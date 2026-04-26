여성 혐오 범죄 문제 제기 불구 여성 폭력 여전…근본적 변화 체감 못 해

강남역 살인사건 10주기를 맞아 여성 폭력 문제의 심각성을 지적하고, 페미니즘 운동의 성과와 한계를 분석하며, 정치권과 사회의 변화를 촉구하는 기사입니다.

2016년 강남역 살인사건은 한국 사회에 만연한 여성 혐오와 여성 폭력 문제를 심각하게 드러낸 사건이었다. 사건 이후 미투 운동 , n번방 사건 등 젠더 폭력 관련 이슈들이 연이어 터져 나오면서 페미니즘 에 대한 관심이 높아졌지만, 10년이 지난 현재에도 여성 폭력 은 여전히 해결되지 않고 있다.

오히려 정치권의 젠더 이슈 정쟁화와 사회적 백래시로 인해 페미니즘에 대한 자유로운 논의조차 어려운 상황이다. 20대 여성 4명은 강남역 사건을 계기로 페미니즘을 접하고 개인의 삶과 사회 구조의 불합리함에 대해 고민하며 변화를 시도하고 있다. 이들은 여성 혐오를 발견하고, 사회적 약자에 대한 관심으로 시야를 넓히며, 스스로 행동하는 주체가 되어가고 있다. 하지만 정치권은 여성 문제를 갈등 요소로만 취급하며 실질적인 해결 의지를 보여주지 못하고 있으며, 대학 내에서도 페미니즘에 대한 위축된 분위기가 지속되고 있다.

여성들은 온라인과 오프라인에서 혐오 표현과 공격에 노출되며 안전하게 자신의 목소리를 내기 어려운 현실에 직면하고 있다. 그럼에도 불구하고 이들은 공동체의 힘을 통해 변화를 만들어나가고 있으며, 더 나은 세상을 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 최근에는 딥페이크 성범죄와 같은 새로운 형태의 젠더 폭력이 등장하면서 여성들의 불안감은 더욱 커지고 있다. 여성들은 안전한 관계를 맺는 것조차 어려워하며, 사회 구조적인 문제 해결의 필요성을 절감하고 있다.

대학생들은 페미니즘에 대한 억압적인 분위기 속에서도 서페대연과 같은 공동체를 통해 서로 지지하고 연대하며 활동을 이어가고 있다. 이들은 온라인과 오프라인에서 혐오 표현에 맞서 싸우고, 여성 폭력 근절을 위한 캠페인을 벌이며, 사회 변화를 위한 목소리를 높이고 있다. 하지만 정치권의 소극적인 태도와 사회적 백래시는 여성들의 노력을 더욱 어렵게 만들고 있다. 여성들은 정치권이 여성 문제를 진지하게 받아들이고 실질적인 해결책을 제시할 것을 요구하고 있다.

또한 대학 사회에서도 페미니즘에 대한 자유로운 논의가 가능하고, 혐오 표현에 대한 적극적인 대응이 이루어질 것을 기대하고 있다. 여성들은 자신들의 목소리를 내고 사회 변화를 만들어나가는 주체로서 앞으로도 끊임없이 노력할 것이다. 강남역 사건 10주기를 맞아 여성들은 다시 한번 여성 폭력 근절을 위한 의지를 다지고, 더 안전하고 평등한 사회를 만들기 위한 노력을 이어갈 것이다. 이들은 개인의 변화를 넘어 사회 구조적인 변화를 이끌어내기 위해 끊임없이 고민하고 행동할 것이다. 여성들은 더 이상 침묵하지 않고, 자신들의 목소리를 높여 사회 변화를 만들어나갈 것이다





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