연애 예능의 그림자: 빌런 장사와 제작 윤리의 부재

한국 연애 예능 프로그램의 역사와 최근 논란을 분석하며, 일반인 출연자를 보호하지 못하고 빌런 캐릭터를 상업적으로 이용하는 제작 행태를 비판하는 칼럼.

한국 연애 예능 프로그램의 역사와 논란을 돌아보면, 그 시작은 2011년부터 2014년까지 방영된 SBS '짝'으로 거슬러 올라간다. 이 프로그램은 일반인 출연자들을 일정 기간 동안 특정 공간에 격리시킨 후 커플을 맺어주는 포맷의 원조였다.

출연자들은 본명 대신 1호, 2호 같은 기호로 불렸고, 직업이나 나이 같은 개인 신상은 비밀로 유지되다가 점차 공개되는 방식이 여기서 시작됐다. 시청자들은 상대의 사회적 조건을 모른 채 외모만으로 첫인상을 선택하게 되었고, 이는 커플 매칭에서 외모가 차지하는 결정적 비중을 극명하게 드러냈다. 그러나 '짝'은 제주도 촬영 중 한 여성 출연자가 극단적 선택을 하면서 폐지되었다. 그녀는 아무와도 짝이 되지 못한 '0표녀'였고, 경찰은 제작진의 책임이 아닌 개인적 사정이라고 결론 내렸지만, 프로그램의 경쟁적 구조가 출연자에게 엄청난 스트레스를 주었다는 비판이 제기되었다.

최근 연애 프로그램 전성시대를 연 것은 SBS플러스의 '나는 솔로'다.

'짝'을 연출하다 SBS를 퇴사한 남규홍 PD가 설립한 제작사에서 만든 이 프로그램은 2021년 시작 이후 31기까지 이어지며 큰 화제를 모았다. '솔로지옥'이 화려한 외모의 준연예인급을 출연시키는 것과 달리, '나는 솔로'는 상대적으로 평범한 남녀를 출연시켜 진정성을 차별화 포인트로 내세웠다. 하지만 인기와 화제성만큼 논란도 많았다. 출연진의 과거 검증 부실로 인해 허위 경력, 이혼 사실, 범죄 이력 숨기기, 양다리 논란, 학폭 논란 등이 끊이지 않았다.

남녀 출연자 간 법정 공방에서 벌금형이 나오거나, 방송 이후 유명세를 탄 남성 출연자가 성폭행 유죄 판결을 받는 사건도 발생했다.

'나는 솔로'의 가장 큰 특징은 단순한 연애 프로그램이 아니라 격리된 공간에서 사랑 찾기 미션을 수행하는 일종의 인간실험실 혹은 사회실험실이라는 점이다. 이 과정에서 '빌런' 캐릭터의 중요성이 커졌고, 시청자들은 매회 등장하는 빌런의 '매운맛'을 즐기기 시작했다. 인터넷에서는 PD의 출연자 발굴 능력을 찬양하는 목소리까지 나온다. 시청자들이 만든 유튜브 콘텐츠 역시 '솔로지옥'이 커플 성사 여부를 예측하는 리액션 위주라면, '나는 솔로'는 빌런들의 심리와 인성을 분석하고 비판하는 리뷰가 주류를 이룬다.

문제는 빌런의 활약상이 점점 심해지면서 본말이 전도되고, 제작진이 방관한다는 점이다. 최근 방영된 31기는 여자 출연자들 간 집단 따돌림, 뒷담화, 이간질, 편가르기 등으로 논란이 되었고, 급기야 한 여성 출연자가 스트레스로 응급실에 실려 가기도 했다. 시청자들은 '더 글로리'를 보는 듯한 불쾌감을 호소했고, 유튜브에는 악행을 성토하는 영상이 올라오고, 애매한 태도를 취한 인기남의 사업장에는 별점 테러가 가해졌다. 결국 제작사는 논란 영상을 내리고 일부 출연자는 사과문을 올렸으며, 다른 출연자는 법적 대응을 예고했다.

사태의 일차적 책임은 출연자에게 있다. 방송 중 이들은 자신의 이미지를 의식하며 후과를 예상하는 발언을 하기도 한다. 연애 프로그램 출연이 자기 PR과 유명세를 보장하므로 약간의 인신공격은 감수해야 한다는 시각도 있다. 그러나 도를 넘었다.

방송 제작진의 책임은 없는가? 단순히 불편한 장면을 편집하지 않은 차원을 넘어, 제작진이 어떤 기준으로 출연자를 선발하는지 의문이 든다. 빌런 플레이로 재미를 보는 프로그램 특성상 경쟁 상황에서 돌출 행동을 할 트러블 메이커를 의도적으로 배치한 것은 아닌지, 그렇다면 출연자들은 자신이 빌런으로 낙점된 줄 모른 채 시청자의 욕받이가 되는 것은 아닌지 의심된다. 이러한 의심은 MBC에브리원의 신규 프로그램 '돌싱N모솔'을 보면 더 확실해진다.

돌싱 여성과 모솔 남성을 매칭하는 이 프로그램은 1회부터 빌런들의 분탕질로 화제를 모으며 노이즈 마케팅 효과를 톡톡히 봤다. 일부 출연자의 자기중심적 언행에 대해 시청자들은 '나솔이 놓친 인재'라는 반응을 보였다. 방송 몇 회 만에 한 출연자는 사과문을 썼고, 이후 분위기가 훈훈해지며 연애기숙학교 컨셉에 맞춰 변화와 성장에 초점을 맞추고 있지만, 초반의 낙인찍기는 너무 강력했다. 각종 빌런을 찾아 도덕적 비교우위를 확인하며 난도질하는 행위가 도파민을 분출시키는 정의 구현으로 받아들여지는 시대에, 일반인 출연자를 소재로 하는 방송은 그들을 보호하고 최소한의 제작 윤리를 지켜야 한다.

프로그램을 비호감 캐릭터를 선보이는 '인간 동물원'처럼 꾸미고 먹잇감을 던져주는 빌런 장사를 하고 있는 것은 아닌지 돌아볼 때다





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연애 예능 빌런 제작 윤리 인간실험 논란

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