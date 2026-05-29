연금특위 자문위, 장기 재정 안정 위한 구조개혁 절실…자동조정장치 도입 등 논의

연금특위 자문위 10차 회의에서 박명호 교수와 윤석명 위원은 국민연금 수익률 착시를 경계하며 자동조정장치 도입 등 재정안정 방안을 강조했다. 2085년 공적연금 지출이 GDP의 15%를 넘을 전망 속에 IMF와 OECD도 한국의 과감한 구조개혁 필요성을 제기했다.

연금특위 자문위원회가 최근 10차 회의를 열고 인구구조 변화 에 따른 공적연금 재정 위기를 심도 있게 논의했다. 박명호 홍익대 교수와 윤석명 한국보건사회연구원 명예연구위원은 이 자리에서 운용 수익률의 착시 현상을 경계하며 장기적 재정 안정을 위한 구조개혁의 시급성을 강조했다.

이들은 약 60년 후인 2085년경 국민연금, 기초연금, 공무원연금, 군인연금의 급여지출 합계가 전체 국내총생산(GDP)의 14.96%에 달할 것으로 추정했다. 여기에 사학연금 급여와 적자보전액을 포함하면 15%를 넘어설 전망이다. 이는 저출생과 고령화로 인한 인구구조 변화가 주요 원인으로 지목된다. 특히 정부 추계에 따르면 연금개혁 이후에도 국민연금 급여지출 비율은 2085년 GDP 대비 9.3%에 이를 것으로 예상되며, 의무납입연령이 65세로 연장되면 10.6%, 67세로 늘어나면 11%를 넘어설 것으로 관측된다.

기초연금이 현행대로 유지될 경우 2080~2085년경 지출액 비중은 GDP의 3%에 달하고, 공무원연금은 2065년 1.21%, 군인연금은 0.15%로 분석됐다. 이러한 수치는 적자 보전을 위한 재정 지원까지 포함한 것이다. 박 교수와 윤 위원은 최근 국내외 주식시장 활황으로 국민연금 수익률이 일시적으로 급등했지만, 이는 미실현 수익에 불과하며 구조적 존립 위험을 가리는 착시 현상이라고 지적했다. 그들은 단기적인 금융시장 호재에 현혹되어 장기적인 제도 지속 불가능성을 간과해서는 안 된다고 경고했다.

특히 기금이 빠르게 소진되는 축소기에는 대규모 자산 매각과 유동성 확보 압박으로 수익률이 증발할 수밖에 없다고 덧붙였다. 이들은 국민연금에 국고를 투입해 미래 재정 적자를 보전하자는 일각의 주장에 대해 반대 입장을 밝혔다. 천문학적 국가부채와 적자에 시달리는 국가재정으로 막대한 적립 기금을 보유한 국민연금을 지원하는 것은 논리적 정당성이 부족하다고 비판했다. 또한 일반재정에 의존할 경우 기금의 독립성이 훼손되어 정치적 의사결정에 따라 다른 목적으로 전용될 위험이 크다고 우려했다.

예를 들어 재정 지원을 받는 공무원연금은 지난해 기준 전체 자산의 48.9%를 수익성이 낮은 공무원 후생복지사업에 투자하고 있다고 지적했다. 이에 따라 이들은 국민연금 재정의 지속가능성을 위해 기여와 수급의 균형을 맞추는 구조개혁이 시급하다고 주장했다. 개혁 방안 중 하나로 자동조정장치 도입이 거론된다. 이 장치는 인구 구조 변화 등으로 재정이 고갈될 경우 연금액을 자동으로 삭감하는 방식으로, 연금의 물가상승률 반영을 실제보다 낮게 조정한다.

노르웨이, 일본, 캐나다 등 상당한 적립금을 보유한 국가들도 이를 도입했으며, OECD 회원국의 3분의2가 이미 자동안정장치를 시행 중이다. 박 교수와 윤 위원은 미래세대가 기금 고갈의 공포와 막대한 부채를 떠안지 않도록 현세대의 재정적 책임 분담이 필요하다고 강조했다. 한편 국제기구들도 한국의 연금지출 증가 속도를 우려하고 있다.

IMF는 4월 재정 모니터 보고서에서 한국의 연금 지출이 2025~2030년 5년 사이에 GDP의 0.7%만큼 증가할 것으로 전망했으며, 이는 G20 선진국 중 가장 가파른 상승률이다. 2050년까지의 연금지출변동 순현재가치는 GDP의 41.4%에 달해 G20 선진국 중 최고 수준이다. OECD는 최근 보고서에서 한국의 국민연금 보험료율을 현행 9%에서 2033년까지 13%로 단계적 인상하는 방안을 주요 개혁 사례로 소개했지만, 인구구조 변화에 대응하기 위해 더 과감한 구조개혁이 필요하다고 평가했다.

OECD는 회원국들의 재정개혁이 대체로 점진적 수준에 머물고 있다며 고령화, 저성장, 안보비용 증가 등 구조적 압박을 감안할 때 보다 적극적인 개혁 논의가 필요하다고 밝혔다





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연금개혁 국민연금 재정안정 자동조정장치 인구구조 변화

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