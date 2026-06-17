연준, 워시 의장 주재 3월 FOMC 회의서 금리 동결 후 연내 인상 시사

연방준비제도는 3월 회의에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하고, 연말 금리 전망을 3.8%로 높이며 연내 인상 가능성을 제시했다. 인플레이션과 PCE 물가 상승 전망이 상승한 가운데 실업률은 소폭 개선되었다.

케빈 워시 미국 연방준비제도 의장이 17일 현지시간 연방공개시장위원회 회의 후 열린 기자회견에서 기준금리 동결 결정에 대한 배경과 향후 정책 방향을 설명했다. 이번 회의는 워시 의장이 지난달 22일 공식 취임한 이후 처음 주재한 회의였으며, 위원 12명이 만장일치로 기준금리를 3.50에서 3.75 퍼센트 구간에 그대로 유지하기로 결정했다.

연준은 지난해 9월, 10월, 12월에 각각 0.25 퍼센트포인트씩 금리를 인하한 뒤, 올해 들어서는 1월, 3월, 4월, 6월 네 차례 연속 금리 동결을 선택했다. 이러한 정책은 미국과 한국 간 금리 격차를 상단 기준 1.25 퍼센트포인트 수준으로 유지하게 한다. 연준은 성명에서 인플레이션이 아직 목표치인 2 퍼센트를 크게 웃고 있다고 강조하면서, 에너지 등 특정 분야의 가격 상승이 공급 충격을 일으켰다고 설명했다. 동시에 새 경제전망과 점도표를 통해 올해 말 기준금리 중간 예측치를 3.8 퍼센트로 제시했는데, 이는 3월 예측치인 3.4 퍼센트보다 0.4 퍼센트포인트 상승한 수치다.

현재 기준금리 상단인 3.75 퍼센트를 넘어서는 수준으로, 연내 한 차례 금리 인상이 가능함을 암시한다. 실제로 연말 기준금리 예측을 제출한 18명 중 절반에 해당하는 9명은 금리 인상을, 8명은 동결을, 1명은 인하를 예상했다. 연준이 핵심 지표로 삼는 개인소비지출 물가상승률 전망도 크게 상승했다. 올해 말 PCE 물가상승률 전망치는 3.6 퍼센트로 3월에 발표된 2.7 퍼센트에서 0.9 퍼센트포인트 오른 것이다.

변동성이 큰 식품·에너지 가격을 제외한 근원 PCE 물가 전망도 2.7 퍼센트에서 3.3 퍼센트로 0.6 퍼센트포인트 상승했다. 한편, 미국 실질 국내총생산 성장률 전망은 2.4 퍼센트에서 2.2 퍼센트로 다소 낮아졌으며, 실업률은 4.4 퍼센트에서 4.3 퍼센트로 소폭 개선되었다. 시장에서는 연준이 금리 인하 가능성을 사실상 배제하고 필요 시 금리 인상을 열어두는 신호를 보냈다고 해석하고 있다. 이 같은 정책 변화는 글로벌 금융시장에 영향을 미치며, 특히 신흥시장과 한국 금리 환경에 중요한 변수로 작용할 전망이다





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연준 금리동결 연내인상 인플레이션 경제전망

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