더불어민주당의 조희대 대법관 탄핵 추진 배경과 법적 근거 부족 논란, 그리고 여권 내부의 절차적 문제 지적과 정치적 효과 분석.

김민석 더불어민주당 대표가 주도하는 여당이 조희대 대법관 의 탄핵을 공식 추진함에 따라 당 내부에서 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 23일 열린 최고회의 및 탄핵 업무위원회 등 주요 일정을 통해 여당은 조 대법관의 직무 수행 과정에 중대한 헌법 위반 사항이 있다고 판단하고 강력한 제재 조치를 단행했습니다.

탄핵 사유 6가지와 법적 근거 부족 논란

더불어민주당 탄핵 업무위원회가 제시한 핵심 사유는 총 6가지입니다. 이에는 이재명 대통령의 공직선거법 사건 관련 반소송 및 파기환송 절차, 한덕수 전 국무총리 관련 내란 혐의 업무 관련 사건 파기환송 절차, 대법관 재지명 거부, 12·3 내란 사건의 대법관 대응, 업무편의금 유용 혐의, 그리고 국회 증인선서 거부 등이 포함됩니다.

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그러나 여권 내 일부 의원은 이러한 사항들이 헌법재판소에서 파면 판결을 받을 수 있을 만큼 결정적인 중대헌법위반인지 의문을 제기합니다. 한 의원은 전화 인터뷰를 통해 '도대체 파면할만한 중대한 법령위반이 무엇인지' 묻고, 12·3 내란 관련 행동은 불법이라는 명백한 증거가 없다는 점을 지적했습니다.

또 다른 의원은 재지명 거부가 헌법 해석 문제일 뿐 명확한 답변을 주지 않으며, 업무편의금은 엄밀히 말해 단순한 정황에 불과하다고 평가했습니다. 탄핵을 지지하는 의원 역시 이러한 사유들을 '간접정황'과 '정황정증거'에 불과하다고 비교 설명하며 법적 타당성에 대한 우려를 표명했습니다.

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한덕수 사건 파기환송과 탄핵의 인과관계

여당의 탄핵 추진 동기가 한덕수 전 총리 건의 대법원 파기환송 판결과 밀접하게 연결되어 있다는 점이 강조되고 있습니다. 전용기 수석은 YTN 라디오 인터뷰에서 만약 대법원 판결이 여당의 의도와 같은 방향으로 나왔다면 탄핵을 추진하지 않았을 것이라고 솔직하게 답변했습니다.

양부남 대표 역시 MBC 라디오에서 한덕수 전 총리 건에 대한 판결이 '탄핵의 계기'가 되었다고 인정했습니다. 이는 여당이 헌법상 파기환송 절차의 문제점을 공론화하면서도, 판결 불복의 프레임을 피하기 위해 해당 판결 내용을 탄핵 사유에서 제외하는 데 일관성이 없다는 비판을 낳았습니다.

절차적 문제와 충분한 심의 부재 비판

탄핵 결정이 2시간 남짓한 단 한 번의 당무회의 직후 즉각 발표된 점도 큰 논란입니다. 1년차 의원은 당 지도부가 결정할 때 의사결정 과정의 설명이 필요했으나, 탄핵 사유 부족 등에 대해 '완전히 극복될 수 있다'며 일축해 의견 개재의 의미를 상실하게 했다고 토로했습니다.

여권 내 의원은 이번 조희대 대법관 탄핵이 과거 한덕수 전 총리나 이재명 전 대표 건 당시의 반대 목소리보다 훨씬 더 serious하며, 정당 선으로 채택되었더라도 충분한 심의 없이 진행되었기 때문에 각 의원이 공개적으로 찬반을 표명하고 정치적 생을 걸어야 한다고 강조했습니다.

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노종면 탄핵 업무위원회 부위원장은 과거 야당 시절 추진했던 탄핵 때 더 많은 찬반 논쟁이 있었음을 역설했으나, 여권 의원은 여당이 국정 운영을 책임지는 집권여당이므로 과거와 비교할 수 없다는 점을 재차 지적하며 절차적 정당성의 부족을 비판했습니다.

정치적 도구화 우려와 차기 총선 파장

여권 내부에서는 탄핵이 헌법적 제재 수단이라기보다, 대법관의 잘못을 대중에게 알리는 '징계적 탄핵'의 성격이 강하다고 평가합니다. 전용기 전 수석은 조 대법관이 '가장 정파적인 대법관'이었다며 대중의 경각심을 일으킬 만한 수준이라고 주장했습니다.

하지만 많은 당 내 인사가 탄핵 인용 가능성을 낮게 보고 있는 점도 사실입니다. 일부 의원은 탄핵이 법적으로는 승소하기 어렵지만, 압도적인 정치적 압력으로 추진되고 있는 것은 아닌지 걱정하는 목소리를 내고 있습니다.

특히 조희대 대법관 탄핵이 차기 총선에서 여당에게 불리한 반작용(boomerang)을 일으킬 것이라는 우려도 적지 않습니다. 여권이 입법부의 강력한 탄핵권을 정치적 이벤트처럼 사용하는 것이 아니냐는 비판이 지속되고 있으며, 이는 장기적으로 여당의 정치적 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 사안으로 기록됩니다.