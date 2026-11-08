서울 양천경찰서는 연세대와 고대의 2026년 정기전 도중 연세대 학생 알바생이 고대측 관계자로부터 폭행당한 혐의 사건을 조사 중이다.

서울 양천경찰서 는 연세대학교 와 고려대학교 가 격투 및 구기 종목 경기를 벌인 행사 도중 연세대 학생 알바 생이 다른 참석자로부터 폭행당했다는 혐의 사건을 조사하고 있습니다. 이 사건은 지난해 3월 3일 서울 양천구 목동운동장에서 열린 양校 간 정기 교환 경기, 즉 2026년 연세대와 고려대학교 의 경쟁전 기간 동안 발생했습니다. 피해 학생은 당시 행사장 접근 통제 업무를 맡고 있었는데, 제한 구역 내 진입을 시도한 인물이 무 badges로 진입하려 했을 때 이를 저지하다 충돌이 빚어졌습니다.

출입 통제 업무 도중 발생한 폭행 정황

사건 발생 당일 연세대학교 총무팀의 지시를 받은 A라는 이름의 학생 알바생은 연세대 교수 진열석 주변에 설치된 임시 안전 라인 너머로 배지 소지자 외의 입장이 금지되도록 접근 통제를 수행했습니다. 이날 목동운동장에서는 두 대학 간 럭비 및 축구 경기가 진행 중이었으며, B라는 인물이 행사장에 진입하던 중 무 badges로 제한 구역에 접근하려다 A에 의해 막혔습니다. B는 이때 "내가 누구인지 알아요?"라고 소리치며 연세대학교 체육회 임원이라는 신분을 내세우며 진입을 시도한 것으로 확인되었습니다.

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통제 업무 중이던 A가 B의 진입을 막자, B는 A의 어깨를 밀치고 잡는 등의 물리적 행위를 가한 정황이 포착되었습니다. 현장 목격자 C의 증언에 따르면 B는 A의 팔을 꽉 잡고 밀친 뒤 "무슨 심부름 하러 다녔니?"라고 말한 것으로 전해졌습니다. 이 과정에서 B는 연세대 현장 직원들에 의해 제지되었으며, B는 연세대학교를 졸업한 선배 atletes로 구성된 동문 조직인 연세대학교 체육회의 전 임원으로 알려져 있습니다.

연세대학교 체육회 측의 입장과 논란

연세대학교 체육회는 1946년에 설립된 동문 선수들과 체육 후원 등을 관장하는 조직으로, 연세대학교와는 별개의 법인격을 가진 단체입니다. 해당 기관은 이번 사건과 관련하여 "이건 개인 간의 문제이며 협회와는 무관하다"는 성명을 통해 공식적인 책임 회피 입장을 명확히 했습니다. B는 현재 연세대학교 체육회 활동에 여전히 관여하고 있는 전 임원 신분이어서, 그의 행보가 동문 사회와 대학 측에 미칠 영향에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

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피해 당사자인 A는 지난해 3월 7일 양천경찰서에 폭행 혐의 등으로 B를 고발한 상태입니다. A는 단순히 자신이 피해를 입은 것을 넘어, 같은 출입 통제 업무에 종사하던 다른 알바생들도 폭언과 마찰로 인해 어려움을 겪었다고 진술했습니다. A는 "재발 방지를 위한 실효성 있는 조치가 필요하다"며, 단순한 개인 분쟁을 넘어 행사장의 안전 관리 시스템과 학생 알바생 보호 장치 강화가 필요함을 강조했습니다.

수사 과정과 양측의 향후 대응 방안

현재 양천경찰서는 피해자의 진술과 관련 자료를 바탕으로 사건 전말을 입체적으로 수사하고 있습니다. 경찰 관계자는 "피해 신고 내용을 바탕으로 엄정하게 조사할 예정"이라고 밝혔습니다. 한편, 가해 혐의가 제기된 B는 A에게 사과를 요구하며 역고발 또는 민사 소송을 준비 중이라는 보도가 나왔습니다. B 측의 구체적인 법적 조치 여부나 추가 발언은 기자 취재 요청에 응하지 않았습니다.

이번 사건은 대학 간 격렬한 경쟁 구도 속에서 행사 현장의 안전 관리가 어떻게 이루어져야 하는지에 대한 심각한 경각심을 일으키고 있습니다. 연세대와 고대의 연간 rivalry는 양교 학생들 사이에서 높은 관심을 받는 주요 문화 행사 중 하나이지만, 이번 폭행 사건으로 인해 참가자 안전을 위한 기준 마련이 시급한 과제로 떠올랐습니다. 경찰의 수사 결과가 나올 때까지 양측의 법적 공방과 사회적 논란은 계속될 것으로 보입니다.