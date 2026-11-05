염재호 총장, 한국형 화이트칼라 예외론 주장... 주 52시간제 문제점 지적

염재호 태재대학교 총장과 이창용 전 한은 총재가 서울대 포럼에서 한국형 화이트칼라 예외론을 제안했다. AI 시대에 블루칼라 중심의 주 52시간 제도가 창의성을 저해한다고 지적하며 노동시스템 개혁을 촉구했다.

염재호 태재대학교 총장과 이창용 전 한국은행 총재는 서울대 국가미래전략원 포럼에서 한국형 화이트칼라 예외 (White Collar Exemption) 도입을 강력히 주장해 주목받고 있다. 이들은 과거 제조업 중심의 산업 구조에서 형성된 노동 시스템의 한계를 극복해야 한다는 연구 결과를 바탕으로, 현행 규제 완화가 시급하다고 밝혔다.

반도체 클러스터와 노동규제 긴장 고조

호남권 반도체 클러스터 조성 계획과 관련해 메가특구 특별법을 통해 연구개발 직군에 대한 주 52시간제를 완화하겠다는 정부 안이 추진 중이다. 그러나 이 같은 조치는 노동계로부터 극렬한 반발을 불러일으키고 있어 사회적 갈등이 심화되고 있다.

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국가 차원에서 주 52시간 상한제를 모든 근로 활동에 일률적으로 적용하는 것이 적절한지에 대한 근본적인 질문이 제기되고 있다. 특히 연구개발과 같은 지식 기반 직종에서는 유연한 근무 시간이 오히려 생산성을 높일 수 있다는 지적이 나온다.

블루칼라 패러다임의 한계와 AI 시대의 도래

최근 중국 기업들을 방문한 관계자들은 중국 첨단기술 기업 연구원들이 야간 간이침대 위에서 일하는 모습을 보고 심각한 위기감을 느끼고 있다고 전한다. 치열한 경쟁과 기술 추격형 산업화 모델이 사회주의 국가 중국에서 더욱 두드러지게 나타나는 반면, 우리는 엄격한 주 52시간제 때문에 대기업들이 저녁 6시가 되면 소등을 하고 컴퓨터를 강제 종료시킨다.

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이창용 전 총재는 대기업 연구원들이 저녁에 시간이 남아 대학 실험실 후배들에게 밥을 사주는 일이 흔하다는 점을 지적하며, 국민이 일할 권리와 일하지 않을 의무까지 국가가 일률적으로 규제해야 하는지 의문을 던졌다.

20세기 대량생산 체제하에서 노동은 삶의 일부가 아닌 단순한 생계 수단으로 전락했으며, 맑스(Karl Marx)가 이야기한 노동의 소외현상이 발생했다. 찰리 채플린 영화 '모던 타임스'의 기계적 노동은 인간의 삶을 황폐하게 했고, 이를 보호하기 위한 노동법이 만들어졌으나 이는 현재 전문직과 교수 노조까지 확대 적용되고 있다.

창의성 회복과 새로운 사회시스템 필요성

삼십 년 전 제러미 리프킨은 '노동의 종말'을 예고하며 AI와 로봇이 인간의 노동을 대체할 것이라고 예측했다. 생산라인에서 24시간 쉬지 않고 작동하는 로봇과 사무 업무를 자동화하는 AI의 등장으로, 인간은 수고하고 공작하는 호모 파베르(homo faber)에서 놀이하는 호모 루덴스(homo ludens)로 변화할 전망이다.

옥스퍼드대학 경제학자 대니얼 서스킨드는 『노동의 시대는 끝났다』에서 노동을 통해 삶을 규정하던 시대는终结했다고 지적했다. AI가 대체할 수 없는 창의적 작업은 다양성, 유연성, 자율성을 필요로 하며, 이를 제조업 기반의 주 52시간 틀에 가두면 산업 경쟁력이 상실될 수 있다.

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지난해 우리나라 대학 졸업생들의 순수 취업률은 53.8%에 그쳤으며, 취업 후 임금 생활을 하는 양식은 20세기 특유의 사회 시스템일 수 있다. 유럽의 정치지도자들이 노동개혁과 연금개혁을 미루다가 청년들의 과격시위로 대혼란에 빠진 사례를 반면교사로 삼아, 21세기 AI 시대에 걸맞은 새로운 삶의 양식과 사회시스템을 조속히 마련해야 한다.