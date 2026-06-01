여야, 한화에어로스페이스 폭발 사고에 선거운동 자제…로고송 금지·유세 중단

더불어민주당과 국민의힘이 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고로 4명이 사망하자 선거운동 로고송 사용을 금지하고 유세를 중단했다. 양당은 인명 피해를 우려해 차분한 선거 운동을 강조하며 정부의 신속한 수습과 피해자 지원을 촉구했다.

더불어민주당과 국민의힘이 1일 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고에 대응해 선거 운동 방식을 긴급히 변경했다. 양당은 로고송 사용과 율동을 금지하고, 유세 일정을 중단하거나 축소했다. 이번 결정은 사고로 인한 인명 피해가 확산되는 상황에서 선거 운동이 부적절하다는 판단에 따른 것이다.

더불어민주당 정청래 대표는 이날 오전 사고 소식을 접한 직후 전국 지방선거 후보 및 캠프에 로고송 사용과 율동을 전면 금지했다. 이어 후보 유세 중단도 긴급 지시했다. 정 대표는 페이스북을 통해 "제발 큰 피해가 없었으면 좋겠다"며 관계 당국의 신속한 구조와 진화를 당부했다. 충남북 유세 현장을 찾은 그는 "대전 한화에어로스페이스에서 굉장한 사고가 났다.

선거 운동 로고송과 율동 금지를 긴급 공지했다"고 밝히며 "한 사람 생명이 우주와 천하와 같다. 인명 피해가 6명으로 추정되는데 불길 속에서 생사가 오가는 마당에 기존 방식대로 선거 운동을 할 수 없다"고 강조했다. 또한 "국가의 제1 덕목은 국민 생명과 안전을 지키는 것"이라며 화마와 싸우는 소방 관계자의 안전을 기원했다. 국민의힘 역시 이날 장동혁 대표 명의로 전국 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 자제를 긴급 지시했다.

장 대표는 제주 유세 중 사고 소식을 듣고 오후 예정된 제주와 울산 일정을 전면 취소하고 서울로 복귀했다. 그는 페이스북에서 "안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족께 위로를 드린다"고 말하고 정부에 신속한 사고 수습과 피해 복구를 촉구했다. 송언석 원내대표도 "소방 당국은 인명 피해 최소화를 위해 적극 대응해달라"며 전국 후보자들에게 국민 상식에 어긋나는 언행에 유의할 것을 당부했다. 사고는 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생했다.

원인을 알 수 없는 폭발로 4명이 사망하고 2명이 화상을 입었다. 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 장비 44대와 인력 100여 명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 여야는 이번 사고를 계기로 선거 운동의 분위기를 자제하고, 국가적 애도와 안전 의식을 강조했다. 정치권의 신속한 대응은 시민들에게 공감대를 형성하며, 안전과 생명을 최우선으로 하는 모습을 보여줬다는 평가가 나온다





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한화에어로스페이스 폭발 여야 선거운동 중단 정청래 장동혁 대전 사고

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