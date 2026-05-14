영국 키어 스타머 총리의 벼랑 끝 리더십과 노동당의 격랑

킹스 스피치를 통해 국정 쇄신을 꾀한 스타머 총리가 당내 반발과 경선 요구라는 거센 파도에 직면하며 총리직 유지의 기로에 섰다.

영국 정계가 키어 스타머 총리를 둘러싼 전례 없는 리더십 위기 로 인해 거대한 소용돌이에 휘말려 있다. 최근 치러진 지방선거에서 집권 노동당이 기록적인 참패를 당하며 지지 기반이 심각하게 흔들리고 있는 가운데, 스타머 총리는 13일 영국 의회 개회식에서 찰스 3세 국왕의 입을 빌려 자신의 국정 비전을 발표하는 킹스 스피치 를 진행했다.

킹스 스피치는 영국 헌법의 권력 분립 원칙에 따라 정부가 작성한 입법 과제를 국왕이 대독하는 형식으로 진행되며, 이는 곧 정부가 향후 임기 동안 추진할 핵심 정책의 청사진이라고 할 수 있다. 이번 연설에서 스타머 정부는 공공 보건의료 체계인 국민보건서비스(NHS)의 전면적인 개혁을 최우선 과제로 내세웠다. NHS는 영국의 자부심이자 사회 안전망의 핵심이지만, 최근 극심한 효율성 저하와 대기 시간 증가로 인해 국민들의 불만이 극에 달한 상태다. 스타머 총리는 이를 해결하기 위해 급진적인 개혁 의제를 제시하며 공공 서비스의 질적 향상을 약속했다.

또한 사법 체계의 효율성을 높이기 위해 배심원 재판의 범위를 제한하여 재판 속도를 높이는 방안과 중국 징예그룹이 소유한 브리티시스틸의 국유화를 통해 국가 전략 산업을 보호하겠다는 강한 의지를 표명했다. 더불어 기후 위기 대응을 위한 친환경 에너지 인프라 구축과 서민들을 위한 공공주택 확충, 그리고 브렉시트 이후 경색된 유럽연합(EU)과의 무역 협력을 강화하는 등 중도 좌파 성향의 노동당이 추구하는 전형적인 가치들을 정책에 녹여냈다. 스타머 총리는 이번 정책들이 노동자와 임차인, 그리고 사회적으로 소외되었던 이들에게 권력을 되돌려주는 과정이 될 것이라고 강조했다.

하지만 이러한 정책적 비전 제시에도 불구하고 스타머 총리가 처한 현실은 매우 냉혹하다. 지방선거에서 잉글랜드 지방 의회 의석 약 1500석을 잃었다는 점은 단순한 선거 패배를 넘어 스타머 총리의 리더십에 대한 국민적 심판으로 해석되고 있다. 이는 1995년 이후 노동당이 겪은 최악의 의석 손실로 기록되었으며, 이로 인해 당 내부에서는 총리의 리더십이 이미 수명을 다했다는 비판이 쏟아지고 있다. 현재 노동당 하원의원 90명 이상이 그의 사임을 공식적으로 요구하고 있으며, 내각의 실무를 담당하는 차관 4명이 이미 사직서를 제출하며 집단 반발에 나선 상태다.

노동당의 당규에 따르면 소속 의원의 20퍼센트, 현재 기준으로 약 81명의 지지를 얻으면 누구나 당 대표 경선에 출마할 수 있다. 현재 하원 650석 중 노동당이 403석을 차지하고 있는 상황에서 당 대표는 곧 총리직으로 직결되기 때문에, 이번 내부 반발은 단순한 불만을 넘어 정권 교체 수준의 권력 투쟁으로 번지고 있다. 스타머 총리는 킹스 스피치 직후 의원들과 장관들을 긴급히 소집하여 지도부 경선이 당을 혼란에 빠뜨리고 국정 운영에 치명적인 타격을 줄 것이라고 호소하며 지지를 호소했다.

그는 경선 도전이 가져올 분열이 결국 노동당 전체의 패배로 이어질 것이라는 점을 강조하며 내부 결속을 다지려 노력하고 있다. 그럼에도 불구하고 차기 리더를 향한 움직임은 더욱 구체화되고 있다. 특히 웨스 스트리팅 보건장관이 유력한 대권 주자로 급부상하며 스타머 총리의 입지를 더욱 좁히고 있다. 정치권과 주요 외신들은 스트리팅 장관이 이르면 14일 당 대표 경선 출마를 공식 선언하고 장관직에서 물러날 가능성이 매우 높다고 보고 있다.

스트리팅 장관을 지지하는 의원들은 현재의 리더십으로는 다가올 총선에서 승리를 보장할 수 없으며, 보다 강력하고 추진력 있는 새로운 리더십이 필요하다고 주장하고 있다. 이러한 내부 분열 양상은 야권인 보수당에게 최적의 공격 빌미를 제공하고 있다. 케미 베이드녹 보수당 대표는 스타머 총리가 직위는 유지하고 있을지 모르나 실질적인 권력은 상실한 상태라고 꼬집으며, 킹스 스피치에서 발표한 정책들조차 실행할 능력이 없는 무능한 지도자라고 강하게 비판했다. 결국 스타머 총리는 대외적으로는 공공 서비스 개혁이라는 거창한 청사진을 제시했지만, 대내적으로는 당내 반란이라는 존립의 위기에 직면해 있다.

영국 정계는 이제 스트리팅 장관의 공식 행보와 이에 대응하는 스타머 총리의 생존 전략에 주목하고 있으며, 이번 사태의 결과가 영국 정치 지형과 향후 국정 운영 방향에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보인다





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