여론조사 공표 금지 전후, 지방선거와 재보궐선거 판세와 이변 가능성 분석

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거를 앞두고 여론조사 공표 금지 기간이 시작됐다. 과거 이변 사례를 토대로 이번 선거의 판세와 후보 경쟁력을 짚어본다.

전국동시 지방선거 와 국회의원 재보궐선거 가 곧 다가온다. 6월 3일 사전투표가 시작되기 전날인 28일, 서울 서대문구 신촌동 사전투표소에서는 중앙선거관리위원회 위원장 노태악 위원이 투표용지를 들고 주민들에게 투표 절차를 안내하는 모습을 볼 수 있었다.

이날부터는 여론조사 결과를 공개할 수 없는 공표 금지 기간이 시작되면서, 대구·부산·경남·서울 등 주요 지역의 선거 판세가 혼전 양상으로 변하고 있다. 전문가들은 금지 기간 직전까지 형성된 표심이 크게 변동하지 않을 것이라고 예상하지만, 과거 지방선거에서는 여론조사와 실제 결과가 크게 달라지는 이변 사례가 적지 않다. 특히 2022년 제8회 지방선거에서 경기지사 선거는 큰 주목을 받았다. 당시 더불어민주당 김동연 후보는 국민의힘 김은혜 후보를 상대로 역전승을 거두었는데, 사전 조사 7개 중 4개가 김은혜 후보의 승리를 예측했고, 그 중 일부는 7~8%포인트 차이로 앞설 것으로 전망했다.

그러나 실제 결과는 김동연 후보가 마지막 순간에 득표율을 끌어올리며, 개표율 97%를 넘어서는 시점에 8,913표 차(0.15%포인트)로 승리, 역대 최소 득표 차이로 이변을 만들었다. 이는 윤석열 정부 출범 22일 만에 치러진 선거에서 국민의힘이 압승할 것으로 예상되던 상황과는 확연히 다른 흐름을 보여 준 사례다. 이와 같은 선거 역학은 후보들의 정책 스택과 지역 정서에 크게 좌우된다. 김동연 후보는 이전 경기지사였던 이재명 후보의 정책 노선을 계승한다는 입장을 밝히며, "경기도만은 지켜야 한다"는 구호로 진보층의 결집을 유도했다.

그 결과, 보수진영이 강세를 보일 것으로 예상되던 경기 지역에서도 민주당이 승리할 수 있었다. 2018년 제7회 지방선거에서도 비슷한 현상이 나타났다. 당시 보수정당이 부산·울산·경남 광역단체장까지 장악할 것이라는 전망이 있었지만, 박근혜 대통령 탄핵 직후와 문재인 대통령의 높은 국정 지지율, 그리고 북·미 정상회담이라는 외교적 호재가 맞물리면서 민주당이 전국적인 지지를 얻었다. 서울 구청장 선거에서도 민주당은 처음에 25개 구청장을 모두 차지할 수 있다는 과신에 가까운 전망이 있었지만, 실제로는 서초구청장 선거에서 자유한국당에게 한 자리를 내주었다.

이정근 후보가 조은희 후보를 2%포인트 차이로 앞선다는 조사에도 불구하고, 최종 결과에서는 조 후보가 52.4%를 득표하며 압승을 거두었다. 또한 2010년 서울시장 선거에서도 이변이 발생했다. 당초 한나라당 오세훈 후보는 15~20%포인트 차이로 민주당 이명숙 후보에게 뒤처질 것으로 예상되었으나, 강남 3구에서 몰표를 확보하면서 예상 외의 승리를 거두었다.

정치평론가 박상병은 "정권 심판론 등 선거 전체의 프레임이 강하게 작동하는 상황에서도 역결집과 같은 이변은 충분히 발생할 수 있다"며 "하지만 그러려면 후보가 당파색을 최소화하고, 유권자에게 울림을 주는 스토리를 제시하는 등 인물 구도에서 확실한 경쟁력을 갖추어야 한다"고 강조했다. 이번 지방선거와 재보궐선거에서도 이러한 요인들이 어떻게 작용할지 귀추가 주목된다





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