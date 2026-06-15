여행 후 캐리어 청소, 이렇게 하면 오래 쓴다

여행 가방은 생각보다 더럽습니다. 공항 바닥, 호텔 카펫 등에서 묻은 세균을 집 안으로 들여오지 않도록 올바른 청소법을 알아보세요.

여행을 마치고 돌아왔을 때, 우리는 보통 옷이나 세면도구를 꺼내 정리하느라 바쁩니다. 하지만 정작 여행 가방 자체는 깨끗이 닦지 않고 그대로 보관하는 경우가 많습니다. 여행 가방은 공항 바닥, 호텔 카펫, 택시 트렁크, 길거리 등 다양한 곳을 거치면서 각종 오염물질과 세균을 집 안으로 들여오는 주범이 될 수 있습니다.

실제로 해외 연구에 따르면 여행 가방 표면의 세균 수가 공중화장실 변기보다 많을 수 있다는 결과도 있습니다. 특히 손으로 자주 만지는 손잡이와 바퀴는 가장 더러운 부분으로 꼽히며, 바퀴는 신발 밑창과 비슷한 수준의 오염도를 보인다고 합니다. 전문가들은 여행 후 간단한 세척만으로도 위생 상태를 크게 개선할 수 있다고 조언합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 가방 속을 완전히 비우는 것입니다.

여행 중 모래, 먼지, 영수증, 과자 부스러기 등이 남아 있을 수 있으므로 모든 주머니와 지퍼 안쪽까지 꼼꼼히 확인해야 합니다. 내부 청소는 진공청소기 노즐을 이용해 먼지와 이물질을 빨아낸 후, 물에 적신 천으로 안감을 가볍게 닦아내는 것이 좋습니다. 얼룩이 있는 경우 중성세제를 희석해 부분적으로 닦고 완전히 건조시키는 것이 중요합니다. 바퀴 청소는 특히 중요합니다.

바퀴 틈새에는 머리카락, 먼지, 흙 등이 끼기 쉬우므로 칫솔이나 작은 솔을 이용해 꼼꼼히 문질러 닦아내고, 이후 물티슈나 소독 티슈로 마무리합니다. 손잡이 역시 소독제를 사용해 깨끗이 닦아주는 것이 좋습니다. 하드케이스와 소프트 캐리어는 청소 방법이 다릅니다. 플라스틱 소재의 하드케이스는 미지근한 물에 중성세제를 풀어 부드러운 천으로 닦으면 됩니다.

거친 수세미나 강한 세정제는 표면을 손상시킬 수 있으므로 피해야 합니다. 천 소재의 소프트 캐리어는 얼룩 부위만 부분 세척하는 것이 원칙이며, 물을 과도하게 사용하면 안감과 접착 부위가 손상될 수 있어 주의가 필요합니다. 오래 보관한 가방에서 퀴퀴한 냄새가 나는 경우에는 베이킹소다를 가방 안에 뿌려 몇 시간에서 하루 정도 두었다가 털어내거나, 충분히 환기시키는 방법이 효과적입니다. 청소보다 더 중요한 것은 완전한 건조입니다.

가방 안팎이 모두 마른 상태에서 보관해야 곰팡이와 악취를 예방할 수 있습니다. 습기가 많은 베란다나 창고보다는 통풍이 잘되는 실내에 보관하고, 실리카겔 같은 방습제를 함께 넣어두면 더욱 좋습니다. 전문가들은 여행 가방을 최소 연 1-2회, 장거리 여행 후에는 매번 청소할 것을 권장합니다. 정기적인 청소는 위생뿐 아니라 바퀴, 손잡이, 지퍼의 수명을 늘리는 데도 도움이 됩니다.

또한 여행 후에는 바퀴 상태를 점검하고, 손상된 경우 드라이버만으로 직접 교체할 수 있습니다. 한 번도 여행 가방을 청소해본 적이 없다면, 다음 여행을 떠나기 전에 단 10분만 투자해보세요. 집 안으로 들어오는 먼지와 세균을 줄이고 캐리어도 더 오래 사용할 수 있습니다





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