열대야에 이어 무더위 지속…제6호 태풍 장미 영향으로 남서풍 유입, 오존 농도 '나쁨' 예상과 지역별 강수·풍랑 주의

강원 강릉에서 열대야와 함께 낮 기온이 33도를 넘는 무더운 날씨가 이어지고 있다. 일본 동쪽 고기압과 제6호 태풍 장미의 영향으로 고온 다습한 남서풍이 유입되며 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 오를 것으로 전망된다. 이와 함께 오후에 오존 농도가 '나쁨' 수준을 보일 것으로 예상되며, 2일 새벽부터 남부지방을 중심으로 강수 가능성이 있고, 제주와 남해안에는 풍랑과 너울에 대한 주의가 요구된다.

강원 강릉지역에서 열대야 현상이 이어진 가운데 31일 한낮 최고기온이 33도를 넘는 무더운 날씨가 지속되고 있다. 시민과 관광객들은 강릉 경포해변 그늘을 찾아 휴식을 취하며 더위를 피하고 있다.

일본 동쪽에 위치한 고기압과 오키나와 남쪽의 제6호 태풍 장미의 영향으로 고온다습한 남서풍이 우리나라로 유입되고 있다. 이에 따라 일사량이 더해지며 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 올라갈 것으로 예상된다. 특히 강원동해안 일부와 충남, 남부지방에서는 체감온도가 31도 안팎까지 올라 매우 무더울 전망이다. 무더운 날씨와 함께 대기 질에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

국립환경과학원에 따르면, 수도권과 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 영남 등에서는 오후 들어 오존 농도가 '나쁨' 수준을 보일 것으로 예상된다. 이는 국외 오존 유입과 함께 대기오염물질이 햇빛과 광화학 반응을 일으키며 오존이 생성되기 때문이다. 한편, 비는 2일 새벽 전남 나머지 지역과 전북남부·경남, 오전 대구·경북남동부까지 확대된 뒤 오후에 그칠 것으로 전망된다.

강수량은 제주와 남해안을 중심으로 시간당 20~30㎜(지역별 차이 있음) 정도로 많을 때가 있으며, 예상 총 강수량은 제주의 경우 30~80㎜(산지 많은 곳 150㎜ 이상), 전남남해안·전남남부서해안·경남남해안·부산·울산 20~60㎜(일부 지역 80㎜ 이상) 등으로 예상된다. 바다의 상황도 주의가 필요하다. 태풍 장미와 일본 동쪽 고기압의 영향으로 기압 경도력이 강해지며 제주남쪽바깥먼바다와 남해동부바깥먼바다에서 풍랑이 거세게 불고 물결이 1.5~4.0ｍ로 높게 일고 있다. 오후에는 나머지 제주해상과 남해서부동쪽먼바다에서도 비슷한 수준의 풍랑이 예상된다.

또한 달 인력으로 인해 바닷물 높이가 평소보다 높은 가운데, 남해안과 제주해안에는 2일까지 너울이 밀려올 것으로 보인다. 너울이 매우 강하게 유입되면서 갯바위나 방파제를 넘어들 가능성이 있으므로 해안가 접근을 각별히 주의해야 한다





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