연준 월러 이사 12월 기준금리 인상 지지, 빅스텝 가능성 열어둬

연준 크리스토퍼 월러 이사는 근원 CPI 상승세가 이어지면 12월 기준금리를 0.5%포인트 올리는 방안을 검토해야 한다고 밝혔다. 로리 로건 댈러스 연은 총재 등 연준 인사들의 금리 인상 발언이 이어지는 가운데 12월 FOMC가 주목받고 있다.

연방준비제도 (연준)의 크리스토퍼 월러 이사가 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 콘퍼런스에 참석해 12월 기준금리 인상 을 지지한다고 밝혔다. 월러 이사는 인플레이션이 이어질 경우 금리를 한 번에 0.5%포인트(50bp) 올리는 ' 빅스텝' 가능성도 열어뒀다. 1bp는 0.01%포인트를 뜻한다.

월러 이사는 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 근원 CPI가 앞선 두 달처럼 전월 대비 0.3% 안팎 또는 그 이상 오른다면 12월 회의에서 정책금리 0.5%포인트 인상을 검토해야 한다고 생각한다는 입장을 밝혔다. 근원 CPI는 식품과 에너지를 제외한 물가 지표다.

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월러 이사가 제시한 빅스텝 조건과 관찰 포인트

월러 이사는 근원 CPI가 전월 대비 0.3% 안팎 또는 그 이상 오르는지를 핵심 조건으로 제시했다. 앞선 두 달과 같은 상승률이 이어지면 12월 회의에서 0.5%포인트 인상을 검토해야 한다는 것이 그의 설명이다.

그는 에너지 가격 상승이 상품과 서비스 전반으로 전가되는지를 주시하겠다고 밝혔다. 아울러 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 첨단기술 제품의 가격 상승이 이어지는지도 함께 살펴보겠다고 했다.

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월러 이사는 연준이 인상 가능성을 시장에 전달했다면 합리적인 기간 안에 이를 실행하는 것이 중요하다고 강조했다. 연준이 한 번 제시한 방향을 시장이 신뢰하도록 하려면 실행 시점이 명확해야 한다는 취지다.

10월 미국 CPI 결과와 로건 총재의 인상 주문

이후 발표된 미국의 10월 CPI는 계절조정 기준 전월보다 0.4% 상승했다. 9월의 0.6%보다 상승 폭은 줄었지만, 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.3% 올라 8월과 9월에 이어 같은 상승률을 기록했다.

품목별로는 주거비가 0.3%, 식품이 0.5%, 에너지가 0.7% 올랐다. 근원 CPI가 같은 흐름을 이어가는지가 월러 이사의 판단 기준과 직접 맞닿아 있는 셈이다.

로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 10일 댈러스 연은과 캔자스시티 연은이 공동 주최한 에너지 콘퍼런스에서 FOMC가 최소 두 차례의 0.25%포인트 추가 금리 인상을 시행해야 한다고 밝혔다. 그는 현재 기준금리가 경제를 완만하게 제약하고 물가 상승 추세를 목표 수준으로 낮추기 위한 수준보다 최소 0.5%포인트 낮다고 평가했다.

로건 총재는 지난달 금리를 동결했다고 해서 통화정책이 도달해야 할 수준이 달라진 것은 아니라고 설명했다. 그는 이번 겨울에는 경제와 금융 상황에 따라 가을보다 금리 인상 속도를 높일 수도 있다고 시사했다. 두 차례 추가 인상 이후에는 경제와 금융 여건을 살펴 추가 조치가 필요한지 판단하는 것이 적절하다고 덧붙였다.

폴슨 총재와 미셸 보먼 부의장의 엇갈린 시각

연준 내부에서도 금리 인상의 속도와 강도를 두고 시각차가 드러났다. 폴슨 총재는 물가 상승률을 2%로 되돌리기 위해 통화정책이 다소 제약적일 필요가 있다고 계속 생각한다고 말했다.

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폴슨 총재는 다만 점진적인 인상이 경제가 높아진 차입 비용에 적응할 시간을 주고, 연준이 정책 효과를 평가할 여유도 준다고 설명했다. 빠른 인상보다 단계적 접근의 장점을 강조한 것이다.

연준 인사들이 모두 빠른 금리 인상을 주장한 것은 아니다. 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장은 이날 미국외교협회(CFR) 연설에서 물가 상승 압력이 예상보다 오래 지속되고 있으며, 물가를 2%에 가깝게 낮추기 위한 과제가 남아 있다고 밝혔다.

보먼 부의장은 주가 하락과 시장금리 상승, 달러 강세로 금융 여건이 이미 긴축됐다고 진단했다. 그는 추가적인 정책 긴축의 이익은 비용과 신중하게 비교해야 한다고 말했다. 특히 금리에 민감한 부문에 미칠 부담을 고려해야 한다는 취지다.

연준 기준금리 현황과 12월 FOMC 일정

연준의 현재 기준금리는 연 3.75~4.00%다. 연준은 지난 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상한 뒤 지난달 회의에서는 금리를 동결했다.

올해 마지막 정례 FOMC는 12월 8~9일 열린다. 월러 이사의 근원 CPI 기준과 로건 총재의 추가 인상 주문, 보먼 부의장의 신중론이 이 회의에서 어떻게 정리될지가 시장의 관심사로 떠올랐다.