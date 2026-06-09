염재호 총장 칼럼: 피크 재팬 교훈과 한국의 그랜드 디자인 절실

태재대학교 염재호 총장은 일본의 '잃어버린 30년'을 분석한 저서를 통해 한국이 현재의 호황에 안주하지 않고 미래를 위한 국가 차원의 그랜드 디자인을 수립할 것을 주문한다. 일본의 쇠퇴 원인을 성공 신화에 도취되어 그랜드 디자인을 놓친 데서 찾으며, 한국이 지난 위기 의식을 바탕으로 기술 개발에 투자해 온 사례를 미국의 아폴로 계획과 비교해 설명한다. 현재 반도체 호황 등으로 인한 샴페인 분위기가 위기로 이어질 수 있다며 노조와 정부가 당장의 이익보다 국가 미래를 위한 초격차 기술 투자에 힘쓸 것을 촉구한다.

염재호 태재대학교 총장은 자신의 서재에서 2020년 출간된 브래드 글로서먼의 저서 ' 피크 재팬 : 마지막 정점을 찍은 일본'을 다시 꺼내 읽었다. 오랜 기간 마이니치 신문 기자로 일본을 관찰해 온 저자의 예리한 분석이 두드러진다.

전 세계 GDP의 17%를 차지하며 세계 제2 경제대국을 구가하던 일본이 이제는 3.6%로 5위로 떨어졌다. 일본은 왜 'Japan as No. 1'에서 추락해 잃어버린 30년을 보내고 있는가? 그 결론은 정부와 기업, 그리고 국민 모두가 성공 신화에 도취되어 미래를 위한 그랜드 디자인 기회를 놓쳐버렸기 때문이다. 샴페인을 터뜨리기에는 아직 이르다.

피크 코리아의 위기의식을 가지고 미래 한국을 위한 그랜드 디자인이 절실하다. 초격차 기술 개발에 적극 투자해야 한다. 우리나라는 1960년 1인당 GDP 79달러의 최빈국이었다. 지금은 GDP 규모가 2조 달러에 육박해 세계 경제의 1.6%를 차지하며 15위의 경제대국이 되었다.

전 세계에서 인구 5000만 명 이상, 국민소득 3만 달러를 넘는 선진국은 미국, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 그리고 한국 등 6개국에 불과하다. 올해 수출도 약 7400억 달러로 세계 6위가 될 전망이다. 얼마 전까지 중국 굴기로 피크 코리아 위기를 말했다. 그러다 AI 시대의 도래로 반도체 경기 활황과 전력 수요 급증으로 원자력 기술이 각광을 받고, 우크라이나-러시아 전쟁으로 방산과 조선이 세계의 주목을 받으면서 피크 코리아 소리는 크게 줄어들었다.

게다가 K팝, K드라마, K뷰티, K푸드까지 세계인들이 K컬처에 열광하고, KOSPI가 8000선을 넘어 한국은 선망의 대상이 되었다. 그렇다면 이런 호황은 지속될까? 1962년 케네디 대통령은 휴스턴의 라이스 대학 연설에서 10년 안에 달나라에 가겠다고 선언했다. 미소 냉전 가운데 1957년 소련이 스푸트니크호 발사에 성공하고, 1961년 유리 가가린이 최초로 유인 우주 비행에 성공한 것을 보고 위기의식을 느껴 NASA의 우주 개발을 통해 달에 미국인을 보내겠다는 그랜드 디자인을 세웠다. 많은 정치인들이 무모한 짓이라고 비웃었고, 그 돈이 있으면 가난한 사람들에게 나누어주라고 비난했다.

하지만 케네디는 아폴로 계획이 어렵기 때문에, 불가능해 보이기에 미국이 도전해야 한다고 설파했다. 메이플라워호와 골드러시의 개척 정신을 이어받은 아폴로 계획은 휴스턴 존슨 우주센터, 플로리다 케네디 우주센터를 설립하고 1969년 아폴로 11호로 달 착륙에 성공했다. 아폴로 계획은 단순히 인간이 최초로 달에 착륙했다는 역사적 사실에 머물지 않는다. 미국이 21세기까지 첨단 기술을 통해 전 세계를 지배하는 것은 바로 이 우주 기술 개발의 산물이다.

반도체, 컴퓨터, 인터넷, 무선 통신, GPS, 위성 방송뿐 아니라 초경량 합금, 특수 플라스틱, 원격 의료, 웨어러블 건강 기기 등 미국 첨단 기술은 우주 기술이 민간 기술로 활용된 것이다. 심지어 인스턴트 커피도 우주식을 위한 급속 냉동 건조 기술에서 나왔다. 한국이 방위 산업에서 뛰어난 경쟁력을 보이는 것도 1970년대 말 중화학 공업 육성 정책으로 창원 등에서 기계 산업이 발전된 결과이다. 오늘 조선, 원자력, 잠수함 및 전투기 등 방위 산업을 비롯한 다양한 제조업 기술이 세계 선두를 달리고 있는 것이 바로 중화학 공업 육성이라는 그랜드 디자인의 결과이다.

한국이 중화학 공업을 육성하겠다고 하자 미국을 비롯한 많은 나라에서 불가능하고 무모한 일이라고 비웃었다. 하지만 1966년 월남 파병의 대가로 설립된 KIST를 위시하여 한국의 기술 개발 그랜드 디자인은 이제 전 세계에서 GDP 대비 R&D 비율이 이스라엘과 1, 2위를 다투고, R&D 총액 규모도 영국을 넘어 세계 5위에 달하는 결과를 낳았다. 위기는 초격차 경쟁력을 자극한다. 그동안 한국은 끊임없는 위기의식 속에서 경쟁력을 키워왔다.

잠시 위기의식을 놓치고 있을 때 재앙은 찾아온다. 김영삼 정부 때 금융 시장 개방, 자본 자유화, OECD 가입으로 선진국에 들어갔다고 샴페인을 터뜨리자 우리는 곧바로 IMF 경제 위기를 맞았다. AI 버블로 반도체 경기 호황에 영업 이익이 늘자 이를 나누어 갖자고 노조와 정부가 탐을 내는 것은 심각한 위기를 자초하게 될 전조처럼 보인다. 이제 10년, 20년 후를 내다보는 국가 그랜드 디자인이 절실하다.

반도체 산업을 위해 정부는 2024년에만 18조 원 이상의 정책 금융 지원책을 발표했다. 세액 공제와 최대 30%까지 인프라 투자 지원도 수십조 원이 넘는다. 이는 결국 기업 대신 국민들이 부담해야 하는 몫인데 이를 무시하고 노조나 주주만 초과 이익을 독점하고 정부가 세수 확대로 나눠주기 정책을 실시하는 것이 정당한가? 국가의 미래는 생각하지 않고 당장의 이익만을 위해 황금알을 낳는 거위의 배를 가르려는 노조와 정부 모두 반성해야 한다.

미래를 위해 초격차 기술 개발과 같은 그랜드 디자인에 투자하지 않고 오늘 샴페인을 터뜨릴 때 위기는 코앞에 있다는 것을 명심해야 한다. 지방 선거도 끝났다. 이제 국내 정치 싸움에만 몰입하던 정치의 지평을 국가의 미래를 위해 거시적으로 펼쳐야 할 때가 왔다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

피크 재팬 일본 경제 그랜드 디자인 초격차 기술 아폴로 계획 중화학공업 R&D 투자 반도체 산업 한국 경제 위기의식

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘차 빼달라’ 요구에 여성 무차별 폭행한 전직 운동선수 입건인천의 한 아파트 상가에서 주차문제로 시비를 벌이다 30대 전직 운동선수가 30대 여성을 무차별 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

Read more »

81세 미 공화당 상원 원내대표, 또 30초간 ‘얼음’미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 30일(현지시간) 기자회견 도중 갑자기 30초 간 말을 잇지 ...

Read more »

�̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� �����̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� ���� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ�� ���� �̼Ҷ� �ҵ��� �߰ſ� ������ �߰� ������ �����ߴ�.

Read more »

“올림픽은 못갔지만 신기록 세웠어요”...7월의 마지막날 한국 야구에 무슨 일이두산, KIA에 30대 6 대승 KBO 최초 30점 경기 탄생

Read more »

실손 전산화 참여 의무기록업체...청구건수 기준 80% 육박보험업계 예산 30% 증액에 EMR社 50곳 중 30곳 참여 초기 소비자 혼란 염려도

Read more »

“난 그 나이 때 월세에 시달렸는데”…서울 청약시장 ‘큰 손’, 40대 아닌 30대2020~2021년 당첨자 40대 |30대 2022년부터 30대가 40대 역전 2023년 전연령 청담자 중 절반 30대 “서울 핵심지 신축 매입 30대 늘어”

Read more »