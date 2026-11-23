국민의힘이 이진관 판사의 한덕수 전 총리 내란 방조 등 혐의 관련 판결을 비판하며 법왜곡죄 고발에 나섰다. 우재준 최고위원은 대장동 사건 지연 등 불공정함을 지적했다.

국민의힘 이 이진관 부장판사를 법왜곡죄 로 고발하는 방안을 추진한다고 밝혔다. 우재준 최고위원은 지난 21일 열린 공개 최고위원회의에서 이 같은 입장을 제시했으며, 곧 법률지원단을 통해 공식 고발 절차를 진행할 예정이다.

여당, 이진관 판사 고발 공감대 형성

박성훈 수석대변인은 21일 오전 비공개 최고위원회를 마친 후 기자들과 만나 구체적인 고발 계획을 밝혔다. 우재준 최고위원이 이진관 판사의 사법 행태를 문제 삼았으며, 다수 최고위원이 법왜곡죄 고발에 공감대를 형성했다고 전했다. 박 수석대변관은 가까운 시일 내에 법률지원단을 중심으로 이 같은 조치를 추진하겠다고 말했다.

Also read 국민연금 중복급여 조정 30% 혜택, 맞벌이 부부 불리…유족연금 선택 시 노령연금 정지

우재준 최고위원은 공개 최고위원회에서 이진관 판사가 지난달 30일 서울중앙지법에서 심리한 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 및 위증 혐의 사건 1심 판결문을 날카롭게 비판했다. 그는 이 판사가 '정의의 사도'처럼 행세해 왔으나, 실제 판결문에는 유죄를 인정할 만한 근거가 매우 빈약하다고 지적하며 강력하게 의문을 제기했다.

한덕수 사건과 대장동 사건 대비

우재준 최고위원은 이진관 판사가 현재 이재명 대통령의 관련 재판도 다수 진행하고 있다고 강조했다. 그는 이 판사가 이재명 대통령의 대장동 회유·강요 사건 재판 중지를 명령한 인물이라고 밝히며, 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장의 재판 상황도 비교했다. 정 전 실장은 공범으로 기소되어 지난해 2월부터 이진관 판사에게 배당되어 3년 10개월째 1심 심리가 진행 중이다.

Advertisement

우 최고위원은 이진관 판사가 대장동 사건 심리를 지난 1년 9개월째 지연시키고 있다고 주장하며, 한덕수 사건이 4개월 만에 급하게 선고된 것과 대비되는 태도라고 비판했다. 그는 한덕수 사건은 신속하게 처리되면서 정진상 전 실장 사건만 유독 오래 끌리는 이유를 의문시하며 불공정한 사법 운영임을 시사했다.

보석 조건 완화와 공범 접촉 논란

우재준 최고위원은 정진상 전 실장의 보석 조건 변경 과정에서도 문제점을 지적했다. 이진관 판사가 사건을 맡기 전 정 전 실장은 자정 전에 귀가해야 한다는 조건을背负고 있었으나, 실제로 두 번이나 이 조건을 어긴 바 있다. 원래라면 보석을 취소하고 다시 구속해야 할 사유였으나, 이 판사는 보석 조건에서 자정 전 귀가 의무를 삭제해 주었다고 밝혔다.

뿐만 아니라 이진관 판사는 2026년 3월 4일 보석 조건에서 기존에 존재하던 사건 관계자와의 연락·접촉 금지 조항까지 삭제했다. 우재준 최고위원은此举가 사실상 정진상 전 실장이 공범들을 만나 논의를 할 수 있는 길을 열어준 것으로 판단하며, 사법부의 중립성을 심각하게 훼손한 행동이라고 규정했다.

사법부 존중과 책임 소재 질문

우재준 최고위원은 국민의힘 의원들이 일반적으로 판사에 대해 직접적인 비판을 자제해 왔던 배경을 설명했다. 그는 마음에 들지 않는 판결이 있어도 사법부의 양심에 따른 판단으로 존중해 왔으나, 이번에는 그렇지 않다고 단언했다. '정치 판사'가 횡행하는 것을 방관하자는 의미가 아니며, 이진관 판사만큼은 반드시 언젠가 책임을 져야 한다고 강조했다.

Advertisement

이번 고발 추진은 단순한 정치적 공세를 넘어, 사법부의 중립성과 공정성에 대한 여야 간의 충돌로 이어질 가능성이 크다. 법률지원단을 통한 정식 고발 절차가 진행되면, 이진관 판사의 사법 행위가 헌법과 형법을 어떻게 위반했는지에 대한 법리적 쟁점이 불거질 전망이다.