여야 의원들, 미국 정치권의 쿠팡 압력 규탄…'사법주권 침해' 경고

90여명의 범여권 의원들이 미국 정치권이 쿠팡 관련 사안을 문제 삼아 한국 정부를 압박하는 행위를 명백한 사법주권 침해로 규탄하고 항의서한을 보냈다. 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당 소속 의원들은 국회에서 기자회견을 열고 범죄 혐의에 대한 수사와 처벌은 주권 국가의 고유 권한이며 외부 압력으로부터 독립적으로 이뤄져야 한다고 강조했다. 미국 공화당 하원의원 54명이 강경화 주미대사에게 공개서한을 보내 한국 정부가 쿠팡을 겨냥한 차별적 규제를 중단할 것을 요구한 데 대해, 한국 의원들은 사법주권 침해로 간주하고 강력한 규탄을 표명했다. 특히 박홍배 더불어민주당 의원은 미국 정치권의 행태를 동맹 국가의 사법주권에 대한 도전으로 규정하며, 특정 기업인의 사법 문제에 외교·안보 협의를 연계하는 것은 주권국가의 법치 질서를 흔드는 일이라고 지적했다. 이훈기 민주당 의원은 쿠팡이 미국 정치권에 전달한 정보가 사실과 괴리되어 있으며, 한국 정부는 쿠팡을 차별한 적이 없다고 반박했다. 김준형 조국혁신당 의원은 쿠팡의 로비와 미국 정계의 움직임을 식민지적 종속 구조로 비판했고, 정혜경 진보당 의원은 이번 사안을 외교가 아닌 폭력으로 규정하며 미국 정치권의 행태를 강하게 비판했다. 한국 의원들은 주한 미국대사에게 보낸 항의서한에 한국 사법주권 및 독립적 법 집행 전적 존중, 특정 개인의 사법 절차와 외교·안보 협력의 연계 금지, 관련 부당 압력 즉각 중단 등을 요구했다.

윤정헌 기자 yjh@vop.co.kr여야 의원들이 28일 서울 여의도 국회 소통관에서 쿠팡 사태 관련 미국 정치권 의 사법주권 침해 압력 규탄 및 주한미국대사 항의서한 전달 기자회견을 하고 있다.

ⓒ뉴스1 미국 정치권이 쿠팡 관련 사안을 문제 삼아 한국 정부를 압박하고 있는 가운데 90여명의 범여권 의원들이 이를 명백한 사법주권 침해라고 규탄했다. 이들은 미국에 이를 규탄하는 항의서한도 보냈다. 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당 소속 의원들이 28일 국회 소통관에서 쿠팡 관련 미국 정치권의 사법주권 침해 압력에 대한 규탄 기자회견을 열고 범죄 혐의에 대한 수사와 처벌은 주권 국가의 고유 권한이며 외부 압력으로부터 독립적으로 이뤄져야 한다며 이같이 밝혔다. 이날 기자회견의 메시지는 명확했다.

한국에서 벌어진 개인정보 유출과 불공정거래, 노동 문제는 한국의 법과 제도로 다뤄야 하며, 미국에 상장했다는 이유만으로 쿠팡이 법 위에 설 수는 없다는 것이다. 앞서 지난 21일(현지시간) 미국 공화당 하원의원 54명은 강경화 주미대사에게 공개서한을 보내 한국 정부가 쿠팡과 같은 미국 기업을 겨냥한 차별적 규제를 중단해야 한다고 요구했다. 이들은 지난해 대규모 개인정보 유출 사태를 민감도가 낮은 데이터 유출로 축소하며, 한국 정부가 이를 빌미로 쿠팡을 상대로 범정부적 공세를 벌이고 있다고 주장했다.

미국은 더 나아가 김범석 쿠팡Inc 의장의 법적 안전이 보장되지 않으면 한미 안보 현안과 관련한 고위급 협의가 어려울 수 있다는 취지의 메시지까지 한국 정부에 전달한 것으로 알려졌다. 이 같은 흐름은 특정 기업인의 사법 리스크를 양국의 외교·안보 협의와 연결한 것으로, 주권국가의 법 집행에 대한 외압이라는 비판이 나왔다. 박홍배 더불어민주당 의원은 이런 미국 정치권의 행태에 대해 동맹 국가의 사법주권에 대한 도전이라고 규정했다.

박 의원은 54명의 미국 하원의원이 강경화 대사 앞으로 항의 서한을 보냈다는 보도를 접했을 때 처음에는 어안이 벙벙했다며 대한민국의 동맹 국가인 미국의 의회가 왜 이렇게까지 하는가, 외교 갈등거리도 안 되는 문제로 어떻게 동맹 국가의 사법주권에까지 도전할 수 있는가라고 반문했다. 이어 박 의원은 특정 기업과 기업인의 사법 문제에 대해 외국 의회가 개입하고, 심지어 그 요구를 동맹국 간 외교·안보 문제에까지 연계한 것은 주권국가의 법치 질서를 근본부터 흔드는 일이라며 어떤 개인도, 어떤 기업도 예외일 수 없고 법 위에 있을 수 없다고 강조했다.

그러면서 박 의원은 미국의 요구가 받아 들여질 경우 다국적 기업이 외교적 압력을 통해 국내 사법 절차에 개입하는 위험한 선례가 될 수 있다고 경고했다. 한국의 사법주권이 협상의 대상이 되기 시작하면, 다음번에는 다른 초국적 기업들도 똑같은 방식으로 법 집행을 흔들 수 있다는 뜻이다. 쿠팡이 미국 정치권에 전달한 정보와 한국에서 확인된 사실 사이의 괴리에 대한 지적도 나왔다. 민주당 이훈기 의원은 지난 3월 말 미국을 찾아 상원의원 4명, 하원의원 11명, 싱크탱크 관계자와 미 국무부·상무부·에너지부 관계자 등을 만났다.

일부 의원들로부터 한국 정부가 쿠팡을 차별하고 압박하고 있다는 문제제기를 들었다고 밝히며 이를 반박하고 왔다고 전했다. 이 의원은 첫째 쿠팡이 전한 팩트가 완전히 틀렸다고 말했고, 두 번째로 대한민국 정부는 쿠팡을 차별한 적이 없다고 했다. 셋째는 쿠팡의 고속 성장은 한국 국민의 선진적 시민의식과 사회적 조건 덕분이라고 설명했다면서 대한민국 정부가 쿠팡을 탄압한 적은 없다. 오히려 SK텔레콤은 쿠팡보다 훨씬 적은 2,300만 건 정보 유출에도 신속한 제재를 받았는데, 쿠팡은 아직 조사 단계라고 말했다.

오히려 대한민국 정부가 쿠팡을 봐주고 있는 것처럼 보인다고까지 설명했다. 그러면서 이 의원은 쿠팡이 잘못된 정보로 미국의 의원들한테 혼란을 초래하고 급기야 미국 의원들 50여명이 우리 대사관에 항의 서한까지 제출하는 일이 벌어졌다며 제가 미국을 다녀와서 느낀 건 쿠팡에 대해서는 공정한 우리 법의 잣대에 따라서 처리를 해야지 제2 제3의 쿠팡 사태가 없을 것이다. 이것을 느슨하게 잘못 처리한다면 돈은 한국에서 벌고 미국 기업 행세를 하는 제2, 제3의 쿠팡이 줄줄이 나타날 것이라고 경고했다. 김준형 조국혁신당 의원은 쿠팡과 미국 정치권을 동시에 비판했다.

김 의원은 쿠팡의 로비와 미국 정계의 움직임을 두고 사실을 왜곡하고 미국 정계를 흔드는 법꾸라지 로비스트들의 행태라며 마치 우리 역사의 치욕적인 일본 제국주의가 사용했던 동양척식회사의 부활을 보는 것 같다고 지적했다. 한국에서 노동자의 고혈을 짜내며 몸집을 키운 기업이, 정작 책임을 물으려 하자 외국 정치권을 끌어들여 한국의 법 집행을 흔들고 있다는 점에서 식민지적 종속 구조를 떠올리게 한다는 비판이다.

김 의원은 쿠팡의 행위도 규탄받아야 마땅하지만, 여기에 휘둘리는 미국의 금권 정치에도 강한 경고를 한다면서 한국의 사법 주권에 도전하고 최근엔 방시혁 하이브 의장의 출국 금지를 풀어달라고 대사관에 로비를 하고, 주한미군 사령관이 감히 대한민국을 일본과 중국 사이에 있는 항공모함이라고 부르는 이 일련의 과정에 동맹을 흔드는 것은 한국이 아니라 지금 미국이라는 것을 직시하시기 바란다고 말했다. 정혜경 진보당 의원은 이번 사안을 외교가 아닌 폭력으로 규정했다.

정 의원은 주한 미국대사관이 한국 법원의 판결 하나하나를 감시하고 검찰 수사에 워싱턴이 지침을 내리는 나라, 그 상상이 현실이 되고 있다며 단 한 명의 기업인을 위해 미국 공화당 하원의원 54명이 움직였다. 북미 정상회담, 사드 배치, 지소미아 같은 역대 현안에서도 이렇게 많은 의원을 동원해 한국을 압박한 적은 없었다고 지적했다. 특히 정 의원은 미국이 쿠팡 총수의 신변 안전을 걱정하는 동안, 정작 한국에서는 쿠팡 노조에 가입했다는 이유로 해고당하거나 장시간 고강도 노동에 시달리는 노동자들의 삶이 위협받고 있다고 짚었다.

정 의원은 미 하원의원 54명이 서한을 쓸 시간에 쿠팡의 불법 행위로 고통받은 이들의 사연을 한 통이라도 더 읽어보라며 누가 재판을 받고, 누가 처벌을 면할지는 워싱턴이 아니라 서울이 결정한다고 못 박았다. 한편 이날 주한 미국대사에게 보낸 항의서한에는 한국 사법주권 및 독립적 법 집행 전적 존중, 특정 개인의 사법 절차와 외교·안보 협력의 연계 금지, 관련 부당 압력 즉각 중단 등 세 가지 요구가 담겼다





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