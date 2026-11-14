여야, 내년도 예산안 심사를 앞두고 미래대응기금 적절성 두고 공방

여야가 14일 미래대응기금 편성 여부와 나랏빚 상환 우선순위 문제를 중심으로 예산안 심사를 앞두고 치열한 공방을 벌이고 있다. 민주당은 국민의힘의 이중적 태도를 지적하며 건전한 예산 심사를 촉구했다.

여야가 2027년 내년도 예산안 과 기금안 심사를 앞두고 핵심 쟁점인 ' 미래대응기금'의 적절성을 두고 강도 높은 공방을 이어가고 있다. 국회 예산결산특별위원회 소속 의원은 14일 기금 편성 규모와 나랏빚 상환 우선순위 문제를 중심으로 치열한 의견 교환을 벌였다.

미래대응기금 편성 versus 부채 상환

더불어민주당 이용우 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 국민의힘이 미래대응기금 전액 삭감을 주장하면서도 정작 기금 내 개별 사업에는 증액을 요구하는 모순된 태도를 비판했다. 민주당은 국민 세금의 사용처가 정치적 흥정거리로 전락해선 안 된다고 경고했다.

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이용우 대변인은 이진숙 의원이 미래대응기금에 편성된 대구경북과학기술원(DGIST) 연구운영비 8억 원을 증액 요청했고, 조승환 의원은 근해어선 현대화 지원사업에 384억 원을 증액해 달라고 요구했다고 지적했다. 이러한 사실들은 여당이 기금 전체의 삭감을 주장하면서도 특정 사업의 확충은 옹호하고 있음을 보여준다.

정부의 재량권 확대 우려와 여론의 반응

이용우 대변인은 예상보다 세수가 더 걷혔을 경우 눈덩이처럼 불어난 나랏빚부터 줄이는 것이 마땅하다고 주장했다. 그러나 정부는 초과세수를 별도 기금에 쌓아두며 국회의 사전 통제를 최소화하고 있다. 심지어 정부는 돈을 넣고 빼는 권한까지 키우려 한다는 지적이 나온다.

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여당 내부에서도 정부의 재량권이 지나치게 크다는 비판이 제기되고 있다. 국회 예산결산특별위원회는 정부안을 손봐야 한다는 목소리가 나오고 있으며, 국회가 들러리로 전락하는 구조를 그대로 둘 수 없다는 입장이다.

장외집회 대신 국회 심사에 집중 요구

민주당은 국민의힘이 앞뒤가 다른 예산 공세를 중단하고 장외집회에 쏟는 힘을 국회 예산 심사에 집중하라고 촉구했다. 내년의 국가 살림은 특정 정당의 구호를 관철하기 위한 수단으로 취급되어서는 안 된다는 원칙을 재확인했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 2026년 11월 4일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 내년도 예산안 심사를 위한 종합정책질문에 답변했다. 김남준 의원의 질의에 응하며 정부는 책임 있는 재정 운영을 위해 노력 중임을 밝혔다.

예산소위 심사를 앞둔 여야의 전략

내일 열리는 예산소위에서는 실질적인 '칼질'이 이루어질 전망이다. 미래대응기금의 규모와 편성 방식은 여야 협상의 핵심 변수로 작용할 것이다. 민주당은 기금의 불필요한 확장을 막고 부채 상환에 우선순위를 두어야 한다고 강조한다.

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국민의힘은 기금 삭감을 통해 재정 건전성을 도모해야 한다는 입장이며, 여당은 필요 사업에 대한 지원은 유지해야 한다는 입장이다. 이러한 입장이 조율되지 않을 경우 예산안 처리 지연 가능성이 있어 관계당국의 세심한 협상이 요구된다.