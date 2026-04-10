여야, 추경안 놓고 충돌…고유가 지원금·사업 적절성 두고 이견

청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 이재명 대통령과 여야 대표들이 추가경정예산안(추경안)을 두고 이견을 보였다. 고유가 피해 지원금 규모와 추경안 내 사업들의 적절성을 두고 갈등이 심화되었으며, 국회 심의 과정에서 추가적인 논의가 진행될 예정이다.

7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표는 추가경정예산안(추경안)의 세부 내용에 대해 이견을 보이며 첨예하게 대립했다. 회담의 주요 쟁점은 고유가 피해 지원금과 추경안에 포함된 개별 사업들의 적절성 여부였다. 국민의힘은 4조 8천억 원 규모의 고유가 피해 지원금 지급 방안에 대해 강하게 반대하며, 현금 살포가 물가 상승을 부추길 수 있다는 점을 우려했다. 장동혁 대표는 “국민 70%에게 현금을 나누어 주면 오히려 물가와 환율에 악영향을 끼칠 수 있다”며 “잠깐의 기쁨으로 긴 고통을 사는 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다. 반면, 이재명 대통령은 유류세 인상으로 인한 국민들의 고통을 완화하기 위해 지원이 필요하다는 입장을 고수했다. 이 대통령은 “유류세 인상으로 인한 물가 상승이 워낙 크기 때문에 그로 인한 고통을 조금이라도 보전해드려야 한다”고 강조하며, 현금 지원이 결코 포퓰리즘이 아니라고 못 박았다.

송언석 국민의힘 원내대표 역시 현금 지원보다는 유류세 인하가 더 효과적이라고 주장했지만, 이 대통령은 입장 차이가 있음을 분명히 했다.\장동혁 대표는 추경안에 포함된 TBS 지원 사업, 외래관광객 유치 사업, 농지 투기 전수조사 등 일부 사업들의 적절성에 대해 문제를 제기하며, “전쟁 추경의 목적에 전혀 맞지 않는 대표적인 사업들”이라고 비판했다. 그는 또한 국민의힘이 제안한 ‘국민생존 7개 사업’을 추경안에 포함할 것을 촉구했다. ‘7개 사업’은 유류세 인하 폭을 확대하고, 화물차, 택시, 택배업자 등에게 유류 보조금을 지원하는 내용을 담고 있다. 이에 이재명 대통령은 추경의 중요성을 강조하면서, 국회에서 여야 간 충분한 토론과 조정을 통해 합의점을 찾을 것을 촉구했다. 정부와 여당은 신속한 추경 통과를 위해 일부 예산안에 대한 합의 의지를 보였다. 정청래 대표는 TBS 지원 사업에 대해 “추진할 생각이 없다”고 밝히며 합의 의지를 드러냈고, 이재명 대통령은 중국인 관광객 대상 사업의 경우 대상이 중국으로 한정되어 있다면 삭감하라고 지시했다.\이날 국회 각 상임위원회 예비심사에서는 약 3조 원 규모의 예산 증액이 이루어졌다. 농림축산식품해양수산위원회 9739억원, 기후에너지환경노동위원회 6천억원, 보건복지위원회 3446억원, 문화체육관광위원회 2873억원 등이 증액되었으며, 행정안전위원회는 고유가 피해 지원금 관련 두 가지 안건을 예산결산특별위원회로 넘겼다. 강훈식 대통령비서실장은 추경 규모 확대를 경계하며, 빚을 내는 상황을 우려했다. 이번 회담은 고유가 시대의 민생 경제 안정을 위한 추경안을 두고 여야 간의 팽팽한 신경전을 보여주었으며, 향후 국회에서의 논의 과정에 귀추가 주목된다. 추경안의 구체적인 내용과 규모는 향후 국회 예산결산특별위원회의 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다. 여야는 합의점을 찾기 위해 지속적인 협의를 진행할 것으로 보이며, 국민들의 고통을 덜어줄 수 있는 실질적인 방안 마련에 힘쓸 것으로 예상된다





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