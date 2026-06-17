연준, 기준금리 동결하며 올해 인상 시사…물가 전망 3.6%로 상향

미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 3.5~3.75%로 유지하기로 결정하고, 올해 금리 인상을 예고했다. 인플레이션 우려로 물가 전망을 3.6%로 상향 조정하며 시장에서는 9월 금리 인상 확률이 50%를 기록하는 등 금리 인상 가능성이 높아지고 있다.
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 기준금리 를 3.5~3.75%로 유지하기로 결정했다. 이는 올해 들어 네 번째 연속 동결Decision이다. 연준은 케빈 워시 의장의 데뷔 무대에서 만장일치로 금리를 동결했지만, 동시에 올해 금리 인상 을 예고하며 물가 전망 을 상향 조정했다.
인플레이션 우려가 지속되고 있기 때문이다. 연준은 성명서에서 "인플레이션은 목표치인 2%보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"며 "물가 안정을 달성할 것"이라고 밝혔다. 특히 점도표를 통해 18명 중 9명의 위원들이 올해 말에 더 높은 금리를 전망했다. 올해 연말 물가 전망은 종전 2.7%에서 3.6%로 대폭 상향 조정했고, 실업률 전망은 4.4%에서 4.3%로 낮췄다.
이는 지난 3월에 올해 1회 금리 인하를 전망했던 것과는 크게 달라진 전망으로, 사실상 올해 금리 인하 가능성이 사라진 셈이다. 국제유가는 미국과 이란의 전쟁 종전 합의 이후 배럴당 70달러대까지 하락했지만, 전쟁 기간 중 120달러 안팎까지 치솟은 후유증으로 인플레이션 우려가 완전히 가라앉지 않은 상황이다. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 4.2% 상승하며 2023년 4월 이후 3년 만에 최고치를 기록했다. 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI는 2.9%로 전월 2.8%에 이어 상승세를 이어가며 3% 대를 위협하고 있다. 이는 작년 9월 이후 최고치다.
한편 고용시장은 인공지능(AI) 위협 속에서도 5월 비농업 일자리가 예상치를 크게 웃도는 17만 2000명 증가하며 견고한 모습을 보였다. 석 달 연속 일자리 증가는 작년 4월 이후 처음이다. 소비도 휘발유 가격 급등에도 불구하고 5월 소매판매가 전월 대비 0.9% 증가하며 호조를 보였다. 이에 따라 시장에서는 연준이 올해 안에 금리를 인상할 가능성이 높아졌다는 전망이 확산되고 있다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 9월 금리 인상 확률이 50%로 급등했고, 12월까지 인상 가능성은 70%에 달한다. 연준이 올해 초만 해도 금리 인하가 예상되었지만, 인플레이션 지속과 견고한 고용·소비 지표로 인해 금리 정책 방향이 완전히 바뀌었다. 연준의 점도표가 보여주는 정책 전환은 시장에 금리 인상 가능성을 각인시키고 있다
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