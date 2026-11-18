2026년 11월 20일부터 모두예술극장에서 공연되는 연극 '나는 태어나지 않기로 했다'는 정안나 연출이 장애, 저출생 등 사회적 문제를 다룬다.

연극 ' 나는 태어나지 않기로 했다'가 오는 2026년 11월 20일부터 28일까지 서울 서대문구 모두예술극장 에서 막을 올린다. 한국장애인문화예술원 이 기획한 본 작품은 태아에게 출생 결정권이 주어지는 상상의 세계에서 태아와 부모 간의 대화를 통해 오늘날 한국 사회가 직면한 다양한 문제를 날카롭게 조명한 기획 연극이다.

태아의 출생 거부 조건, 삶의 가치 재조명

극중 등장하는 태아와 가족은 각각 신체적 장애, 원치 않는 임신, 성 정체성에 대한 혼란, 치유 불가능한 질병 등 각기 다른 삶의 조건을 안고 있다. 이들에게 뇌파는 부모와 소통하는 유일한 수단이며, 태아들은 부모가 제시하는 출생 환경에 대한 설명을 들은 뒤 태어날 것인지 말지를 최종 결정한다.

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이러한 설정 속에서 극은 현실의 저출생 현상과 경쟁 사회, 장애 인식, 젠더 문제 등을 은유적으로 드러낸다. 연극 '나는 태어나지 않기로 했다'는 단순한 비극을 넘어, 우리가 당연시하는 삶의 조건들이 과연 누구를 위한 것인지 질문을 던진다.

정안나 연출의 연출 철학, 풍자와 유머의 결합

정안나 연출은 2026년 11월 17일 모두예술극장에서 열린 연합뉴스와의 인터뷰를 통해, 관객이 잠깐이나마 자신의 삶을 돌아볼 수 있는 계기가 되길 바란다고 밝혔다. 그는 극적 재미를 위해 과장되고 유머러스한 표현을 적극 활용하여, 무거운 주제가 지니는 무거움을 덜고자 했다.

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예를 들어 자신의 성 정체성을 여자라고 믿는 아들을 가진 가정을 다룰 때, 가부장적 아버지를 연기하는 배우에게 남성성을 과장되게 표현하도록 지시했다. 이는 극적 재미와 사회적 풍자를 동시에 가능하게 하는 장치로 작용한다.

정 연출은 삶에 부여된 조건 그 자체보다, 개인이 그것을 어떻게 대하느냐가 중요하다고 강조했다. 그는 삶의 방식 자체가 문제라면, 우리는 그것이 무엇을 의미하는지 깊이 성찰할 필요가 있다고 언급하며 작품의 핵심 메시지를 전달했다.

수어 중심 무대, 농인 배우 두은호의 활약

본 작품의 가장 두드러진 특징 중 하나는 한국 수어를 주요 무대 언어로 사용한다는 점이다. 특히 농인 태아가 농인 부모와 대화하는 장면에서는 의도적으로 음성 대사를 완전히 삭제하고 수어만 남겼다. 이는 농인 가족의 경험을 있는 그대로 재현하기 위한 정안나 연출의 결정이었다.

이 과정에서 농인 배우 두은호(12세)가 작중 태아 '마루' 역으로 기용되었다. 정안나 연출은 오디션 당시 두은호의 연기에 감동하며 천재를 만났다며 극찬했다. 두은호의 연기는 단순한 연기 그 자체를 넘어, 작품의 진실성을 높이는 핵심 요소가 되었다.

이를 지원하기 위해 특별히 구성된 수어 예술팀이 대본의 수어 번역과 표현, 통역사 배치 전반을 감수했다. 이들은 배우들에게 체계적인 수어 지도를 제공하며, 작품의 완성도를 높이는 데 기여했다.

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빛 기둥과 라이브 카메라, 뇌파 소통의 시각화

무대 설계 또한 극의 주제인 '뇌파 소통'을 시각적으로 구현하기 위해 고안되었다. 무대 중앙에는 거대한 빛 기둥이 설치되어 있으며, 태아는 이 기둥 안에 위치하여 등장한다.

또한 일부 장면에서는 라이브 카메라가 실시간으로 태아 역 배우를 비추고, 그에 맞춰 녹음된 음성을 재생한다. 두 개의 스크린에는 장면의 분위기에 맞는 영상이 비춰져, 인물의 다양한 성격과 정서를 극대화한다.

정안나 연출은 일제강점기 여성 작가 김말봉의 삶을 다룬 '통속소설이 머 어때서?!'로 여성연극협회 올빛상 연출 부문을 수상한 바 있다. 그는 다양한 사회적 구성원의 이야기를 다루며 연기를 통해 인간의 존엄성과 삶의 조건을 탐구해 왔다.

연극 '나는 태어나지 않기로 했다'는 다가오는 2026년 11월 20일부터 28일까지 모두예술극장에서 진행된다. 이 기간 동안 관객은 태아의 시선으로 바라본 현대 사회의 단면과 삶의 본질에 대해 깊이 있게 고민할 수 있는 기회를 얻게 된다.