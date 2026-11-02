역삼동 방화 피의자 이명수 신상 공개, 12월 3일까지 30일간

서울 강남구 역삼동 특허법인 방화 사건 피의자 이명수(77)의 신상정보가 공개됐다. 19명 부상과 살인미수 혐의 등 중범죄에 해당하여 12월 3일까지 30일간 공개된다.

서울지방경찰청은 지난달 20일 발생한 서울 강남구 역삼동 빌딩 두 곳 방화 사건의 피의자 이명수 (77)의 신상정보를 3일 공개했다. 서울경찰청 신상정보공개심의위원회는 이 명수被告이 현존건조물방화치상 혐의로 구속된 후, 법에 따른 심의를 거쳐 신상 공개를 최종 결정했다.

방화 사건의 전모와 부상자 현황

이명수被告은 지난달 20일 오후 서울 강남구 역삼동에 위치한 신명빌딩과 한양빌딩 내 특허법인 두 곳에 잇따라 불을 질렀다. 이 사건으로 인해 빌딩 내부에 있던 특허법인 직원 등 총 26명이 부상을 입었으며, 이중 19명이 의식불명 또는 중상 상태로 병원으로 이송되어 치료를 받고 있다. 구체적으로 신명빌딩 내 특허법인 관계자 15명과 한양빌딩 내 관계자 11명이 기도화상 등의 부상을 입은 것으로 확인되었다. 특히 심정지 상태로 이송된 변리사 1명이 중태에 빠져 있어 사건의 중대성이 부각되고 있다.

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살인미수 혐의 추가 및 수사 경위

초기에는 현존건조물방화치상 혐의만으로 구속되었으나, 이후 수사 과정에서 이명수被告이 범행 직전 특허법인 직원에게 특정인의 근무 여부를 묻고 내부에 사람이 있음을 인지한 후 방화한 정황이 드러났다. 경찰은 사무실 출입구에서 대피하려는 사람들과 마주친 점 등을 미루어 볼 때,被告이 내부에 사람이 있음을 충분히 알고 있었음을 확인했다. 이에 따라 서울지방경찰청은 이명수被告에 대해 살인미수 혐의를 추가하여 지난달 29일 검찰로 송치했다. 이는 단순 방화를 넘어人的生命을 의도적으로 위협한 중대한 범죄 행위로 판단되어 법적 처벌 강도가 높아질 것으로 보인다.

피의자의 주장과 동기에 대한 분석

이명수被告은 체포 직후부터 줄곧 사건 동기에 대해 '(특허법인이) 허위 특허증을 발급해 주는 등 사기를 친 것에 불만이 있어 겁을 주고, 세상에 알리고 싶었다'고 주장해왔다. 이러한 주장이 사실로 입증될 경우,被告의 범행 동기가 단순한 무작위 폭력이 아닌 특정 단체에 대한 보복 및 고발성 범죄로 규정될 수 있다. 그러나 현재까지의 수사 결과와 현장 감식 결과, 그리고 내부 임원 확인 행위 등은被告이 특정 대상을 노리고 사전 계획하에 범죄를 저질렀음을 시사한다. 서울경찰청은被告의 진술이 실제 범행 동기인지, 아니면 법적 책임을 면피하기 위한 변명인지 명확히 입증하기 위한 추가 수사를 진행 중이며, 이에 따라 형사처벌의 무게추가 어떻게 쏠릴지 주목된다.

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신상 공개 기간 및 법적 근거

공개된 이명수被告의 신상정보는 이날 오전 9시부터 12월 3일까지 30일간 공개된다. 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄신상공개법)은 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 사건에서 피의자의 범죄 사실이 충분히 입증됐을 때 신상을 공개하도록 규정하고 있다. 이명수被告은 신상 공개 결정에 대해 서면으로 '이의 없음'을 표시하지 않았으나, 법에서 정한 5일간의 유예기간을 거친 후 오늘 공개 절차가 진행되었다. 이는被告이 공개에 대한 이의 제기를 통해 심의 절차를 재개하려는 의도가 없었음을 의미하며, 공개 기간 내 일반 국민들이被告의 신상정보를 조회할 수 있도록 지원된다.

공공 안전과 사후 조치 방향

이번 사건은 특허법인을 비롯한 업무용 빌딩의 안전 관리 체계에 대한 경각심을 일깨웠다. 역삼동 일대는 많은 기업의 사옥이 밀집해 있는 핵심 업무 지대로, 이러한 치명적인 방화 사건이 발생하면서 관련 법안과 건축 안전 기준이 강화될 가능성이 높다. 서울지방경찰청은 이번 신상 공개가 추가 범행 예방과 시민들의 자위적 안전 의식 고취에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다. 또한, 검찰은 이명수被告에 대한 기소 및 공판 과정에서 방화 동기, 피해 규모, 그리고被告의 반성 여부 등을 종합적으로 고려하여 엄중한 처벌을 요구할 예정이며, 법원은 이러한 요소들을 바탕으로 최종 형량을 선고하게 된다. 이번 신상 공개는 피해자와 그 가족들에게는 일정 부분 치유와 정의 구현의 신호가 될 수 있으며, 사회 전체적으로는 중대 범죄에 대한 엄정 대응 의지를 다시 한 번 확인하는 계기가 되었다.