영국 노동당 스타머 총리에게 일침

영국 노동당의 키어 스타머 총리가 당내의 반발을 사는 일침을 들었다. 스타머 총리는 자신의 싱크탱크 '글로벌 변화 연구소'를 위해 집필한 에세이에서 현 노동당 정부에 명확한 정책 방향이 부족하다고 지적했다.

영국 노동당 의 키어 스타머 총리가 당내의 반발을 사는 일침을 들었다. 스타머 총리는 자신의 싱크탱크 '글로벌 변화 연구소'를 위해 집필한 에세이에서 현 노동당 정부에 명확한 정책 방향이 부족하다고 지적했다.

스타머 정부는 경제 부진과 물가 압박, 정책 실책, 우익 영국개혁당 돌풍 등으로 위기에 처해 있다. 블레어 전 총리는 대신 '급변하는 세상 속에서 국가를 위한 체계적이고 일관된 계획이 부재하며, 그러한 계획을 수립하고 재선에 성공할 수 있는 올바른 정치적 입장에 서 있지 않기 때문'이라고 꼬집었다. 블레어 전 총리는 노동당이 공약 일부를 포기하더라도 대신 경제 성장을 우선시해야 한다고 주장했다. 그는 노동당이 기업의 부담 경감, 청정에너지 대신 저렴한 에너지 도입, 복지 및 국민보건서비스 개혁, 도시계획 규정 철폐, 불법 이민 문제 해결을 위해 '급진적 중도주의' 노선을 채택할 것을 촉구했다.

블레어 전 총리는 이와 관련해 이날 BBC 라디오와 인터뷰에서 영국의 복지 지출이 '감당할 수 없는 수준'이라며 기존 복지 정책에 대해 국민과 '솔직한 토론'을 할 것을 스타머 총리에게 촉구했다. 그는 에세이에서 '정책 토론부터 시작하지 않는다면 지도부 교체는 의미 없다'며 '어떤 정책 방향을 제시할지 알기도 전에 총리를 물러나게 하려는 시도는 우리가 취해야 할 진지한 태도가 아니다'라고 말했다. 블레어 전 총리는 재임 중 노동당을 중도 노선으로 이끌었는데, 이번 에세이에서 당에 쓴 소리를 한 것 역시 당의 급격한 좌경화를 막기 위한 시도로 보인다고 블룸버그 통신은 분석했다





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영국 노동당 스태머 총리 정책 토론 급진적 중도주의 복지 지출

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