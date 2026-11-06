역대급 엘니뇨 급속 강화, 겨울철 기온·강수량 이상 고조 전망

한국기상학과 코페르니쿠스 기후변화서비스는 현재 엘니뇨가 역사상 가장 강력하게 발달 중이라고 밝혔다. 겨울철 이상 고온과 다습한 날씨, 그리고 강수량 증가로 인한 생활 영향이 예상된다.

한국기상청 과 국제 기후 관측 기관은 현재 진행 중인 엘니뇨 현상이 역사상 가장 강력한 수준으로 급속히 강화되고 있다고 6일 공식 발표했다. 이는 과거 1980년대부터 2010년대까지 기록된 역대급 엘니뇨 사례들을 모두 압도하는 수치를 보여주고 있어, 향후 계절 기후 예측에 대해 각별한 주의가 요구된다.

역대 최고치 기록한 엘니뇨 해수면 온도

코페르니쿠스 기후변화서비스는 현지 시간 12일, 엘니뇨 감시 구역의 10월 해수면 평균 온도가 관측 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 이달 관측된 해수면 온도는 평년 대비 3.3도 이상 상승한 30.0도를 기록했으며, 이는 강한 엘니뇨로 분류되는 기준선인 1.5도를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 이러한 고온 현상은 1982년부터 1983년, 1997년부터 1998년, 2015년부터 2016년에 발생했던 역사적으로 강력했던 엘니뇨时期的 월평균 최고치보다도 높은 수준이다.

Also read '미국 증시 급락', 중간선거 이후 AI 성장 둔화 우려 커지나 - BBC News 코리아

한국기상청의 지난달 11일부터 17일까지의 관측 자료에 따르면, 엘니뇨 감시 구역의 해수면 온도는 평년의 3.3도 상승치를 기록했다. 이러한 극단적인 온도 상승은 열대 태평양의 표층수가 서쪽에서 중부 및 동부 지역으로 퍼지면서 에너지 순환이 비정상적으로 이루어지고 있음을 입증한다. 무역풍인 동풍이 약화되면서 서태평양에 축적되었던 따뜻한 물이 중동부 태평양으로 이동하는 과정에서 이러한 현상이 발생한다.

국종성 연구팀 분석과 겨울철 기상이변 메커니즘

서울대학교 국종성 교수 연구팀은 지난달 23일 열린 한국기상학회 학술대회에서, 엘니뇨가 강하게 발달했던 과거 사례들을 비교 분석한 결과를 발표했다. 국종성 교수 연구팀에 따르면, 1982년에서 1983년, 1997년에서 1998년, 2015년에서 2016년 등 과거 강력한 엘니뇨가 발생했던 해들의 11월 강수량은 평년의 2배 이상 많았다고 밝혔다. 이는 엘니뇨가 열대 서태평양의 대류 활동을 약화시키고, 필리핀해 및 우리나라 동쪽 고기압성 순환을 발달시키는 원인이 됨을 시사한다.

Advertisement

기상학적으로 엘니뇨 현상은 통상 겨울철로 갈수록 그 위력이 더욱 강해진다. 이번 엘니뇨 역시 12월에 최성기를 맞이할 것으로 전문가들은 전망하고 있다. 열대 태평양의 따뜻한 표층수가 중동부 태평양으로 퍼져나가면서 발생하는 이상 에너지 순환은 한반도를 포함한 전 세계 기상 패턴에 심각한 변화를 불러일으킬 가능성이 높다.

한국기상청 겨울철 전망과 주요 위험 요소

한국기상청은 지난달 23일 발표한 3개월 기후 전망을 통해 오는 11월과 12월의 기상 조건을 상세히 제시했다. 전망에 따르면, 11월과 12월은 평년보다 기온이 높고 강수량이 많을 것으로 예상된다. 특히 강수량이 평년의 두 배 수준까지 늘어날 수 있다는 점은 농업 및 일상 생활에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 변수다. 이러한 기후 패턴은 엘니뇨가 발전함에 따라 필리핀해와 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 잦아지기 때문에 발생하는 현상이다.

내년 1월의 경우, 기온은 여전히 평년보다 높게 유지되지만 강수량은 평년 수준으로 돌아올 것으로 전망된다. 그러나 한국기상청은 겨울 날씨 예측의 불확실성에 대해 강조하며, 엘니뇨 현상 외에도 인도양과 대서양의 해수면 온도, 북극 해빙, 유라시아 대륙의 눈 덮임 등 다양한 기후 요소가 겨울 날결에 복합적으로 영향을 미친다고 설명했다. 따라서 최신 기후 정보를 꾸준히 확인하고 대응해야 한다.

기후 영향 완화 및 대비 방향성

현재 진행 중인 엘니뇨가 역대 가장 강력한 수준으로 발달함에 따라, 관련 기관과 개인은 이에 따른 기후 리스크를 선제적으로 관리해야 한다. 국종성 교수 연구팀의 분석처럼 과거 강력한 엘니뇨 시기에는 극심한 강수 현상이 빈번했으므로, 홍수 및 산사태 등 자연재해에 대한 대비가 필요하다. 또한 고온 현상이 지속될 경우 에너지 수급 안정 및 농업 생산성 관리에도 각별한 주의가 요구된다.

Advertisement

코페르니쿠스 기후변화서비스와 한국기상청의 자료는 현재 엘니뇨가 단순한 기후 변동을 넘어 역사적 기록을 경신할 정도로 강력한 상태임을 명확히 보여주고 있다. 10월 해수면 온도가 관측 사상 최고치를 기록한 만큼, 11월과 12월의 기온 및 강수량 예측은 더욱 신중하게 접근해야 한다. 이러한 기후 패턴이 향후 몇 달간 지속될 것으로 예상되는 가운데, 정확한 기상 정보 제공과 시민들의 안전 조치 이행이 향후 수개월간 주요 과제로 대두될 것이다.