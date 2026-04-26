여성 광역단체장 탄생 기대 속, 여성 공천 30% 달성 '빨간불'

추미애 경기도지사 후보의 출마로 최초의 여성 광역단체장 탄생에 대한 기대감이 높아지고 있지만, 이번 지방선거에서도 여성 공천 비율 30% 달성이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 여성 정치인들은 정당의 의지 부족과 남성 중심적인 정치 문화가 여성 정치인의 확대를 가로막고 있다고 지적합니다.

최초의 여성 광역단체장 탄생에 대한 기대감이 높아지고 있지만, 동시에 이번 지방선거 에서도 여성 공천 비율 30% 달성이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나오고 있다. 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 헌정사상 최초의 여성 광역단체장이라는 상징적인 의미를 지니고 있지만, 전체적인 여성 정치인 의 대표성은 여전히 부족한 상황이다.

정청래 민주당 대표는 여성 정치인에 대한 특별한 보상을 강조했지만, 현재 민주당 공천 현황은 여성 기초단체장 후보가 17명에 불과하며, 남성 후보가 183명으로 압도적인 차이를 보이고 있다. 여성들은 지난 10년간 성평등 사회를 외치고 사회대개혁을 요구했지만, 현실 정치에서 여성의 입지는 여전히 협소하다. 여성 정치인들은 정당의 의지 부족과 남성 중심적인 정치 문화가 여성 정치인의 확대를 가로막고 있다고 지적한다. 예비후보자 등록 현황을 살펴보면, 기초단체장 예비후보자 중 여성은 7.6%에 불과하며, 광역의원 예비후보자 중 여성 비율은 22.5%에 그친다.

특히 충북 지역은 여성 기초단체장 예비후보자가 단 1명에 불과하여 전국에서 가장 낮은 비율을 기록했다. 공직선거법은 지방의원 후보 추천 시 30% 이상을 여성으로 노력하도록 규정하고 있지만, 이는 의무가 아닌 권고 수준이며, 기초의원으로의 여성 쏠림 현상도 발생하고 있다. 민주당은 광역단체장 후보 중 추미애 후보를 제외하고는 모두 남성으로 배치했으며, 기초단체장 후보 공천에서도 여성 비율이 낮은 상황이다. 국민의힘 역시 여성 공천 30% 달성이 어려울 것이라는 전망이 나오고 있다.

진보당은 상대적으로 높은 여성 후보 비율을 보이고 있지만, 거대 양당의 공천 시스템은 여전히 남성 중심적이다. 여성 후보들은 공천 과정에서 불이익을 받거나, 남성 네트워크에 편입되지 못해 어려움을 겪고 있으며, 임신·출산·육아 부담 또한 여성의 정치 참여를 저해하는 요인으로 작용하고 있다. 이러한 상황에서 여성 정치인들은 생존을 위해 남성 중심적인 정치 문화에 적응하거나, 여성의제에 소극적인 모습을 보이기도 한다. 여성의 정치 참여 확대는 사회 전체의 성별 불평등 해소와 함께 제도 개선 및 정당의 적극적인 의지가 필요하다





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지방선거 여성 정치인 공천 성평등 추미애

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