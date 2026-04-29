연준, 기준금리 동결…이란 전쟁 장기화에 물가 상승 우려 지속

미국 연방준비제도가 이란 전쟁의 영향으로 인한 유가 상승 압력 지속 속에서 기준금리를 3회 연속 동결했습니다. 고용 시장은 안정적이지만, 유가 상승과 인플레이션 우려가 금리 인하 시점을 늦추고 있습니다. 차기 연준 의장 케빈 워시의 정책 방향 또한 주목됩니다.

미국 연방준비제도(Fed)가 이란 전쟁 장기화와 그에 따른 유가 상승 압력 지속 속에서 기준금리 를 3.5~3.75%로 3회 연속 동결했습니다. 이란 전쟁 이 발발한 지 두 달이 넘었지만 종전 협상은 교착 상태에 머물러 있으며, 호르무즈 해협의 긴장감은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

이러한 상황은 국제 유가 상승을 부추기고, 이는 곧 물가 상승으로 이어질 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 특히 에너지 지수는 전달 대비 10.9% 급등하며 유가발 인플레이션에 대한 불안감을 증폭시키고 있습니다. 브렌트유는 배럴당 110달러를 넘어섰고, 서부 텍사스산 원유(WTI) 또한 100달러를 재돌파하는 등 유가 상승세가 뚜렷합니다. 미국 내 휘발유 가격 역시 2022년 8월 이후 최고치를 기록하며 소비자 부담을 가중시키고 있습니다.

전쟁 이전과 비교하면 휘발유 가격은 무려 40%나 급등했습니다. 그러나 미국의 고용 시장은 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 3월 비농업 일자리는 예상치를 크게 웃도는 17만 8천 개 증가했으며, 실업률은 4.3%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 고용 시장의 강세는 연준이 금리 인하를 서두르지 않아도 될 여지를 제공합니다. 시장에서는 올해 금리 인하 가능성이 낮아질 것이라는 전망이 우세하며, 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 올해 12월까지 금리 동결 확률이 90%에 달합니다.

주요 투자은행(IB)들도 12월에서야 금리 인하가 가능할 것으로 예측하고 있습니다. 다만, 연준 내부에서는 금리 인하를 주장하는 목소리도 존재합니다. 이번 금리 동결 결정에서 스티븐 마이런 위원은 유일하게 금리 인하에 찬성하며 반대표를 던졌습니다. 연준은 지난 3월 점도표를 통해 올해 1회 금리 인하를 전망했지만, 유가 쇼크 여파로 인해 이러한 전망이 실현될 수 있을지는 미지수입니다.

한편, 다음 달 연준 의장으로 취임할 케빈 워시의 행보 또한 중요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다. 워시는 청문회에서 통화정책의 독립성을 지키겠다는 의지를 밝혔지만, 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에서 벗어날 수 있을지에 대한 우려도 존재합니다. 특히 워시는 인플레이션 측정 기준 개편 필요성을 주장하며 논란을 일으켰습니다. 현재 연준이 주로 참고하는 개인소비지출(PCE) 가격지수보다 상승률을 낮게 산출하는 방식을 사용해야 한다고 주장한 것입니다.

또한, 제롬 파월 현 의장이 연준 이사로 남을지도 불확실합니다. 의장 임기는 다음 달 15일 종료되지만, 이사 임기는 2028년 1월까지 남아있기 때문입니다. 워시 의장의 정책 방향과 파월 전 의장의 역할 변화는 향후 미국의 통화정책에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이란 전쟁의 지속 여부, 유가 변동 추이, 그리고 새로운 연준 의장의 정책 결정 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 미국의 금리 정책은 예측하기 어려운 상황에 놓여 있습니다





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