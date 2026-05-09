여수의 숨겨진 보석, 개도에서 발견한 느림의 미학과 순수한 자연의 기록

전남 여수의 수많은 섬 중 하나인 개도를 방문하여 500년 된 마녀목 전설부터 청석포의 신비로운 바위, 그리고 은퇴 후 섬으로 돌아와 정원을 가꾸며 살아가는 이들의 삶까지, 개도가 가진 고유한 아름다움과 평온함을 상세히 기록한 여행기입니다.

전라남도 여수에는 바다 위에 흩뿌려진 보석처럼 365개의 섬이 존재합니다. 유인도 45개와 무인도 320개가 어우러진 이 거대한 군도는 여수가 가진 진정한 매력의 핵심입니다. 여수에서 25년이라는 긴 세월을 살았음에도 불구하고, 저는 이번에야 비로소 개도라는 섬을 처음으로 밟게 되었습니다.

그동안 가본 섬이 스무 곳 남짓이라는 사실에 새삼 놀라며, 앞으로 남은 유인도들을 모두 둘러볼 수 있을지 설레는 마음과 걱정이 동시에 교차했습니다. 저는 여수를 찾는 여행객들에게 항상 강조합니다. 여수의 겉모습뿐만 아니라 그 깊은 내면의 아름다움을 발견하고 싶다면 반드시 섬으로 향해야 한다고 말입니다. 섬을 경험하지 않은 여수 여행은 마치 책의 표지만 보고 내용을 짐작하는 것과 같기에, 섬이야말로 여수의 정체성을 가장 잘 보여주는 공간이라 생각합니다.

현재 개도는 연륙교가 설치되지 않은 여수의 섬들 중에서 금오도 다음으로 큰 규모를 자랑합니다. 전체 면적은 약 9.495제곱킬로미터이며, 현재 거주하는 인구는 400명 내외로 알려져 있습니다. 하지만 섬 주민들의 기억 속 개도는 지금과는 사뭇 다른 모습이었습니다. 한때는 인구가 5천 명에 육박할 정도로 번성했던 시절이 있었으며, 멸치와 전복 양식이 활발하게 이루어져 경제적으로도 매우 풍요로운 곳이었다고 합니다.

특히 인상 깊었던 점은 교육에 대한 섬 주민들의 뜨거운 열망이었습니다. 과거 행정구역 개편 당시 면사무소와 중학교 중 하나만을 선택해야 하는 상황에서, 주민들은 망설임 없이 아이들의 배움터인 중학교를 선택했다는 일화를 들려주었습니다. 행정적 편의보다 자녀들의 미래와 교육을 더 중요하게 여겼던 그 시절의 가치관이 지금의 개도에 깊이 뿌리내려 있음을 느낄 수 있었습니다. 개도 연안여객선터미널에서 왼쪽으로 조금만 걸어가면 2026 여수세계섬박람회의 부행사장 뒤편에 자리 잡은 화산마을에 닿게 됩니다.

마을 입구에 들어서면 수령 500년의 거대한 느티나무 한 그루와 화계정이라는 정자가 방문객을 맞이합니다. 이곳에는 마녀목이라 불리는 애틋한 전설이 깃들어 있습니다. 처음에는 서양의 마녀를 떠올렸으나, 정자에 앉아 계시던 어르신을 통해 듣게 된 진실은 훨씬 더 한국적이고 서정적이었습니다. 원나라의 침략으로 혼란스럽던 시절, 개도에서는 전쟁에 쓰일 말을 길렀는데 한 소녀가 정성껏 돌보던 점박이 말을 원나라 장수가 강제로 빼앗아 갔다고 합니다.

소녀는 사랑하는 말을 잃은 충격으로 깊은 병에 걸렸고, 시간이 흘러 전쟁터에서 상처 입은 점박이 말이 스스로 섬으로 돌아왔을 때 소녀는 이미 세상을 떠난 뒤였습니다. 결국 말 또한 얼마 지나지 않아 죽음을 맞이했고, 주민들은 이 둘을 함께 묻어준 자리에 느티나무를 심었습니다. 여기서 마녀란 마술을 부리는 존재가 아니라 말을 기르던 소녀를 뜻하는 말이었습니다. 70여 년 전 작은 묘목이었던 주변의 느티나무들이 이제는 늠름하게 자라난 모습은 마치 소녀와 말의 사랑이 세월을 통해 생명력 있게 이어지고 있는 것처럼 보였습니다. 섬의 자연 경관 중 가장 압권인 곳은 단연 청석포였습니다.

돌의 빛깔이 푸른빛을 띤다 하여 붙여진 이름처럼, 이곳의 몽돌해변은 신비로운 분위기를 자아냅니다. 특히 데크길 끝자락에서 만난 천연 돌침대라 불리는 청금석 바위는 경이로움 그 자체였습니다. 마치 거대한 두부를 정교하게 잘라낸 듯 층층이 쌓인 편편한 바위들의 모습은 자연이 빚어낸 최고의 조각품 같았습니다. 여름이면 많은 젊은이가 이곳의 독특한 지형을 활용해 캠핑을 즐긴다는 이야기를 들으며, 자연과 인간이 공존하는 여유를 상상해 보았습니다.

또한 월항마을로 향하는 길에 마주한 딴섬과 바깥딴섬이라는 이름은 소박한 정겨움을 더해주었습니다. 개도와 가깝지만 엄연히 다른 섬이라는 뜻에서 붙여진 이름이라는데, 이러한 투박한 명명법이야말로 섬마을 특유의 순수함을 잘 보여주는 대목이었습니다. 월항마을의 돌담길을 따라 걷다 보면 도시의 삶을 뒤로하고 섬으로 돌아온 이들의 새로운 삶의 방식을 엿볼 수 있습니다. 퇴직 후 개도의 평온함에 반해 집을 짓고 들어온 분, 그리고 도시의 소음 민원과 삭막한 아파트 생활에 지쳐 경남에서 이곳까지 찾아온 예술가 지망생의 이야기는 현대인들이 갈망하는 진정한 휴식이 무엇인지를 생각하게 했습니다.

기타를 치고 노래를 불러도 누구의 눈치를 볼 필요가 없는 곳, 바다를 바라보며 책을 읽고 정원을 가꾸는 삶이 주는 행복은 그 어떤 물질적 풍요보다 값져 보였습니다. 특히 모전마을에서 만난 은퇴 공무원의 정원은 감탄을 자아냈습니다. 400평이 넘는 광활한 대지에 40여 종의 장미가 만개해 있었고, 돌로 정갈하게 구획된 꽃밭에는 잡초 하나 없이 주인장의 정성이 깃들어 있었습니다. 바다의 푸른색과 정원의 다채로운 꽃색이 어우러진 풍경은 마치 고급 펜션에 온 듯한 착각을 불러일으켰습니다.

여정의 마지막은 호령마을의 사람길 오솔길에서 마무리했습니다. 1킬로미터 남짓 이어지는 길을 걷다 보면 숲속에 야생으로 피어난 작약 무리가 나타나는데, 사람의 손길이 닿지 않은 자연 그대로의 작약밭은 예상치 못한 큰 기쁨을 주었습니다. 전망 데크에 올라 망원경으로 멀리 고흥 나로우주센터 방향을 바라보니, 가슴이 뻥 뚫리는 듯한 개방감이 느껴졌습니다. 비록 이번 방문에서 여석마을의 돌벅수와 모전마을의 몽돌해변을 모두 보지는 못했지만, 그 아쉬움은 다음 방문을 기약하게 만드는 원동력이 되었습니다. 개도는 아직 상업화되지 않은 순수함과 정겨움이 살아있는 곳이었습니다.

바쁜 일상 속에서 잃어버린 마음의 평화를 찾고 싶은 이들에게, 그리고 자연의 느린 호흡에 몸을 맡기고 싶은 이들에게 개도는 더할 나위 없는 안식처가 되어줄 것입니다





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여수여행 개도 섬투어 마녀목전설 전남가볼만한곳

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