 전 시골에서 담가 마시던 올드 에일과는 큰 차이를 보인다. 당시의 올드 에일은 맥아의 어두운 색, 높은 알코올 도수, 홉의 희미함, 그리고 산화와 미생물에 의한 붉은 베리 향과 시큼털털함이 특징이었다. 이러한 투박한 캐릭터는 현대 맥주에서는 느낄 수 없는 끈질긴 생명력을 나타냈다.\올드 에일은 오랜 숙성을 통해 스톡 에일, 발리 와인이라는 이름으로 불리기도 했다. 빅토리아 시대에는 발리 와인이 프리미엄 맥주로 시장에 등장했고, 윈터 에일 또는 윈터 워머로 불리며 겨울과 크리스마스에 인기를 끌었다. 현대에도 윈터 에일과 발리 와인이 존재하지만, 과거의 올드 에일과는 다른 모습을 보인다. 최근 요크셔 스팅고라는 올드 에일을 접하며 잊혀진 올드 에일의 풍미를 다시 느낄 수 있었다. 요크셔 스팅고는 사무엘 스미스 양조장에서 100년 이상 사용된 오크통에서 1년 동안 숙성되어 붉은 베리 향, 시큼털털함, 바닐라, 나무 향을 지니고 있었다. 이 맥주를 마시며 혀 위에서 건포도, 건 자두, 토피, 셰리 풍미가 느껴졌고, 김치와 맥주가 연결되는 듯한 묘한 경험을 했다. 자연을 극복하기 위한 기다림과 생명의 끈기를 보여주는 올드 에일은, 올해 김장 김치와 함께 즐겨야 할 또 하나의 즐거움이 되었다





올드 에일 김치 영국 맥주 요크셔 스팅고 발효

