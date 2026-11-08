연세대 학생 B씨, 고려대 정기연고전 현장서 근로장학생 폭행

서울 양천경찰서가 연세대 근로장학생 폭행 사건을 수사 중이다. 연세체육회 전직 임원인 피의자는 행사 통제 중이던 학생을 폭행한 혐의를 받는다.

연세대학교 와 고려대학교 의 2026 정기 연고전 야구 경기 과정에서 발생한 폭행 사건으로 서울 양천경찰서 가 본격적인 수사에 돌입했다. 지난달 2일 서울 잠실야구장에서 열린 두 대학의 정기 교류전 행사 중, 연세대 소속 근로장학생이 행사장 출입 통제 업무 중 폭행을 당한 것으로 확인되었다. 경찰은 이번 사건이 단순한 민원을 넘어 폭력 범죄로 연결된 것으로 보고 피의자의 진술과 관련 자료를 심층 검증 중이며, 사건의 전말을 규명하기 위해 현장 증언과 CCTV 영상 등을 확보하고 있다.

통제선 위반 시도와 물리적 충돌

사건은 지난달 3일 서울 양천구 목동종합운동장에서 열린 연세대와 고려대 교류전 행사 중 발생했다. 당시 연세대 총무처의 지시에 따라 연세대 교무위원석 주변에 임시 설치된 안전선을 기준으로 비표 소지자의 통행을 막고 있던 연세대 재학생 A씨가 피해자다. A씨는 행사 당일 오전부터 학생과 교직원들의 안전한 입장 동선을 돕기 위해 출입 통제 업무를 수행하고 있었다. 행사장에서는 두 학교의 럭비 경기와 축구 경기가 병행 진행되어 관중의 출입이 빈번했고, 이에 따라 통제 임무의 중요성이 더욱 커진 상태였다. 이때 경기장 내 입구로 접근한 B씨가 표가 없음에도 불구하고 통제 구역으로 진입하려다 A씨에게 제지당했다. B씨는 이를 강하게 저항하며 통제선 테이프를 찢으려는 시도까지 했다.

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B씨는 제지 과정 중 A씨의 어깨를 밀치는 등 폭행 행위를 저질렀다고 경찰은 전하고 있다. 또한 B씨는 "내가 누군지 아느냐. 연세체육회의 동문 임원"이라고 주장을 하며 고성을 지르는 등 불온한 태도를 보였다. 현장 목격자 C씨는 B씨가 A씨의 팔을 잡고 힘껏 밀치며 "계집애가 어디서 나대느냐"고 욕설을 퍼부었다고 진술하였다. 이는 단순한 말다툼을 넘어 신체적 공격과 언어 폭력이 동반된 중대한 사건으로 분류된다. 이후 현장에 있던 연세대 교직원들이 즉각 개입하여 B씨를 제지했으며, 이로써 추가적인 물리적 충돌은 예방될 수 있었다. 경찰은 당시 상황을 증언한 여러 목격자의 진술을 바탕으로 사건의 경위를 재구성하고 있다.

연세체육회 전직 임원이라는 정체성

사건과 관련된 B씨는 연세대학교의 체육 관련 동문 단체인 연세체육회의 전직 임원으로, 현재까지도 해당 단체에서 활발히 활동 중인 것으로 알려졌다. 연세체육회는 1946년 창립된 이후 연세대학교 출신 체육인들의 친목 도모와 스포츠 후원 등을 주관하는 독립적인 동문 조직이다. 연세대학교와는 별개의 법인 및 조직으로 운영되며, 대학의 공식 행정 구조에 직접 편입되어 있지는 않다. 이러한 배경 때문에 B씨의 행동이 연세대학교 전체를 대변하는 것은 아니라는 점이 명확히 구분되어야 한다. 사건 발생 후 연세체육회 측은 성명을 통해 "개인 간에 벌어진 일로 체육회가 관여할 일이 아니다"라고 공식 입장을 밝히며 본사와의 무관성을 강조하였다. 이는 단체 차원의 조직적 개입이나 사과 의사가 없음을 시사하며, 사건을 개인 차원의 법적 분쟁으로 처리하겠다는 방침으로 해석된다.

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반면, 연세대 측은 학생들의 안전한 활동 환경을 보장하기 위해 철저한 통제 절차를 수립한 상태다. 연세대 총무처가 행사 당일 현장 안전을 위해 설치한 안전선과 출입 통제 규정은 모든 참가자에게 명확히 공지되었으나, B씨는 자신의 지위를 내세워 이러한 규칙을 무시했다. 이러한 태도는 학생들의 안전을 최우선으로 고려하는 대학 측의 노력을 무시하는 행위이며, 사법 절차상 중대한 과실로 간주될 수 있다. 또한, B씨가 연세체육회의 전직 임원이라는 사실이 공개되면서 동문 사회 내부에서도 논란이 예상된다. 동문 사회에서는 행사장의 질서 유지와 학생들의 존엄성 보호가 최우선이어야 한다는 의견이 지배적이다.

학생의 신고와 경찰의 수사 진행 상황

피해자 A씨는 사건 발생 이틀 후인 지난달 7일, 양천경찰서에 B씨를 폭행 및 협박 등의 혐의로 고발했다. A씨는 단순한 물리적 피해뿐만 아니라, 통제 업무 중 다른 근로장학생들도 유사한 폭언이나 마찰로 인해 큰 심리적 고통을 겪고 있었다고 진술하였다. 이는 단일 사건이 아닌 행사 전반에 퍼진 불쾌감과 위협적인 분위기를 반영하는 것이다. A씨는 "실효성 있는 재발 방지 대책 마련이 필요하다"며, 단순한 개인적 사과를 넘어 행사 운영 시스템의 개선이 시급하다고 요구했다. 이는 학생들의 안전 권리를 보호하고, 향후 유사한 행사가 개최될 때 발생할 수 있는 추가적인 위험을 사전에 차단하기 위한 적극적인 조치 요청이다. 경찰은 A씨의 고발장을 접수한 후 즉시 수사에 착수하여, 당시 현장 상황과 관련 자료를 면밀히 분석하고 있다.

현재 양천경찰서는 피해자의 상세한 진술과 수집된 증거 자료를 바탕으로 B씨의 혐의 사실을 확인하는 단계에 있다. 경찰 관계자는 "피해자 진술과 관련 자료를 토대로 현재 수사 중"이라고 밝혔으며, 향후 추가적인 증거 확보를 통해 기소 여부를 결정할 계획이다. 한편, B씨는 A씨에게 사과의 뜻을 전하면서도 맞고소를 준비 중인 것으로 전해졌다. 이는 사건의 책임 소재를 둘로 나누려는 시도로 해석될 수 있으며, 사법 기관의 중립적인 판단이 필요한 상황이다. B씨는 기자의 연락에 응하지 않아 추가적인 입장 표명은 보류된 상태다. 경찰은 향후 B씨의 진술과 추가 목격자 증언을 통해 사건의 전모를 마무리할 예정이며, 관련 법규에 따라 적절한 조치를 취할 예정이다.