영국의 1년 간 이민 순유입이 7만7천명으로 30년래 최저치를 기록했다. 노동당의 비자 요건 강화 정책이 효과를 보인 반면, 반대로 경제 성장 잠재력 저하에 대한 우려도 제기되고 있다.

영국의 연간 이민 순유입 규모가 코로나19 팬데믹 기간을 제외하면 약 30년 만에 최저치를 기록했다. 영국 통계청이 26일(현지시간) 발표한 자료에 따르면, 올해 6월까지 1년 동안 영국으로 이주한 사람 수에서 다른 나라로 나간 사람 수를 뺀 순유입은 7만7천명으로 집계되었다.

이민 수 급감 배경과 통계 세부 현황

이 같은 수치는 전년 동기 20만4천명보다 62.3% 급감한 것으로, 역사상 가장 많은 순유입을 기록했던 2023년의 94만4천명 대비 무려 91.8% 감소한 것이다. 다만 코로나19 팬데믹 초기인 2020년은 이동에 엄격한 제한이 있던 시기로, 이를 제외하면 1997년 이후 가장 낮은 수치이다.

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세부 지역별로는 유럽연합(EU) 외 국가로부터의 순유입이 25만8천명으로 전년 37만9천명보다 줄었다. 영국 국적자의 경우 유입보다 유출이 13만7천명 더 많았으며, EU 국가 및 노르웨이 국적자도 순유출 4만5천명을 기록했다.

정부 정책 강화와 내무부의 공식 입장

샤바나 마무드 내무장관은 소셜 미디어 엑스(X)를 통해 이번 통계 결과를 환영하며 "7만7천명은 전임 정부 때의 최고치보다 92%나 감소한 것이다"라고 밝혔다. 그는 전임 정부 실패와 달리 노동당 정부가 영국민에게 한 약속을 지켰다고 주장하며, 통제를 회복하고 더 공정한 이민 체계를 구축하려는 개혁이 계속될 것이라고 강조했다.

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전임 보수당 정부는 연 20만∼30만명 수준이었던 순유입을 10만명 미만으로 낮추는 목표를 세웠으나 이를 달성하지 못했다. 보리스 존슨 전 총리는 브렉시트에 따른 노동력 부족을 우려해 비자 발급을 대폭 늘려 순유입을 오히려 급증시켰던 바 있다.

정치권 반응과 이민자 수 감소에 대한 논쟁

반대로 이민에 비판적인 영국개혁당은 이번 감소세에 대해 "축하할 일이 아니다"라고 일축했다. 지아 유수프 영국개혁당 내무 담당 대변인은 대규모 이민으로 공공 서비스와 거주에 어려움이 가중되었다며, 영국민의 삶의 질을 개선하기 위해서는 불법 입국자 전원 추방과 '보리스웨이브' 추세의 완전한 종식이 필요하다고 주장했다.

내무부가 별도로 발표한 통계에 따르면 지난 9월까지 1년 간 망명 신청자 수도 7만4천명으로 전년 동기보다 약 33% 감소했다. 특히 영국해협을 소형 보트로 건너 들어온 이주민 수는 42% 줄어드는 등 비정규 이주 경로도 상당 부분 차단된 것으로 나타났다.

경제 영향 예측과 향후 전망

이러한 이민 규제 강화 조치는 취업비자 요건 강화와 일부 유학비자의 가족 동반 금지, 영주권 거주 요건 상향 등 다양한 정책의 결과로 분석된다. 특히 취업비자 발급 문턱이 높아지고 가족 동반이 제한되면서 합법 이민자 유입이 크게 위축된 것이다.

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다만 경제 전문가들은 장기적인 측면에서 우려를 나타내고 있다. 옥스퍼드이코노믹스는 지난 4월 보고서에서 장기적으로 이주민 순유입이 0으로 떨어질 경우, 2060년까지 영국 경제 규모가 기준 전망치보다 15% 작을 것이라고 추산했다. 세수가 감소할 경우 정부 차입이 늘어날 수도 있다는 점을 경고하며, 이민 정책이 경제 성장에 미치는 복합적인 영향을 주시할 필요가 있음을 시사했다.