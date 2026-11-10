여성은 왜 자녀 유무로 갈라지는가: 수평적 적대감과 돌봄 부조의 구조적 문제

육아휴직과 관련된 여성 간 갈등은 단순한 개인 문제가 아닙니다. 통계청 자료와 학술 연구가 드러낸 돌봄 부담의 불균형과 가부장적 질서가 진정한 원인이자 해결해야 할 구조적 적입니다.

온라인 커뮤니티에는 육아휴직 사용으로 인한 동료들의 눈치와 내적 갈등을 토로하는 글이 수없이 올라옵니다. 휴직 중인 동료의 업무를 대체해야 하는 이들은 불만을 드러내는 반면, 어떤 이들은 휴직이 결혼 적령기 여성 채용을 꺼리게 만든다고 비판합니다. 이로 인해 댓글 창은 종종 심한 대립으로 가득 차며, 특히 여성 이용자가 많은 공간에서 이러한 논의는 뜨거운 반응을 불러일으킵니다.

수평적 적대감의 심리적 기제와 정의

임신과 출산을 경험하는 주체가 여성이기 때문에 이 같은 논란은 여성 중심의 공간에서 두드러지게 나타납니다. 비혼 여성과 기혼 유자녀 여성은 모두 사회에서 소수자성을 지니고 있습니다. 전자는 전통적인 생애주기에 참여하지 않았다는 이유에서, 후자는 가사와 돌봄 부담으로 인해 노동시장에서 불이익을 겪기 때문에 소수자로 분류됩니다. 그러나 유사성은 종종 호감이 아닌 편견과 거리두기로 이어집니다.

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1999년 미국 하버드대학교에서 실시된 연구는 이러한 현상을 수평적 적대감으로 설명합니다. 이는 소수자 집단 구성원들이 자신과 유사하지만 더 주류에 가까운 다른 집단의 구성원들로 인해 자신의 정체성이 위협받는다고 인식할 때 발생하는 편견의 한 형태로 정의됩니다. 따라서 육아휴직 사용자를 비난하는 행위 역시 수평적 적대감의 명확한 예시라고 볼 수 있습니다.

채용 차별의 책임은 휴직자가 아닌 기업

휴직자의 업무를 무리하게 분담하게 만드는 국가와 기업의 책임 회피는 어불성설입니다. 국가가 금전적, 제도적 보상을 충분히 설계하지 않았고, 기업이 대체 불가능한 업무를 한 사람에게 맡겼기 때문입니다. 계획 없이 출산한 사람들 때문에 여성 채용이 줄어든다는 주장은 역사적 사실과도 맞지 않습니다. 출산휴가가 사장의 인심에 따라 결정되던 시절에도 기업은 이미 여성 채용을 꺼려 왔기 때문입니다.

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휴직을 우려해 여성 직원을 채용하지 않겠다는 것은 기업이 책무를 방기하겠다는 고백과 다름없습니다. 채용 과정의 성차별이 아무렇지 않게 이루어지는 이유는 처벌받지 않고 뒤탈이 없기 때문입니다. 이러한 구조적 문제는 개인의 선택이나 태도보다는 제도적 결함에 기인합니다.

생활시간조사가 보여주는 돌봄 격차의 실체

국가데이터처(옛 통계청)가 5년 주기로 실시하는 생활시간조사에 따르면, 2024년 기준 맞벌이 남성은 하루 평균 가사노동과 자녀 양육에 84.3분을 사용했습니다. 반면 맞벌이 여성은 그 2.74배인 231.4분을 할애했습니다. 세부 항목을 보면 가사노동에서의 격차가 특히 크며, 무급노동으로 인한 일본 남성(47분)과 더불어 한국 남성은 최하위를 기록했습니다.

이처럼 가사와 돌봄 부담이 비대칭적으로 편중되어 있기에 여성들은 모인 공간에서 하소연하게 됩니다. 이 하소연을 지켜보는 다른 여성들은 지쳐가며 방어적으로 변하고, 결과적으로 한국의 합계출산율은 지난해 기준 0.799명을 기록하는 상황으로 이어졌습니다. 정서적 부담과 기획노동까지 포함하면 현실은 더욱 심각합니다.

오더 로드가 지적한 진정한 적의 대상

미국의 연구 '온라인에서 여성들이 경험하고 인식하는 수평적 폭력'(2021)은 여성 간 공격이 주로 출산, 모성, 성 관련 주제에서 발생한다고 밝혔습니다. 이는 돌봄과 가사가 근본적으로 여성의 역할로 간주되는 사회적 압력 때문으로 해석됩니다. 돌봄에 대한 선택이 중요시될수록 자신의 방식을 방어하고 다른 방식을 공격하려는 충동이 강해질 수밖에 없습니다.

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결국 한국 사회가 답지를 피해가는 이유는 여성이 마땅히 해야 할 몫 이상의 일을 수행하고 있기 때문입니다. '육아휴직 민폐'라는 논쟁은 노동시간 단축이나 남성 육아휴직 강화와 같은 강력한 대책 요구를 분산시키는 역할을 합니다. 이는 억압받는 민중들 사이에서 나타나는 오류이며, 자유는 특정 양만큼만 존재한다는 잘못된 관념에 근거합니다.

오더 로드는 1978년 논문에서 여성들이 싸워야 할 대상은 남성의 승인에 자신의 가치를 맡기는 태도와 가부장적 질서 그 자체라고 지적했습니다. 여성이 결혼 여부나 자녀 유무로 갈라져 싸울 때 이득을 보는 존재는 누구인지 성찰해야 합니다. 진정한 연대는 이러한 구조적 적에게 집중될 때 가능합니다.