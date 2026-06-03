여야 주요 인사들 6·3 지방선거 본투표…"한 표가 미래를 바꾼다"

국민의힘 장동혁 대표와 이명박·박근혜 전 대통령을 비롯한 여야 주요 인사들이 6·3 지방선거 당일 조기 투표에 참여했다. 이들 인사는 투표소에서各自의 입장을 밝히며 국민의 투표 참여를 독려했고, 선거운동 기간 활발한 지원 활동을 펼쳤다. 중앙선거관리위원회 집계에서 오전 11시 현재 전국 투표율이 15.0%로 2022년 지방선거보다 상승한 가운데 대구 지역이 가장 높은 투표율을 보이고 있다.

6·3 지방선거 당일인 3일 여야 주요 인사들이 조기 투표에 참여했다. 국민의힘 장동혁 대표는 오전 6시 30분 충남 보령 대천여고 투표소에서 투표 후 이재명 대통령의 사전투표 과정에서의 투표용지 노출 논란을 비판하며 "편안하게 투표하시면 될 것 같다"고 말했다.

그는 "이번 지선은 정말 중요한 선거다. 투표하면 바꿀 수 있다"며 투표 참여를 독려했다. 이명박 전 대통령은 아내 김윤옥 여사와 오전 8시 서울 강남구 국민연금공단 서울남부지역 본부에서 투표했고 "투표는 국민의 의무"라며 참여를 촉구했다. 투표소 앞에서는 청년들이 그를 기다리며 네잎클로버를 건네는 모습도 보였다.

박근혜 전 대통령은 오전 10시 대구 달성군 유가읍 비슬초 투표소에서 투표 후 "한 표 한 표가 모여 나라가 나아갈 방향이 정해진다"고 강조했다. 그는 지난달 23일부터 전국을 돌며 국민의힘 후보들을 지원하는 등 적극적인 선거운동을 펼쳤다. 이명박 전 대통령 역시 오세훈 서울시장 후보와 박형준 부산시장 후보 지원 등으로 선거에 기여했다. 여야는 마지막 선거대책회의를 열어 투표 독려에 나섰다.

더불어민주당 정청래 대표는 도종환 시인의 시 '흔들리며 피는 꽃'을 낭송하며 "한 표가 당선자, 지역 정책, 우리 공동체의 미래를 바꾼다"고 말했다. 장동혁 대표는 "투표 포기는 오만한 이 대통령 재판을 지울 기회를 주는 것"이라며 국민의 현명한 판단을 믿는다고 밝혔다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 전국 투표율은 15.0%로, 2022년 지방선거 동시간대 투표율(12.0%)보다 3.0%포인트 높은 수치다. 대구(18.9%)가 가장 높고 강원(17.7%), 경북(17.6%), 경남(17.0%) 순이며 광주는 10.3%로 가장 낮았다.

지난달 29~30일 사전투표율은 23.51%를 기록했으며 이는 오후 1시부터 공식 집계에 반영된다





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