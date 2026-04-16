영국, 이란-미국 전쟁 장기화 대비…식품 공급망 비상 훈련 실시

영국 정부가 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 이산화탄소 공급 부족이 식품 유통에 미칠 영향에 대비해 비상 대응 훈련을 실시했습니다. 닭고기, 돼지고기 도축 및 식품 포장 등에 필수적인 CO₂ 공급 차질 시 발생할 수 있는 시나리오와 대응책을 점검했습니다.

영국 정부가 미국과 이란 간의 잠재적 전쟁 장기화에 대비하여 식품 공급망 차질 가능성에 대한 비상 대응 훈련 을 실시했다고 영국 일간 더타임스가 보도했습니다. 이번 훈련은 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 이산화탄소 (CO₂) 공급 부족이 닭고기, 돼지고기와 같은 주요 식품의 유통에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 바탕으로 진행되었습니다. ‘합리적 최악의 시나리오’를 가정한 이 훈련은 ‘턴스톤 작전’이라는 이름으로 총리실, 재무부, 국방부 등 고위 당국자들이 참여한 가운데 비밀리에 진행되었습니다. 훈련 시점은 오는 6월로 설정되었으며, 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되고 미국과 이란 간의 종전이 이루어지지 않은 상황을 전제로 했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄는 액화천연가스(LNG) 공급 차질을 야기하고, 이는 암모니아와 비료 생산 위축으로 이어져 이 과정에서 부산물로 나오는 CO₂ 공급의 급감을 초래할 수 있습니다.

CO₂는 샐러드, 포장육, 제과류 등의 유통기한 연장에 필수적이므로 농업과 외식업이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됩니다. 특히 돼지고기는 거의 전량, 닭고기는 3분의 2 이상이 CO₂를 이용한 방식으로 도축되기 때문에 축산업 공급망 전반에 심각한 타격이 불가피합니다. 업계의 충분한 여유 재고가 부족하고 정부 비축분도 장기적인 해결책이 되기 어렵다는 지적도 나왔습니다. 맥주와 탄산음료 제조에도 CO₂가 필수적이어서 양조업계 역시 직격탄을 맞을 것으로 보입니다. 또한, 오는 6월 11일 개막하는 FIFA 월드컵 기간과 공급 부족이 겹칠 가능성도 우려되고 있습니다. 식품 공급이 완전히 중단되는 상황까지는 이르지 않더라도 슈퍼마켓 내 상품의 다양성이 크게 줄어들 가능성이 제기되었습니다. 영국 정부는 CO₂ 공급 붕괴 시 드라이아이스 부족으로 혈액, 장기, 백신 보관에 차질이 발생하고 전력망 안정성에도 위협이 될 수 있다고 판단하여 의료 및 민간 원자력 분야를 우선 보호 대상으로 설정했습니다. 최악의 경우 CO₂ 공급이 현재의 18% 수준까지 감소할 수 있다는 경고도 나왔습니다. 이에 대응하여 영국 정부는 일부 공장에 대해 기존 제품 생산을 중단하고 CO₂ 생산을 100% 가동하도록 요청하는 방안을 검토 중이며, 제한된 CO₂를 의료 등 핵심 분야에 우선 배분하기 위해 공정거래법 완화도 고려하고 있습니다. 생산 전환에 따른 기업 보상 비용은 수천만 파운드 규모에 이를 것으로 추산됩니다. 영국 정부는 이번 시나리오가 미래를 예측하기 위한 것이 아니라 전문가들이 활용하는 계획 수립 도구라고 설명했습니다. 키어 스타머 영국 총리는 국제통화기금(IMF)이 이란 전쟁 여파로 영국의 경제 성장률이 주요 7개국(G7) 중 가장 낮을 것으로 전망한 이후 물가 안정 대응에 주력하고 있습니다. 그는 하원에서 가장 시급한 과제는 분쟁을 완화하고 호르무즈 해협을 재개방하는 것이라고 강조하며, 17일에는 해협 봉쇄 해소를 위한 국제 공조 차원에서 약 40개국이 참여하는 회의를 공동 주최할 예정입니다. 또한, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 함께 17일(현지시간) 호르무즈 해협의 안전한 통행을 위한 국제 화상회의를 공동 주최하며, 항행의 자유 회복 계획을 논의할 계획입니다





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영국 미국 이란 호르무즈 해협 식품 공급망 이산화탄소 비상 대응 훈련

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