엡스타인 피해 여성 로자, 모델 에이전시 MC2 책임 주장

제프리 엡스타인에게 성폭행을 당한 로자가 MC2 모델 매니지먼트의 책임을 주장했다. 경비 내역서와 법무부 문건을 통해 에이전시와 엡스타인의 관계 의혹이 제기되며 책임 논란이 이어지고 있다.

성범죄 전과가 있던 제프리 엡스타인 에게 성폭행을 당한 여성 로자가 당시 소속 모델 에이전시가 자신을 위험에 빠뜨렸다고 폭로했다. 로자는 엡스타인의 플로리다 해변 저택에서 진행된 화보 촬영에 MC2 모델 매니지먼트 미국 지사를 통해 두 차례 보내졌다고 주장하고 있다. BBC 월드 서비스와의 인터뷰에서 로자는 소속사가 자신을 보호해야 했지만 책임을 다하지 못했다고 말했다.

로자는 소속사가 사실상 자신을 위험에 밀어 넣었으며 이에 대한 책임을 져야 한다는 입장을 밝혔다. 이번 폭로의 중심에는 당시 MC2 미국 지사 대표였던 제프 풀러가 있다. 풀러는 현재 더 소스 모델스라는 다른 미국 모델 에이전시를 운영하고 있다.

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MC2 모델 매니지먼트 경유 첫 방문과 화보 촬영 경위

로자가 MC2 모델 매니지먼트 미국 지사를 통해 엡스타인의 팜비치 자택을 처음 찾았을 때 그의 나이는 18세였다. 우즈베키스탄에서 미국으로 건너온 지 불과 한 달 만이었다. 로자는 이 시기에 에이전시가 자신을 어떤 목적의 자리로 보냈는지 충분히 설명받지 못했다고 주장하고 있다.

로자는 화보 촬영장에서 카메라를 잡은 인물이 전문 사진작가가 아니었다고 밝혔다. 촬영을 진행한 사람은 당시 엡스타인의 여자친구였던 나디아 마르친코였다고 한다. 로자는 현장이 스타일리스트조차 없는 기이한 상황이었다고 회상했다.

그날 촬영된 사진들은 실제로 사용되지도 않았다. 로자는 이후 이 촬영이 엡스타인과 MC2 모델 매니지먼트가 사전에 짜고 연출한 자리였다고 확신하게 됐다고 말했다. 이는 촬영의 목적이 직업적 화보에 있지 않았다는 그의 주장에 무게를 싣는 대목이다.

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경비 내역서와 법무부 문건이 드러낸 쟁점

로자는 엡스타인의 자택에서 두 번째 촬영을 마친 뒤 발급된 경비 내역서를 공개했다. 내역서에는 제프 풀러가 팜비치발 귀가 항공편을 직접 예약한 정황이 담겨 있다. 이는 로자가 엡스타인의 집에 가는지 몰랐다는 풀러의 기존 주장과 정면으로 배치된다.

취재진은 미국 법무부가 공개한 관련 문건을 통해 엡스타인이 유죄 판결을 받은 이후에도 MC2 소속 모델 10명과 만나거나 연락을 주고받은 사실을 확인했다. 같은 문건에는 엡스타인이 2005년 MC2에 100만 달러를 지급한 사실도 담겨 있다.

MC2의 소유주들은 2년 뒤 한 미국 매체에 엡스타인은 자사와 아무런 관련이 없다고 해명한 바 있다. 그러나 문건에 나타난 지급 내역은 이 해명과 충돌한다. BBC 아이 탐사보도팀이 확보한 증언도 전직 에이전트 램지 엘콜리와 에이전시 이사 페이스 케이츠의 역할에 의문을 제기하고 있다. 법무부 문건에서도 이들이 엡스타인과 긴밀한 관계를 맺었던 정황이 나타난다.

엡스타인 비서 채용과 피해자들의 증언

로자는 이 화보 촬영을 계기로 엡스타인의 비서로 고용됐다고 밝혔다. 다른 피해자들 역시 엡스타인이 젊은 여성들을 지속적으로 착취하기 위해 비서 채용을 정교한 수법으로 악용했다고 증언해 왔다. 시모나도 같은 맥락에서 비서가 된 피해자 중 한 명이다.

시모나는 20세였던 당시 엡스타인을 처음 만났을 때 이미 뉴욕의 한 모델 에이전시와 계약한 상태였다. 엡스타인은 자신의 좋은 친구라며 페이스 케이츠를 소개해 주겠다고 제안했다고 한다. 당시 케이츠는 세계 최대 규모의 모델 에이전시 중 하나인 넥스트 매니지먼트의 대표였다.

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시모나는 케이츠가 자신에게 성형수술을 권유했고, 성형외과 의사의 상세 정보를 엡스타인에게 전달했다고 말했다. 이후 약 2년 동안 엡스타인에게 성폭행을 당하고 삶의 모든 면을 통제당했다고 진술했다. 시모나는 어린 피해자들이 정기적으로 학대를 당하고 생계마저 위협받아 시키는 대로 할 수밖에 없었을 것이라고 말했다. 그는 우리가 금전적이나 영향력을 얻기 위해 학대에 동의했다고 여겨지지만 사실이 아니라며 남은 것은 깊은 트라우마뿐이라고 밝혔다.

엡스타인 사건 피해자 100여 명을 대리하는 시그리드 맥콜리 변호사는 모델 에이전시가 엡스타인에게 유용한 수단이었다고 지적했다. 맥콜리 변호사는 엡스타인이 여러 사람에게 하루에 세 명의 여성을 원한다고 말했다며 모델 스카우터들이 그가 선호하는 유형의 여성을 찾아내는 핵심 역할을 했다고 주장했다.

책임 공방과 입법 논의 및 후속 쟁점

램지 엘콜리는 BBC에 어떠한 형태의 학대든 이를 알고 있었거나 조력했다는 모든 혐의를 전면 부인한다고 밝혔다. 그는 당시에는 학대 사실을 전혀 알지 못했으며 2008년 사법 처리에 대한 엡스타인 본인의 해명만을 믿었을 뿐이라고 말했다. 엘콜리는 자신은 그 집단의 일원이었던 적이 없고 인맥이 넓은 인물을 소개해 모델이 직업적 기회를 찾도록 돕는 것이 의도였다고 덧붙였다.

페이스 케이츠 측 변호인단은 BBC에 엡스타인은 교묘한 조종자였다며 케이츠 역시 그에게 심각하게 기만당한 인물 중 한 명이라고 해명했다. 케이츠는 지난해 12월 최고경영진 직위에서 물러났으나 법적으로는 여전히 넥스트 매니지먼트의 이사로 등재돼 있다.

젤노어 마이리 뉴욕주 상원의원은 지난해 법무부가 발표한 성명에 문제를 제기하고 나섰다. 법무부는 당시 기소되지 않은 제3자에 대해 추가 수사를 벌일 만한 증거가 발견되지 않았다고 밝힌 바 있다. 모델 권익 보호를 촉구해 온 단체 모델 얼라이언스의 설립자 사라 지프도 이에 동의했다.

마이리 의원은 자신의 법안이 제정되면 엡스타인에게 모델들을 보내면서 그가 무슨 짓을 하고 있는지 알았거나 충분히 알 수 있었던 이들이 책임을 지게 될 것이라고 말했다. 로자는 자신의 피해를 세상에 알린 것이 다른 피해자들에게도 용기를 주길 바란다고 밝혔다. 그는 두려움 때문에 목소리를 내지 못하는 피해자들에게 이제 여러분은 자신을 알고 이름도 안다며 손을 내밀어 달라고 호소했다.