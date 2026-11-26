토니 크랙의 개인전 '형태의 대화'가 26일 서울 타데우스 로팍 서울에서 개막했다. 77세 거장의 예술 철학과 AI 대비 인간의 선택에 대한 통찰을 담은 전시이다.

영국의 저명 조각가 토니 크랙 (77)이 서울 용산구 타데우스 로팍 서울 에서 개인전 ' 형태의 대화'를 개최했다. 2026년 11월 26일 개막한 이번 전시는 단순한 작품 나열을 넘어, 그의 오랜 예술적 여정과 철학을 고스란히 담은 자리이다.

26일 개막한 토니 크랙 전시장 풍경과 작품 소개

이번 개인전 '형태의 대화'는 지난 10년간 토니 크랙이 작업한 16점의 작품을 모아 구성되었다. 대표적으로 2018년에 제작된 '더미(Stack)'부터 최근 완성된 2026년 작 '대칭(Symmetries)', 그리고 '그려진 형상(Drawn Figure)' 등이 포함되었다. 특히 지난해 완성된 작품인 '대지 너머(Over the Earth)'는 청동 재료를 활용해 유연하고 녹아내리는 듯한 독특한 질감을 표현해 주목받는다.

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수평적 구조 아래에서 서로 얽혀 있는 듯한 기둥들의 형태는 아프리카 민속품을 파는 가게에서 본 머리 받침에서 영감을 얻었다. 토니 크랙은 당시 나무 가지가 뻗은 듯한 형태와 구조를 '환상적'이라고 느꼈다고 설명한다. 그는 이러한 미적 감흥을 작품의 의미에 충실하기 위해 배치 위치를 수차례 조정하며 세심하게 신경 썼다.

토니 크랙이 말하는 조각의 본질과 예술적 철학

2026년 11월 26일 전시장에서 만난 토니 크랙은 에너지 넘치는 목소리로 예술에 대한 자신의 신념을 펼쳤다. 그는 조각이 우주 전체에서 물질적인 실재가 가장 첨예하게 드러나는 영역이라고 정의하며, 이런 '조각적 경험'이 삶 전반에 녹아있다고 말했다. 삶의 모든 순간이 작품의 영감원이 된다는 그의 발언은 전시의 맥락을 이해하는 중요한 단서가 된다.

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토니 크랙은 작품에 대해 단순히 '이런 모습입니다'라고 지시하는 것보다, '왜 이런 모습을 해야 할까요?'라고 질문하는 것에 더 가깝다고 덧붙였다. 이러한 태도는 그가 1988년 영국의 대표적 현대미술상인 '터너상'을 수상하고, 1992년 프랑스의 문화예술공로훈장인 슈발리에(Chevalier)를 수훈한 경력을 뒷받침하는 예술적 탐구 정신을 보여준다.

AI 시대 토니 크랙이 강조한 인간의 선택과 주체성

토니 크랙은 최근 급부상한 인공지능(AI) 기술과의 대비를 통해 인간 예술가의 고유한 가치를 강조했다. 그는 글을 쓰거나 조각을 만들 때 인간은 여러 가능성을 염두에 두고 탐구하면서 선택을 내린다고 설명했다. 반면 AI는 이러한 다각도의 탐구와 선택의 과정을 거치지 않는다는 것이 그의 주장이다.

결국 중요한 최종 선택을 내리는 주체는 인간이라는 것이다. 2025년 작 '렘(REM)'을 설명하며 이 같은 의견을 피력한 토니 크랙은, 기술적 진보 속에서도 인간의 의사결정과 선택이 예술 창작의 핵심이라는 점을 재확인시켰다. 이는 단순한 기술 비판을 넘어, 인간 고유의 창의성과 책임에 대한 깊은 성찰을 요구한다.

터너상 수상경력이 입증한 토니 크랙의 예술사적 위상

토니 크랙은 국제적으로 인정받은 예술가로서 한국 관객에게도 그의 작품 세계를 알리는 계기가 되었다. 1988년 영국을 대표하는 현대미술 상인 '터너상'을 수상하며 명성을 떨쳤고, 이어 1992년 프랑스 정부의 문화예술공로훈장 슈발리에를 수훈하며 유럽 예술계에서도 큰 위상을 확보했다.

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타데우스 로팍 서울에서 열린 이번 '형태의 대화'는 77세 거장의 오랜 경력과 최신작을 한자리에서 만날 수 있는 드문 기회이다. 방문객들은 2026년 11월 26일 이후 공개된 전시를 통해 토니 크랙의 조각적 경험과 철학적 질문들을 직접 체험하고, 인간과 AI에 대한 그의 통찰을 깊이 있게 고민해 볼 수 있다.