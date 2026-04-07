여야, 민생경제협의체 회담 개최… '전쟁 추경안' 놓고 공방

이 대통령 주재 여야정 민생경제협의체 회담에서 '전쟁 추경안'을 둘러싼 여야의 입장 차이가 드러났습니다. 고유가 지원 방식, 국정 운영 기조, TBS 예산 지원 등을 놓고 치열한 논쟁이 벌어졌으며, 중동 상황 관련 브리핑도 진행되었습니다.

이 대통령이 제안한 ' 여야정 민생경제협의체 회담'의 분위기를 전해드리겠습니다. 오늘 오전 11시 30분부터 청와대 본관에서 개최된 이번 회담은 이 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 양당 지도부의 만남으로 시작되었습니다. 이 대통령은 오찬 회담에 앞서 정청래 대표, 장동혁 대표와 악수를 나누고 기념사진을 촬영하며 화기애애한 분위기를 연출했습니다. 본격적인 회담에서는 '전쟁 추경안'을 둘러싼 다양한 의견들이 오갔습니다. 장동혁 대표는 국민 70% 고유가 피해지원금 지급에 대해 물가 상승과 환율 불안을 야기할 수 있다고 지적하며, 단기적인 지원보다는 장기적인 경제 안정을 위한 정책 마련을 촉구했습니다. 특히, 전쟁 추경안의 목적에 부합하지 않는 TBS 지원 예산 삭감을 요구하고, 화물차 및 택배 종사자 지원 등 실질적인 민생 지원 방안을 제안했습니다.

또한, 조작 기소 의혹 국정조사를 언급하며 정부의 국정 운영 기조 변화를 요구하는 등 강도 높은 비판을 제기했습니다. 정청래 대표는 TBS 예산 지원에 대해서는 야당과 협의할 수 있다는 입장을 밝혔지만, 조작 기소 의혹 국정조사에 대해서는 국가 공권력에 의한 폭력이라고 규정하며 물러설 뜻이 없음을 분명히 했습니다. 정 대표는 여야가 한마음 한뜻으로 위기를 극복하고, 신속한 추경 통과를 위해 야당의 협조를 촉구했습니다. 이 대통령은 고유가 피해지원금과 관련하여 재원 부족으로 인해 모든 국민을 지원하지 못하는 점에 대해 유감을 표하며, 현금 지원 방식을 고유가로 인한 국민 고통을 보전하는 정부의 중요한 정책이라고 강조했습니다. 이 대통령은 서로 의견이 다를 때에도 대화를 통해 해결하는 것이 중요하다고 강조하며, 자주 만나 소통할 의지를 밝혔습니다. 또한, 추경 관련 장 대표의 일부 발언에 대해 사실관계를 바로잡고, 국회에 발의된 개헌안에 대한 국민의힘의 수용을 요청했습니다.\오찬 회담에 앞서 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장이 중동 상황 관련 기자 간담회를 열었습니다. 이 자리에서 강 실장은 현재 가장 시급한 과제는 국민의 일상생활에 필수적인 품목의 안정적인 공급이라고 강조했습니다. 이를 위해 카자흐스탄, 오만, 사우디아라비아를 방문하여 원유 및 나프타 확보 방안을 협의할 계획임을 밝혔습니다. 아랍에미리트(UAE)로부터 최우선 공급받기로 한 원유와 나프타가 순차적으로 국내 항구에 도착하고 있다고 언급하며, 중동 사태의 불확실성에 대비하여 대체 공급선 확보 노력이 절실하다고 강조했습니다. 또한, 호르무즈 해협에 고립된 우리 선박 26척의 선원 안전을 최우선으로 고려하여 해협 통과 방안을 마련하고 있다고 밝혔습니다.\청와대는 1차 전쟁 추경안 외에 2차 추경 가능성에 대해서는 선을 그었습니다. 1차 추경안이 직간접적인 경제 충격을 모두 고려하여 편성되었으며, 이를 확정하고 집행하는 것이 최우선 과제라고 강조했습니다. 2차 추경 논의는 아직 시기상조라는 입장을 밝히며, 현재 상황에 집중하겠다는 의지를 보였습니다. 이번 회담을 통해 여야는 민생 경제 회복을 위한 다양한 방안을 논의하고, 국가적 위기 극복을 위해 함께 노력할 것을 다짐했습니다. 특히, 고유가, 환율 불안 등 경제 위기 상황에 대한 공동 대응 방안과 함께, 국민들의 어려움을 덜어줄 수 있는 실질적인 정책 마련에 대한 공감대를 형성했습니다. 앞으로 여야는 지속적인 소통과 협력을 통해 민생 경제 안정 및 국민들의 삶의 질 향상을 위해 노력할 것으로 예상됩니다





YTN24 / 🏆 2. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

여야정 민생경제협의체 추경 고유가 중동 정청래 장동혁 TBS 국정조사

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

방심위, '자사 지원폐지 비판 일색' TBS에 행정지도 | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 이정현 기자=방송통신심의위원회는 서울시의회의 TBS 예산 지원 관련 폐지조례안과 서울시의 TBS 예산 삭감 등 관련 정책을...

Read more »

'갈증 해소제'가 되어줄 새로운 TBS를 기대하며'갈증 해소제'가 되어줄 새로운 TBS를 기대하며 민주언론시민연합 TBS 권혜인

Read more »

'돈줄'로 길들이려는 국민의힘 전횡 막는 방법은 딱 하나[리셋 TBS⑦] 'TBS 지원 폐지 조례안', 2만5천 주민 조례안으로 막아낼 수 있어

Read more »

서울시의장이 '가장 잘한 일'로 꼽은 것, 더 두고 못 보겠다[리셋 TBS⑧] 서울 민주주의의 리트머스 시험지 TBS... 주민조례안이 필요하다

Read more »

언론 검증에 '반역' 딱지 붙이는 현실... 법원에 기대한다[리셋 TBS⑨] 반대 언론 없애겠단 폭력적인 목적만 담고 있는 TBS 폐지 조례안

Read more »

오세훈 서울시장님, 몰락의 길로 가지 마십시오[리셋 TBS⑩] 언론 탄압하고 성공한 정치인은 없어... 서울시장이 TBS 사태 해결 나서야

Read more »