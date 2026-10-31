여야, 진성준 국방위원장 미국 비자 뒤늦게 발급 두고 공방

진성준 국회 국방위원장이 미국 비자 발급 거부 사흘 만에 공무 비자를 받자 여야가 한미동맹 균열과 사대주의를 두고 공방을 벌였다.

더불어민주당 소속 국회 국방위원장인 진성준 의원이 미국 비자 발급을 한 차례 거부당한 뒤 뒤늦게 공무 비자를 받은 것을 두고 여야가 31일 공방을 벌였다. 진 의원은 이날 오전 페이스북에 주한미국대사관으로부터 입국사증을 받았다고 밝혔다. 그는 미국 국무부가 대한민국 국회 국방위원장의 공무 비자(A-2)를 발급한 것을 다행스럽게 생각한다고 말했다.

진 의원은 지난 28일 미국 측으로부터 비자 발급 거부를 통보받았다고 공개한 바 있다. 거부 통보 사흘 만에 비자가 발급된 것이다. 진 의원을 단장으로 하는 국회 국방위 방미단은 다음달 1일 출국해 하와이 미군 태평양사령부 등을 방문할 예정이다.

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국민의힘, 한미동맹 균열 비판

국민의힘은 진 의원이 비자를 받기까지 미국 측의 요구를 받아들여야 했다는 점을 문제 삼았다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 대한민국 국회의 국방위원장이 동맹국인 미국으로부터 과거 국가보안법 위반 판결문 영문 번역본과 범죄경력회보서 등을 제출하라는 요구를 받고, 이를 제출한 뒤에야 겨우 입국 승인을 받은 사상 초유의 외교적 망신이자 국가적 참사라고 말했다.

박 수석대변인은 이어 한미동맹의 균열과 양국 간 신뢰 붕괴를 적나라하게 드러낸 상징적 장면이라며, 한미동맹의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 국민 앞에 고개 숙여 사과해야 할 것이라고 밝혔다. 국민의힘은 이번 사안이 단순한 비자 행정 문제가 아니라 동맹 신뢰의 문제라는 입장이다.

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민주당, 사대주의라 반박

더불어민주당은 국민의힘의 비판을 반국익적 행태로 규정했다. 이주희 민주당 원내대변인은 논평을 내고 국민의힘은 대한민국 국회를 모욕하며 한미동맹을 정쟁에 끌어들이는 반국익적 행태를 중단하라고 반박했다.

이 원내대변인은 국회의 정당한 의정활동이 제약됐는데도 자국 국회의원을 몰아세운다며, 국익은 안중에도 없느냐고 비판했다. 그러면서 국회의 공식 활동을 가로막은 조치에 설명을 요구하는 것조차 나무라는 태도는 비굴한 사대주의라고 말했다.

그는 또 자당 의원도 함께하는 안보 외교를 정쟁거리로 만들고 국방위원장의 공식활동을 조롱하는 것은 대한민국 국회의 위상과 권위를 허무는 반국익적 자해라고 했다. 민주당은 비자 발급 지연 자체보다 이를 정쟁으로 확대하는 국민의힘의 태도를 문제 삼고 있다.

방미단 일정과 향후 전망

진 의원은 비자 발급 거부가 공개된 뒤 사흘 만에 공무 비자를 받으면서 예정된 방미 일정을 그대로 진행할 수 있게 됐다. 방미단은 다음달 1일 출국해 하와이 미군 태평양사령부 등을 방문할 예정이다. 국회 국방위원장의 공식 외교 활동이 차질 없이 이뤄질 수 있게 된 점은 확인됐지만, 비자 발급 과정에서 제출 요구가 있었던 사실이 알려지며 논란은 이어지고 있다.

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여야는 각각 동맹 신뢰와 국회 권위라는 서로 다른 프레임으로 사안을 규정하며 책임 공방을 이어갈 것으로 보인다. 방미단의 실제 방문 일정과 성과, 이후 국회 차원의 후속 조치가 향후 논쟁의 향방을 가를 전망이다.