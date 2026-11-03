연합뉴스-VNA 협력 강화, AI 뉴스룸 혁신과 한-베 수교 35주년 공동 사업 모색

연합뉴스와 베트남 VNA가 AI 뉴스룸 혁신을 위한 기술 협력 및 내수교 35주년 기념 사업을 논의했다. 양국은 첨단 분야 협력을 뒷받침하는 언론사 역할을 강화하기로 했다.

국가기간통신사인 연합뉴스 와 베트남 국영뉴스통신사( VNA)가 전략적 파트너십을 강화한다. 양 기관은 인공지능(AI) 기반 뉴스룸 혁신을 위한 기술 교류는 물론, 내년인 2026년을 앞두고 한-베트남 수교 35주년을 기념하는 공동 사업을 추진하기로 합의했다. 이는 양국 간의 경제·산업 협력이 단순한 Trade를 넘어 원전, 핵심 광물, 반도체 등 첨단 기술 분야로 급격히 확장되고 있는 시국에 발맞춘 조치다.

최고위급 교류 프로그램에 따른 면담 성과

이번 협력 강화 방안은 양사 간의 '최고위급 교류 프로그램'에 따라 체결되었다. 연합뉴스는 지난 3일 서울 종로구 본사에서 부 비엣 짱 VNA 대표와 만만하고 서명식을 진행했다. 이 면담은 작년 8월 또 럼 서기장의 국빈 방한과 올해 4월 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 양국 간 유대가 깊어진 상황을 반영한 것이다.

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황대일 연합뉴스 대표이사 사장은 양국 간 교류가 첨단 산업과 자원 개발 등 다방면에서 이루어지고 있다고 평가했다. 그는 연합뉴스가 국가기간뉴스통신사로서의 책임감으로 VNA와의 협력을 통해 양국 관계 발전과 교류 확대를 뒷받침할 것임을 밝혔다. 이는 단순한 뉴스 교체를 넘어, 양국 사회의 이해를 돕는 언론사로서의 역할을 다하겠다는 의지로 읽힌다.

AI 뉴스룸 혁신과 한국어 서비스 기술 지원

디지털 전환 시대 속에서 양 기관은 'AI를 활용한 뉴스룸 혁신'을 핵심 협력 과제로 선정했다. 특히 VNA가 추진 중인 'AI 활용 한국어 뉴스 서비스'의 성공적인 출범을 위해 연합뉴스가 적극적인 기술 지원과 협력을 제공하기로 했다. 이는 베트남 내 한국인 주민 증가와 한국 기업의 진출 확대에 따른 한국어 콘텐츠 수요를 전문적으로 해결하기 위한 조치다.

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양사는 단순한 AI 도입을 넘어, AI 기술을 활용한 취재 노하우 공유와 뉴스 제작 프로세스 혁신을 중점적으로 논의했다. 연합뉴스는 자체적으로 축적한 AI 기반 뉴스 편집 및 배포 시스템을 VNA와 공유함으로써, 베트남 내 한국어 뉴스 서비스의 질적 향상을 주도할 계획이다. 이러한 기술 교류는 양국 언론사 모두의 디지털 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

APEC 주최국 경험 공유와 차기 대회 지원

연합뉴스는 국제 주요 행사 개최 경험도 VNA에 아낌없이 공유하기로 했다. 연합뉴스는 2025년 경주에서 개최되는 APEC 정상회의의 주관뉴스통신사로서 축적한 취재 및 운영 노하우를 VNA 측에 전수한다. 이는 베트남이 2027년 푸꾸옥에서 APEC 정상회의를 주최하게 됨에 따라, 보다 효율적인 국제 행사 취재体制를 갖추기 위한 선제적 조치다.

연합뉴스의 경험 전달은 VNA가 차기 APEC 대회를 성공적으로 주도하고 취재하는 데 큰 도움이 될 것이다. 국제 정세 및 경제 동향을 신속하게 전파하는 언론사의 역할이愈发 중요해지는 가운데, 양국 간 이러한 실무 차원의 협력은 향후 동남아 지역에서의 언론 네트워크 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2026 수교 35주년 기념 사업과 향후 전망

양 기관은 내년인 2026년 한-베트남 수교 35주년을 맞아 다양한 기념 사업을 모색하기로 했다. 이는 양국 수교 이래 가장 오랜 기간 형성된 우호 관계를 기념하는 의미가 크며, 다양한 문화·경제 협력 사례를 언론을 통해 널리 알리는 계기가 될 전망이다.

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이와 함께 양국은 원전, 핵심 광물, AI, 반도체 등 첨단 분야에서의 경제·산업 협력 확대에 대한 인식을 같이했다. 연합뉴스와 VNA는 이러한 거시적인 흐름에 맞춰 양국 대표 언론사로서의 협력 지평을 더 넓혀가기로 뜻을 모았다. 향후 양 기관은 정기적인 편집자 회의를 통해 협력 사항을 구체화하고, 현장 중심의 공동 프로젝트를 지속적으로 추진해 나간다는 계획이다.