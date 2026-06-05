엡스타인 파일을 계기로 빌 게이츠와 노엄 촘스키의 위선이 논란에 휩싸인 가운데, 헨리 데이비드 소로의 삶과 저널리스트 캐슬린 슐츠의 비판을 통해 지식인의 위선을 어떻게 바라봐야 할지 고민해본다.

엡스타인 파일 은 미국 정치와 문화계를 강타한 초대형 스캔들이다. 빌 게이츠 는 마이크로소프트 은퇴 후 자선사업으로 명성을 쌓았으나 러시아 여성들과의 혼외정사 및 성병 감염 은폐 의혹으로 이미지가 추락했다.

진보 지식인의 우상인 노엄 촘스키는 아동 성범죄로 유죄를 선고받은 제프리 엡스타인과의 지속적 연관성으로 큰 논란을 일으켰다. 이는 지식인의 위선을 어떻게 바라봐야 할지를 묻는다. 미국 작가 헨리 데이비드 소로의 저서 『월든』은 단순한 삶을 추구한 실천적 기록으로 평가받는다. 그는 매사추세츠주 콩코드의 호숫가 숲속에서 2년 2개월간 작은 오두막에 살며 물질 문명을 비판하고 자연과의 조화를 꿈꿨다.

한국에서는 법정 스님이 '무소유' 정신과 연결하며 적극 알렸고, 소로는 직접 월든 호수를 두 차례 방문하기도 했다. 그러나 저널리스트 캐슬린 슐츠는 2015년 '뉴요커'에 쓴 칼럼에서 소로를 정면으로 공격했다. 그가 호숫가 숲속에서 단순한 삶을 산 것처럼 기록했지만 실제로는 도보 20분 거리의 어머니 댁에서 쿠키를 먹고 빨래를 부쳤으며, 주말마다 친구들을 불러 파티를 열었다는 점을 지적하며 '위선자'라고 비판한 것이다. 슐츠는 소로가 자연을 사랑한 것이 아니라 자기 자신을 사랑한 나머지 타인의 고통에 무관심하고, 문명을 비판하면서도 그 달콤함을 은밀히 즐긴 엘리트주의자였다고 주장했다.

이 칼럼은 미국 지식인 사회를 '위선자'와 '위대한 스승' 양진영으로 나누었고, 높은 조회 수와 독자들의 격렬한 반응을 불러일으켰다. 슐츠의 비판은 소로의 일기와 역사적 자료에 기반해 위인 신화와 맹목적 숭배를 경고한 저널리즘의 사례로 평가된다. 하지만 많은 이들은 소로가 남긴 철학과 문학적 업적이 삶의 사소한 모순으로 훼손될 수 없다고 본다. 지식인의 위선을 평가할 때 중요한 것은 단편적 과오가 아니라 그가 자신의 가치를 위해 평생 어떻게 노력했는가이다.

소로는 자주 어머니 댁을 드나들었지만 노예제도와 멕시코전쟁에 반대해 인두세 납부를 거부하며 감옥에 가기도 했다. 그는 자연의 고요함을 사랑했을 뿐 아니라 인간 사회의 정의를 위해 실천한 열정적인 인물이었다. 따라서 위선을 판단할 때는 삶의 전체 궤적을 조망하는 공정하고 성숙한 관점이 필요하다. 이는 단순한 삶을 추구한 소로의 사상과 인간적 결함 사이에서 균형을 찾는 문제이기도 하다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

엡스타인 파일 빌 게이츠 노엄 촘스키 헨리 데이비드 소로 월든 캐슬린 슐츠 지식인의 위선

United States Latest News, United States Headlines