영·미 군사기지 위치한 차고스 제도 반환, 꼬여가는 실타래… 모리셔스 소송 검토

영국 정부가 미국과의 이해관계로 인해 인도양 차고스 제도 모리셔스 반환 협정을 보류하면서, 모리셔스가 소송을 검토하는 등 갈등이 심화되고 있다. 2019년 국제사법재판소의 반환 판결에도 불구하고, 미국과 영국의 전략적 이해관계가 얽히면서 문제 해결에 난항을 겪고 있다. 이란의 디에고 가르시아 기지 공격 시도와 미국의 기지 사용 거절 등 군사적 긴장감이 고조되면서, 차고스 제도의 전략적 중요성이 다시 한번 부각되고 있다.

영국과 미국이 공동으로 관리하는 인도양 차고스 제도 의 모리셔스 반환 문제가 다시금 복잡한 국면에 접어들었다. 영국 정부가 미국의 공식 승인을 얻기 위해 차고스 제도 반환 협정을 보류하면서, 모리셔스 는 소송 제기 방안을 검토하는 등 강경한 입장을 보이고 있다. 이는 2019년 국제사법재판소 (ICJ)의 반환 판결에도 불구하고, 미국과 영국의 이해관계가 얽히면서 해결의 실마리를 찾지 못하는 상황을 보여준다. 차고스 제도 는 1965년 영국이 모리셔스 로부터 분할하여 관리해온 영토로, 디에고 가르시아 섬에는 미국과 영국의 합동 공군기지가 위치해 있다. 이 군사기지 는 동아프리카, 중동, 남아시아 지역의 안보 작전에 중요한 역할을 수행하며, 특히 미국은 이란과의 갈등 속에서 디에고 가르시아 기지를 적극적으로 활용하려 했다. 하지만 영국 정부는 미국의 이란 공습 시 기지 사용을 제한하며, 양국 간의 미묘한 외교적 긴장감을 드러냈다.

이러한 상황은 차고스 제도의 전략적 중요성을 다시 한번 부각시키는 동시에, 영국과 미국 간의 동맹 관계에도 영향을 미치고 있다.\영국 정부의 협정 보류는 미국의 입장을 고려한 것으로 풀이된다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 차고스 제도 반환에 대한 지지 입장을 보였으나, 유럽 동맹국과의 갈등 이후 입장을 바꿔 디에고 가르시아에 대한 통제권을 잃어서는 안 된다고 주장했다. 이는 미국이 디에고 가르시아 기지의 전략적 가치를 매우 중요하게 여기고 있음을 시사한다. 현재 영국 정부는 미국의 공식 승인을 얻기 위해 외교적 노력을 기울이고 있으며, 차기 의회 회기에서 관련 법안 논의가 이루어질지 불투명한 상황이다. 모리셔스는 1968년 독립 이후 차고스 제도의 반환을 지속적으로 요구해왔으며, ICJ의 판결은 이러한 요구에 힘을 실어주는 결정이었다. 그러나 영국 정부의 협정 보류로 인해 반환 과정은 다시 지연될 가능성이 높아졌고, 모리셔스는 소송 제기라는 강수를 고려하며 상황 변화를 모색하고 있다. 이 문제는 단순히 영토 분쟁을 넘어, 강대국 간의 전략적 경쟁, 동맹 관계, 국제법적 해석 등 다양한 요소가 복합적으로 얽혀 있는 복잡한 사안이다.\최근 이란의 디에고 가르시아 기지 타격 시도는 차고스 제도의 전략적 가치를 더욱 부각시켰다. 이란은 4,000km 떨어진 디에고 가르시아 기지를 향해 탄도미사일 2발을 발사했으며, 비록 명중하지는 않았지만, 자체 제한했던 미사일 사거리를 훨씬 넘는 곳을 겨냥했다는 점에서 주목을 받았다. 이란의 이러한 행보는 차고스 제도의 군사적 중요성을 인식하고, 미국과 영국의 영향력에 대한 견제 의도를 드러낸 것으로 해석된다. 이러한 군사적 긴장감은 모리셔스 반환 문제에 새로운 변수로 작용할 수 있으며, 국제 사회의 관심 또한 더욱 집중될 것으로 보인다. 모리셔스는 영국의 반환 지연에 대해 강하게 반발하며, 국제 사회의 지지를 얻기 위한 외교적 노력을 강화할 것으로 예상된다. 차고스 제도는 단순히 섬 하나가 아닌, 강대국 간의 패권 경쟁, 지정학적 갈등, 국제법적 정의, 그리고 한 국가의 주권 회복을 위한 끈질긴 노력이 복합적으로 얽혀 있는 복잡한 문제임을 다시 한번 확인시켜준다





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