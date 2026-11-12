영국박물관 아시아부장이 본 한국 문화전, 국보 23점과 관람객 증가 추세

영국박물관 제시카 해리슨 홀 부장이 국립중앙박물관 특별전을 평가하며 한국 국보와 보물 23건의 품격을 강조. 국립중앙박물관은 2025년 관람객 650만 명으로 세계 3위 기록하며 글로벌 문화 중심지로 부상하고 있음.

제시카 해리슨 홀 영국박물관 아시아부장은 2026년 11월 11일 서울 용산구 국립중앙박물관 에서 열린 특별 강연과 언론 인터뷰를 통해 '한국: 2천년 창의의 여정' 전시의 의미를 되짚었다. 홀 부장은 한국 방문 중 '인credible', 'beautiful'이라는 연신 감탄사를 쏟아내며 현지 관람객들이 한국 문화의 깊이와 아름다움에 매료되고 있다고 전했다.

한국 국보와 보물 23점의 품격

홀 부장은 이번 전시에 전시된 한국의 국보와 보물 23건을 포함한 품격 높은 유물들이 현지에서도 큰 감탄을 자아내고 있다고 밝혔다. 그는 한국 관람객들이 한국의 영화, 패션, 음식, 뷰티 등에 익숙해 있지만, 이번 전시를 통해 방대한 한국사를 직면하게 되며 새로운 인식을 얻게 되었다고 평가했다.

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영국박물관의 아시아 컬렉션 현황

홀 부장은 스코틀랜드 에든버러대에서 중국 문학과 미술을 전공했으며, 중국 도자 유물을 주로 담당해 퍼시벌 데이비드 중국 도자 컬렉션과 중국관 수석 큐레이터 등을 역임했다. 그는 한국을 포함해 과거 유물 운송과 전시 전 과정에 동행하는 호송관으로서도 방한한 바 있어, 런던과 한국에서 모두 눈에 띄는 변화가 있었다고 설명했다.

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관람객 증가와 박물관의 역할 변화

미술 전문 매체 '아트 뉴스페이퍼' 자료에 따르면, 국립중앙박물관의 2025년 연간 관람객 수는 650만 7천 483명으로 영국박물관의 644만 120명을 제치고 전 세계 박물관 중 3번째로 높은 수치를 기록했다. 홀 부장은 최근 스마트폰에 집중하기보다 의미 있는 시간을 보내려는 전 세계적 박물관 관람객 증가 흐름을 언급하며 문화적 경험의 중요성을 강조했다.

국제 순회 전시와 미래 전망

'한국: 2천년 창의의 여정' 전시는 미국 워싱턴D.C., 시카고에 이어 해외 순회 전시로 개최되고 있으며, 영국박물관에는 한국 컬렉션을 담당하는 김상아 큐레이터가 있다. 일본, 중국, 남아시아 담당 큐레이터와 비교하면 전담 인력이 적은 편이지만, 홀 부장은 한국 문화의 글로벌 영향력을 인정하며 지속적인 협력과 관심 필요성을 역설했다.