여성 광역단체장 첫 탄생 기대…30% 여성 공천은 불투명

6월 지방선거에서 최초의 여성 광역단체장이 나올 수 있을지 주목된다. 추미애 경기지사 후보가 유력하지만, 전체적인 여성 공천 비율은 여전히 낮은 상황이다. 남성 중심의 정치 문화가 여성의 정치 참여를 가로막고 있다는 지적이 나온다.

6월 지방선거 에서 최초의 여성 광역/도지사가 나올 수 있을까? 관심은 더불어민주당 경기지사 후보인 추미애 후보에게 쏠리고 있다. 오랫동안 남성들이 독점해 온 자리에 여성이 진출하는 것 자체가 의미 있는 일이다.

하지만 이번 지방선거에서 적정 대표성을 확보하는 최소 기준인 ‘30% 여성 공천’ 목표 달성 여부는 여전히 불투명하다. 지난 2월 9일 정청래 더불어민주당 대표는 국회에서 열린 ‘2026 지방선거 승리 여성 결의대회’에서 ‘특별한 희생과 헌신을 해온 여성들에게 특별한 보상을 해줄 때가 됐다’며 ‘기초 지방자치단체장 여성 당선자가 최소 30명은 되어야 한다’고 말했다. 그러나 4월 22일 현재 더불어민주당이 확정한 기초 지방자치단체장 후보 중 여성은 17명에 불과하다. 이는 같은 시각 당에서 확정한 남성 후보 183명과 대비된다.

올해는 2016년 강남역 10번 출구 살인사건이 발생한 지 10년이 되는 해이다. 지난 10년간 여성들은 성평등 사회를 요구하며 거리로 나섰고, 12월 3일 계엄령 선포 이후에는 광범위한 사회 개혁을 촉구하며 탄핵 광장에 적극적으로 참여했다. 그렇다면 왜 실제 선거와 현실 정치에서 여성의 공간은 여전히 좁은 것일까? 지역에서 활동해 온 여성 정치인들과 이번 선거에 출마를 고려했던 여성들은 정당들이 여성의 정치 참여를 확대하려는 의지가 부족하고, 여전히 남성 중심적인 문화가 정치에 지배적이라고 지적한다.

후보 등록 단계부터 여성의 수가 압도적으로 적다. 심지어 후보군 단계에서도 여성의 수는 남성에 비해 현저히 적다. 4월 22일 현재 중앙선거관리위원회 기초 지방자치단체장 예비후보자 명부를 분석한 결과, 전체 예비후보자 1058명 중 여성은 81명, 7.6%에 불과하다. 남성은 982명이다. 기초단체장 11곳이 걸린 북충청도에서는 56명의 남성이 예비후보자로 등록한 반면, 여성은 하유정(보은군수 후보) 1명만이 등록하여 전국에서 가장 적은 여성 예비후보자를 기록했다.

여성 예비후보자 비율은 충남(2.8%), 강원(3.7%), 경남(4.0%), 전북(4.4%)이 가장 낮았다. 부산이 16.6%로 가장 높았고, 대부분 광역시가 10%대에 머물렀다. 광역/도 의원 예비후보자는 여성 454명으로 전체 2015명의 22.5%를 차지했다. 경북이 10.0%로 가장 낮았고, 세종(35.0%), 서울(30.6%), 대전(30.1%)만이 30%를 넘었다.

기초의원 예비후보자는 여성 1303명으로 전체 5024명의 25.9%를 차지했다. 예비 단계부터 여성의 수가 적다는 것은 여성의 정치 참여가 활발하게 이루어지지 않고 있다는 의미이다. 그렇기 때문에 공천 과정에서 특별 조치가 필요하다. 공직선거법 제47조는 정당이 지방의원 후보를 추천할 때 여성에게 최소 30% 이상을 추천하도록 노력하고, 광역/도 또는 기초의원 선거에서 각 선거구마다 최소 1명의 여성을 추천하도록 규정하고 있다.

더불어민주당 당헌 및 규칙에도 여성의 비율이 후보 추천 시 최소 30% 이상을 차지하도록 명시하고 있다. 지난 3월 2일 국회 의원회관에서 열린 ‘2026 서울 여성 전진대회’에서 정청래 더불어민주당 대표와 참가자들은 ‘여성 역량을 결집하여 서울을 재건하자! 지방선거 승리! ’ 등의 구호를 외치며 피켓을 들고 있다.

더불어민주당 확정 공천을 살펴보면, 추미애 후보를 제외한 15개의 광역/도지사 자리는 모두 남성에게 돌아갔다. 기초 지방자치단체장 200명의 확정 후보 중 여성은 17명이다. 부산에서는 16명의 기초 지방자치단체장 후보 중 6명이 여성으로 가장 두드러진다. 광주에서는 신수정 북구청 후보가 도시 최초의 여성 구청장이 되기 위해 경쟁하고 있으며, 경북에서는 40대 여성 김기현이 경산시장 후보로 출마한다.

그러나 서울에서는 22명의 기초 지방자치단체장 후보 중 단 1명만이 여성(김미경 은평구청 후보)이고, 경기에서는 31명 중 2명만이 여성(김보라 안성시장 후보; 박은미 양평군수 후보)이다





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지방선거 여성 정치인 공천 추미애 성평등 정치 문화

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