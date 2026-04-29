연준, 3연속 금리 동결…내부 이견 확대, 이란 전쟁에 인플레 우려 심화

미국 연방준비제도(Fed)가 이란 전쟁 장기화와 유가 상승 압력 속에서 기준금리를 세 번째 연속 동결했습니다. 하지만 연준 내부에서는 금리 인하를 주장하는 위원들의 목소리가 커지면서 이견이 확대되고 있으며, 이란 전쟁으로 인한 인플레이션 우려가 심화되고 있습니다.

이란 전쟁 장기화와 국제 유가 상승 압력으로 인해 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 들어 세 번째 연속 기준 금리 동결 을 결정했습니다. 29일(현지시간) FOMC 회의에서 기준금리는 3.5~3.75%로 유지되었으며, 이는 시장의 예상과 일치하는 결과입니다.

하지만 이번 결정에는 금리 인하를 주장하는 위원 3명과 함께 스티븐 마이런 위원까지 합쳐 총 4명의 이견이 표출되어 1992년 이후 처음으로 반대표가 4명이나 나왔습니다. 이는 연준 내부의 금리 정책에 대한 의견 차이가 심화되고 있음을 보여줍니다. 연준은 성명서를 통해 일자리 증가세가 둔화되고 실업률은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 전 세계 에너지 가격 상승으로 인해 인플레이션 압력이 높아지고 있다고 밝혔습니다. 특히 이란 전쟁으로 인한 유가 상승은 미국 내 휘발유 가격 급등으로 이어져 소비자 물가 상승을 부추기고 있습니다.

브렌트유는 배럴당 110달러를 넘어섰고, WTI 또한 100달러를 재돌파하며 유가발 인플레이션 우려를 증폭시키고 있습니다. 3월 소비자물가지수는 전년 대비 3.3% 상승하며 전달보다 상승폭이 크게 확대되었고, 에너지 지수는 전달 대비 10.9% 급등했습니다. 반면 고용 시장은 비교적 안정적인 모습을 보이고 있으며, 3월 비농업 일자리는 예상치를 크게 웃도는 17만 8천 개 증가했습니다. 향후 연준의 금리 정책 방향은 새로운 연준 의장으로 임명될 케빈 워시의 행보에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.

워시는 청문회에서 통화정책의 독립성을 지키겠다는 의지를 밝혔지만, 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에서 벗어날 수 있을지 시장의 우려가 존재합니다. 또한 워시는 인플레이션 측정 기준 개편을 주장하며 논란을 일으키기도 했습니다. 기존의 PCE 가격지수 대신 상승률이 낮게 산출되는 방식을 사용해야 한다고 밝힌 것입니다. 제롬 파월 의장은 임기 만료 후에도 연준 이사로 남기로 결정하면서 연준 내부의 분열상이 더욱 심화될 가능성이 있습니다.

시장에서는 올해 금리 동결 가능성이 90%에 달할 것으로 전망하고 있으며, 주요 투자은행들도 12월에서야 금리 인하가 가능할 것으로 예측하고 있습니다





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연준 금리 동결 인플레이션 이란 전쟁 유가 상승

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