연금보험, 10년 뒤 130% 환급률… 중도 해지 시 원금 손실 '주의'

장기 유지 시 높은 환급률을 제공하는 연금보험이 목돈 마련 상품으로 인기를 얻고 있지만, 중도 해지 시에는 납입 원금의 절반도 돌려받지 못하는 경우가 발생할 수 있어 가입 전 꼼꼼한 확인이 필요합니다. iM라이프, KB라이프생명 등 주요 보험사의 연금보험 상품들은 10년 차에 130% 이상의 높은 환급률을 제시하며 매력적으로 다가오지만, 납입 기간 동안의 환급률은 현저히 낮아 신중한 접근이 요구됩니다.

장기 유지 시 높은 환급률 을 자랑하는 연금보험 이 목돈 마련 수단으로 주목받고 있습니다. 하지만 중간에 해지할 경우 납입한 보험료의 절반도 되돌려받지 못하는 경우가 발생할 수 있어 가입 전 신중한 검토가 요구됩니다. iM라이프의 신규 연금보험 상품은 5년 납입 후 5년 거치 기간을 거치면 10년 차에 납입 원금 대비 133%의 환급률 을 제공합니다. 예를 들어 월 100만원씩 5년간 납입하면 총 6000만원이 되며, 10년 차에는 약 7980만원을 환급받을 수 있습니다. 또한, 10년 시점에는 이자소득세 15.4%가 면제되는 비과세 혜택도 누릴 수 있습니다. 이 133% 환급률 은 확정 보장형으로, 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다. 그러나 이 상품의 특징은 장기 유지에 있기에 중도 해지 시에는 매우 낮은 해지환급금을 받게 됩니다. 납입 완료 시점인 5년 차에도 해지환급금은 약 2500만~2600만원 수준으로, 납입 원금의 41~42%에 불과하여 절반에도 미치지 못합니다.

납입 완료 후 2년이 지난 7년 차가 되어서야 비로소 납입 원금을 모두 돌려받을 수 있습니다. KB라이프생명의 트리플 연금보험 역시 유사한 조건을 제시하며, 5년 납입 및 5년 거치 후 10년 차에 130%의 환급률을 보입니다. 동일한 조건으로 가입 시 10년 차에 약 7800만원을 환급받을 수 있습니다. 그러나 이 상품 역시 납입 완료 1년 후인 6년 차에는 납입 원금 6000만원 중 약 2500만원만 돌려받는 등 중도 해지 시 환급률이 현저히 낮습니다. 연금보험은 가입자가 보험료 납입 기간을 5년, 7년, 10년 등으로 설정할 수 있습니다. 납입 기간이 짧을수록 환급률과 최저 보험료는 높아지는 경향이 있습니다. 예를 들어 5년 납입 상품은 최저 보험료 30만원에 130% 환급률을 제공하지만, 10년 납입 상품은 최저 보험료가 10만원으로 낮아지는 대신 환급률은 120%로 하락합니다. 보험 업계에서는 연금보험 가입 시 납입 기간과 연금 개시 시점을 면밀히 검토할 것을 권장합니다. 또한, 장기간에 걸쳐 납입해야 하므로 무리한 금액으로 설계하지 않도록 주의해야 합니다. 업계 관계자는 높은 환급률에만 현혹되지 말고, 장기간 꾸준히 납입할 수 있는 능력과 중도 해지 시 발생할 수 있는 불이익 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 결정해야 한다고 강조합니다. 무엇보다 자신의 재정 상황을 고려하여 장기간 안정적으로 납입할 수 있는지가 가장 중요한 판단 기준이 되어야 합니다





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연금보험 환급률 중도해지 목돈마련 보험가입

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